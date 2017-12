Lindner und Pflege-Azubi wollen zwei Tage gemeinsam verbringen - es ist Merkels Levitenleser

FDP-Chef Christian Lindner will den Alltag eines Pflegers kennenlernen. Es handelt sich dabei um den Auszubildenden, der Angela Merkel in einer Wahlkampf-Sendung harsch anging.

Hamburg - FDP-Chef Christian Lindner und der aus einer Wahlkampfsendung mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bekanntgewordene Pflegeauszubildende Alexander Jorde wollen zwei Tage miteinander verbringen, um den Alltag des jeweils anderen kennenzulernen.

„Ich biete ihnen an: Ich begleite Sie einen Tag, und Sie begleiten mich einen Tag“, sagte Lindner zu Jorde in der Aufzeichnung der Sendung „Menschen 2017“, die am Donnerstag (22.15 Uhr) im ZDF ausgestrahlt wird.

Der 21-jährige Auszubildende aus Hildesheim willigte ein. Zuvor hatte er erneut auf den Pflegenotstand in Deutschland aufmerksam gemacht und gesagt: „Mir war nicht bekannt, dass sich die FDP besonders für die Pflege stark macht.“ Jorde hatte Merkel im September in der ARD-„Wahlarena“ zur Rede gestellt und Erfahrungen aus seinem Arbeitsalltag geschildert. Seine Aktion brachte ihm damals ein großes Medienecho ein.

