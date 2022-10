Letzter Bund-Länder-Gipfel „ein Desaster“: Wüst fordert nun „starke Lösung“

Von: Bona Hyun

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst fordert eine starke Lösung beim nächsten Bund-Länder-Gipfel. Besonders Finanzierungsfragen bräuchten Klärung.

Berlin – Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) erwartet von den Bund-Länder-Gesprächen mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch eine „starke Lösung“ für die Finanzierungsfragen. Beim Bund-Länder-Treffen am 2. November sollen endlich Ergebnisse vorgestellt werden. Das solle auch nicht an der vom Bund verursachten Blockade scheitern. „Wir brauchen eine starke Lösung bei Entlastungspaket, ÖPNV, Wohngeld, Flüchtlingskosten und Krankenhausfinanzierung“, sagte Hendrik Wüst der Welt.

Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen: Hendrik Wüst Geboren: 19. Juli 1975 (Alter 47 Jahre), Rhede Ausbildung: Westfälische Wilhelms-Universität Münster (1995–2000) Partei: Christlich Demokratische Union Deutschlands

Vor Bund-Länder-Gipfel: Wüst pocht auf starke Lösung für Klärung der Finanzierungsfragen

Bund und Länder müssten sich vor allem auf eine gemeinsame Lösung einigen. Nur dann gäbe es für die Menschen Klarheit darüber, an welchen Stellen sie entlastet werden können und wo es teurer werde, sagte Wüst. Auch die Unternehmen sollten Planbarkeit und die Kommunen finanzielle Sicherheit erhalten. Die Zeit der Alleingänge des Bundes sei vorbei, konstatierte der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) fordert eine „stärkere Lösung“ beim Bund-und-Länder-Gespräch am Mittwoch. © Michael Matthey/dpa

Nachfolger des 9-Euro-Tickets und Wohngeld Themen beim Bund-Länder-Gipfel am 2. November

Die Regierungschefinnen und -chefs der Bundesländer kommen am Mittwoch, 2. November, in Berlin mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) zusammen. Bund und Länder konnten sich bislang bei der Finanzierung des ausgeweiteten Wohngelds sowie beim Nachfolger des 9-Euro-Tickets, dem auch Klmaticket genannten 49-Euro-Ticket, und den Flüchtlingskosten noch nicht einigen.



Noch keine Annäherung mit Bund – Hendrik Wüst: „Treffen Anfang Oktober war Desaster“

Beim letzten Bund-Länder-Treffen Anfang Oktober sei der Bund kaum auf die Länder zugegangen. „Das Treffen mit dem Bund Anfang Oktober war ein Desaster“, sagte Wüst. Es gab keine Annäherung im Streit über die Finanzierung der milliardenschweren Entlastungsmaßnahmen in der Energiekrise. Nordrhein-Westfalen ist laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) gegen eine hälftige Aufteilung der Kosten des dritten Entlastungspakets im Umfang von etwa 65 Milliarden Euro zwischen Bund und Ländern. Die Landesregierung sieht die Hauptlast beim Bund und fordert eine Aufteilung von 75 zu 25. (Mit Material der dpa)