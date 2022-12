Bundesweite Razzia gegen „Letzte Generation“: Klima-Kleber eine kriminelle Vereinigung?

Von: Andreas Schmid

Aktivisten der Klimaschutz-Initiative „Letzte Generation“ kleben sich am Stachus mit ihren Händen auf die Straße. © Matthias Balk/dpa

Elf Aktivisten der „Letzten Generation“ erhalten am Dienstagmorgen Besuch von der Polizei. Der Vorwurf: Bildung einer „kriminellen Vereinigung“.

München – Am Dienstagmorgen kam es offenbar zu mehreren Hausdurchsuchen bei Mitgliedern der Gruppe „Letzte Generation“. Davon berichteten mehreren Aktivisten in sozialen Medien. „Heute morgen wurde meine Wohnung durchsucht“, schrieb die Aktivisitin Carla Hinrichs auf Twitter. Demnach werde ihr und anderen Mitgliedern der „Letzten Generation“ vorgeworfen, dass sie eine kriminelle Vereinigung gebildet haben könnten. Die Staatsanwaltschaft Berlin hatte zuletzt noch festgestellt, dass die „Letzte Generation“ keine kriminelle Vereinigung sei.

Laut „Letzte Generation“ bekamen insgesamt 11 Personen der Gruppe Besuch von der Polizei. Einschüchtern lassen wollen sich die Mitglieder offenbar nicht. „Denkt ihr ernsthaft, dass wir jetzt aufhören“, schrieb etwa Hinrichs.

Nach Informationen der Welt leitet die Staatsanwaltschaft Neuruppin die Ermittlungen. Demnach beziehen sich die Behörden vor allem auf Sabotage-Aktionen der „Letzten Generation“ an einer Pipeline in Schwedt (wie Neuruppin in Brandenburg). Dort hätten die Aktivisten mehrmals versucht, den Ölfluss zu unterbrechen.

