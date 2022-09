Theater um Wagenknecht: „Fühlt sich für Leute wie ein Arschtritt an“

Linke droht die Spaltung

Hat genug vom Streit um Sahra Wagenknecht: Linken-Politiker Jan Korte warnt vor einer Spaltung.

Chaos bei den Linken: Nach dem Wagenknecht-Zoff droht die Spaltung. Die Fraktionsspitze fordert nun ein Ende des absurden Theaters. Ist Versöhnung noch drin?

Berlin – Die Deutschen bangen um ihre Existenz, doch die Linke versinkt im Chaos: Angesichts des Streits um Parteirebellin Sahra Wagenknecht hat die Fraktionsspitze jetzt ein Ende der Grabenkämpfe gefordert. So rief der Parlamentarische Geschäftsführer Jan Korte alle Beteiligten zu Geschlossenheit auf. Die Partei müsse sich in der aktuellen Krise auf die Bekämpfung der Armut besinnen, sagte er. Leider habe sich für viele Deutsche das aufgeführte Theater „wie ein Arschtritt“ angefühlt. Dennoch bleibt unklar, ob die Linke die Spaltung noch verhindern kann.

Theater um Wagenknecht: Parteirebellin forderte Ende des „Wirtschaftskriegs“ gegen Putin

Hintergrund ist ein Streit um Sahra Wagenknecht. In einer Rede vor dem Bundestag hatte die frühere Fraktionschefin ein Ende der Sanktionen gegen Russland im Ukraine-Krieg gefordert und der Bundesregierung vorgeworfen, einen beispiellosen „Wirtschaftskrieg“ gegen Präsident Wladimir Putin „vom Zaun zu brechen“. Damit trat sie der politischen Linie von Partei und Fraktion entgegen und löste in der Folge eine Austrittswelle los. Denn die Wortwahl Wagenknechts erinnerte viele an die rechtspopulistischen Positionen der AfD. Eine Spaltung der Fraktion oder sogar der Partei gilt seit dem nicht mehr als ausgeschlossen.

„Ich appelliere an alle zu bleiben und nicht mit Spaltungsversuchen zu spielen, aber wer Fraktion oder Partei verlassen möchte, soll das jetzt tun“, sagte Korte zu den Gerüchten. Alle anderen sollten sich endlich auf ihren Job in der Politik konzentrieren. „Wir können jetzt so weiter machen wie in den letzten Tagen und am Ende ist die Linke, dieses historisch und aktuell so wichtige Projekt, Geschichte“, warnte der Politiker. Er schlug allen Beteiligten in der Fraktions- und Parteispitze eine Art Friedensgipfel vor.

Umfragetief der Linken: „Während wir ein Theaterstück aufführen, sorgen sich die Menschen“

Die Partei trifft der Streit an einem wunden Punkt. Seit Monaten stellen Personalstreits die Linke vor eine Zerreißprobe. Nach langem Hickhack wurde ein neues Vorsitzenden-Duo gewählt. Dennoch konnte die Partei bei den vergangenen Landtagswahlen in Deutschland nicht punkten. In den Umfragen liegen sie in einem Langzeittief – und das, obwohl die soziale Frage in der Gaskrise immer drängender wird. Darauf macht auch Korte mit Bedauern aufmerksam: „Während wir ein Theaterstück aufführen, sorgen sich die Menschen in diesem Land darum, wie sie künftig die Energierechnungen begleichen oder ihren Einkauf bezahlen sollen.“