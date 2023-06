Ministerpräsident Günther will „Letzter Generation“ das „Handwerk legen“: Land lässt Präventivhaft prüfen

Von: Nail Akkoyun

Teilen

In Schleswig-Holstein will die Politik härter gegen die „Letzte Generation“ vorgehen. Unter anderem sollen polizeibekannte Aktivisten durchleuchtet werden.

Kiel – Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat eine härtere Gangart den Aktivistinnen und Aktivisten der Klima-Bewegung „Letzte Generation“ gegenüber angekündigt. „Bei der ‚Letzten Generation‘ handelt es sich um Kriminelle, die mit ihren Straftaten längst alle Grenzen überschritten haben“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch (21. Juni) in Kiel. „Das Maß ist voll. Wir werden in Schleswig-Holstein jetzt alle Möglichkeiten ausschöpfen, die der Rechtsstaat bietet, um ihren Machenschaften das Handwerk zu legen.“

Schleswig-Holstein dulde nicht, dass unter dem Vorwand des Klimaschutzes kriminelle Akte begangen werden, die viele Menschen persönlich treffen und zu massiver Verunsicherung führen würden, sagte Günther. „Wir alle verfolgen gemeinsam das Ziel des Klimaschutzes.“ Aber dessen Akzeptanz erweise die „Letzte Generation“ mit ihren Straftaten einen Bärendienst. „Wir werden in Schleswig-Holstein jetzt eine härtere Gangart einlegen.“

Wie genau diese härtere Gangart aussehen soll, weiß man in Schleswig-Holstein bereits: Es sei vorgesehen, die Demonstrierenden der „Letzten Generation“ polizeilich zu kontrollieren, um konkrete Fälle schneller bearbeiten zu können. Dazu stehe man im „regelmäßigen Austausch mit der Justizministerin“, sagte Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) nach einem Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern von Polizei, Verwaltung und Politik auf Sylt. Auch eine Präventivhaft „zur Verhinderung weiterer Straftaten“ lasse man prüfen, auch wenn die Voraussetzungen dafür „hoch“ seien, hieß es in einer Pressemitteilung vom 22. Juni.

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, spricht während eines Interviews in seinem Büro in der Staatskanzlei. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

„Letzte Generation“ fordert mutige Klimapolitik – Schleswig-Holstein will gegen Proteste vorgehen

In den vergangenen Tagen hatte die Gruppe auf Sylt ein Privatflugzeug, eine Hotelbar und die Fassade eines Geschäfts mit Farbe besprüht. Außerdem wurde das Wasser im Yachthafen nach Polizeiangaben mit einem Farbstoff grün eingefärbt. Mit ihren Aktionen will die „Letzte Generation“ nach eigenen Angaben darauf aufmerksam machen, dass reiche Menschen mit ihrem Lebensstil deutlich mehr Kohlendioxid produzieren als normale Bürgerinnen und Bürger. Sie fordern unter anderem die Einsetzung eines Klimarats. „Was nützen den Reichen und ihren Kindern und Enkelkindern ihre Luxusyachten, wenn sich die Meere in eine stinkende giftgrüne Brühe verwandelt haben?“, sagte Theodor Schnarr, Sprecher der Bewegung. Weiter forderte Schnarr Kanzler Scholz dazu auf, „mutige Politik“ zu betreiben.

„Die Meinungsfreiheit ist ein unverzichtbares Gut. Sie ist ein Grundpfeiler unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens und ein Recht, das es zu schützen gilt. Es ist aber genauso unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass Recht und Gesetz eingehalten werden. Es werden Straftaten begangen und gegen die gehen wir konsequent vor. Das sind wir allen Menschen schuldig, die sich an die Regeln in unserem Land halten“, sagte Innenministerin Sütterlin-Waack mit Blick auf die Proteste der Gruppe.

Zudem hat das Landeskriminalamt laut des Innenministeriums einen Überblick „über den in Schleswig-Holstein involvierten Personenkreis“. Darüber hinaus sollen der Polizei bekannte Aktivistinnen und Aktivisten künftig durchleuchtet werden, um erneute Protestaktionen abfangen und „hinter die Strukturen der Letzten Generation“ blicken zu können. (nak/dpa)