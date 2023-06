Lina E. und Mitangeklagte gehen in Berufung

Von: Lukas Rogalla

Die Linksextreme Lina E. und drei Männer sollen Rechtsextreme angegriffen haben. Nun gehen sie gegen das Urteil zu mehrjährigen Haftstrafen vor.

Dresden – Im Linksextremismus-Prozess in Dresden haben Lina E. und drei verurteilte Männer Revision gegen das Urteil vom vergangenen Mittwoch eingelegt. Das teilte das Oberlandesgericht (OLG) Dresden mit. Zuvor hatte der Mitteldeutsche Rundfunk darüber berichtet. Die 28-jährige Studentin Lina E. und drei mitangeklagte Männer im Alter zwischen 28 und 37 Jahren waren wegen linksextremer Gewalttaten zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden.

Eine Sprecherin des OLG sagte, die Akten würden dem Bundesgerichtshof übergeben. Das Urteil müsse der Kammer jedoch erst schriftlich vorliegen. Zur voraussichtlichen Dauer des Revisionsverfahrens konnte die Sprecherin keine Angaben machen.

Am 31. Mai war Lina E. zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Dresden sprach die aus Kassel stammende Linksextremistin wegen mehrerer Angriffe auf Rechtsextreme der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung für schuldig. Drei mitangeklagte Männer erhielten mehrjährige Haftstrafen zwischen zwei Jahren und fünf Monaten sowie drei Jahren und drei Monaten. Zwischen 2018 und 2020 sollen sie in unterschiedlicher Beteiligung Rechtsextreme überfallen und attackiert haben.

Die vier Verurteilten sind derzeit auf freiem Fuß. Der Haftbefehl gegen Lina E. wurde am Abend der Urteilsverkündung unter Auflagen außer Kraft gesetzt. Zuvor hatte sie mehr als 2,5 Jahre in Untersuchungshaft gesessen. Nach Angaben des OLG müssen die Strafen erst nach einer rechtskräftigen Verurteilung verbüßt werden. Besteht zuvor Fluchtgefahr, könnten Haftbefehle auch früher geltend gemacht werden. Lina E. musste ihren Pass und Personalausweis beim OLG Dresden in Verwahrung geben. Zweimal wöchentlich muss sie sich bei der Polizei melden.

Nach dem Urteil zu einer mehrjährigen Haftstrafe gehen Lina E. und drei weitere Angeklagte in Revision. © Robert Michael/dpa

Während der Urteilsverkündung hatte es im Gerichtssaal lautstarke Proteste der linken Szene gegeben. In den folgenden Tagen kam es bei mehreren Demonstrationen in Leipzig zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Eine Solidaritäts-Demo hatte die Stadt Leipzig zuvor untersagt.

Der Innenausschuss im Sächsischen Landtag will sich am 12. Juni mit den Ausschreitungen nach dem Urteil befassen. Die linke Szene in Leipzig gilt als vergleichsweise radikal, hatte Ausschreitungen nach dem Urteil angekündigt und den „Tag X“ ausgerufen. Sachsens Innenminister Armin Schuster hat ein Konzept gegen Linksextremismus gefordert. Er sehe Parallelen zwischen den verurteilten Linksextremisten und der Terrorgruppe Rote Armee Fraktion (RAF). (lrg/dpa)