Überraschungsbesuch in Kiew: Lindner gibt Klitschko Versprechen

Von: Florian Naumann, Christian Deutschländer, Franziska Schwarz

Teilen

Christian Lindner und Witalij Klitschko am Montag in Kiew. © Christian Deutschländer

Hierzulande läuft eine Debatte über Marschflugkörper-Lieferungen an die Ukraine. Finanzminister Lindner macht sich gerade vor Ort ein Bild der Lage.

Lindner in Kiew eingetroffen: „Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren“

in eingetroffen: „Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren“ Finanzminister besucht überraschend Kiew: Christian Lindner macht unangekündigte Visite im Ukraine-Krieg

Update vom 14. August, 8.50 Uhr: Zum Start seines Besuchs trifft Christian Lindner den Kiewer Bürgermeister Witalij Klitschko. Die beiden Politiker reden Deutsch miteinander. Lindners Botschaft: „Die Ukraine zu unterstützen, ist nicht nur mitmenschlich und solidarisch, sondern auch in unserem ureigenen Interesse.“ Er versichert: Die Unterstützung wird lange halten. „Wir werden das fortsetzen. Schulter an Schulter.“ Es ist Lindners erster Besuch seit 2020, begleitet von hohen Sicherheitsvorkehrungen und bis zur Ankunft in Kiew geheim gehalten.

Lindner in Kiew eingetroffen – „Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren“

Christian Lindner bei seiner Ankunft in Kiew (Video-Standbild) © Andreas Hoenig/dpa

Erstmeldung: Kiew – Unerwarteter Besuch im Ukraine-Krieg: Bundesfinanzminister Christian Lindner ist am Morgen zu politischen Gesprächen in Kiew eingetroffen. Der FDP-Chef ist zum ersten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Lindner kam mit dem Zug in Kiew an. Vor ihm waren bereits Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und mehrere Minister in Kiew.

Lindner sagte nach der Ankunft, es sei ein besonderer und bewegender Moment für ihn, in Kiew zu sein. Er sei zuletzt Anfang 2020 dort gewesen und habe ein Land kennengelernt, das sich entschieden habe für Demokratie und Marktwirtschaft. Er sei heute mehr denn je überzeugt, dass die Ukraine deshalb von Russland angegriffen worden sei.

Ukraine-Besuche im Krieg – Die Politik zeigt Solidarität Fotostrecke ansehen

Lindner in Kiew: „Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren“

Die Ukraine verteidigt sich seit dem 24. Februar 2022 gegen die russische Invasion. Lindner sagte, in der Ukraine würden die westlichen Werte verteidigt. „Hier geht es um die Zukunft der europäischen Friedens- und Freiheitsordnung.“ Deutschland werde weiter Schulter an Schulter an der Seite der Ukraine stehen. „Die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren.“

Deutschland unterstützt das angegriffene Land unter anderem mit Waffenlieferungen. Derzeit läuft eine Debatte über eine mögliche Abgabe von Marschflugkörpern vom Typ „Taurus“. Scholz hatte sich am Sonntag (13. August) im ZDF zurückhaltend dazu geäußert. So wie in der Vergangenheit werde die Bundesregierung jede einzelne Entscheidung immer sehr sorgfältig überprüfen, sagte er.

Zum Jahrestag des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar hatte Lindner gesagt: „Politisch, militärisch, finanziell bleiben wir an der Seite der Ukraine, bis sie diesen Krieg für sich entschieden hat.“ Deutschland hat der Ukraine Unterstützung auch beim Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur zugesagt.

Seit Beginn des Krieges wurden Kiew eigenen Angaben nach von den westlichen Verbündeten finanzielle, militärische und humanitäre Hilfen im Gegenwert von mehr als 170 Milliarden Euro bereitgestellt. Mehr als die Hälfte des ukrainischen Haushalts hängt von Finanzierungen aus dem Ausland ab. (dpa/frs)