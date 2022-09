Letzte Ehre für Gorbatschow: Gysi pocht auf deutsche Feierstunde

Von: Jens Kiffmeier

Debatte um die Beerdigung von Michail Gorbatschow: Eine Reise nach Russland ist für deutsche Politiker eher heikel. Gregor Gysi schlägt eine eigene Feierstunde vor.

Berlin – Er gilt als Wegbereiter für die Wiedervereinigung: Michail Gorbatschow. Auch nach seinem Tod bewegt Russlands ehemaliger Präsident hierzulande die Gemüter. Um ihm die letzte Ehre zu erweisen, drängt die Linke jetzt eindringlich auf eine Trauerfeier – und zwar in Deutschland. „Es sollte ein besonderes Gedenken geben, weil Michail Gorbatschow einen wichtigen Beitrag zu Frieden, Abrüstung und der deutschen Einheit geleistet hat“, sagte Linken-Urgestein Gregor Gysi dem Spiegel. In der Bundesregierung könnte der Vorschlag möglicherweise auf Zustimmung stoßen. Denn er befreit sie aus einer Bredouille.

Michail Gorbatschow: Gregor Gysi fordert Trauerfeier in Deutschland – Reise zu Putin dann nicht nötig

Der frühere russische Präsident Michail Gorbatschow war am Mittwoch (31. August) gestorben. Am Samstag soll er auf dem Nowodewitschi-Friedhof in Moskau beerdigt werden, neben seiner Frau Raissa. Viele Staatschefs Russlands sind hier bereits begraben. Jedoch war zunächst unklar, ob Gorbatschow ein Staatsbegräbnis zuteilwird. Während er in Deutschland verehrt wird, blicken viele Menschen in Russland mit gespaltenen Gefühlen auf den Präsidenten. Auch Nachfolger Wladimir Putin zeigte sich in einer ersten Reaktion zugeknöpft.

Michael Gorbatschow tot: Mit Gedenkstunde im Bundestag kann Scholz dann Putin aus dem Weg gehen

Der Tod von Gorbatschow bringt die deutsche Politik in die Zwickmühle. Wegen der Spannungen mit Russland wegen des Ukraine-Krieges gilt es eigentlich als ausgeschlossen, dass die Vertreter der Ampel-Koalition zum Begräbnis nach Moskau reisen. Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte sich zurückhaltend geäußert. Er sei nicht die Zeit, um Reisen zu planen, sagte er nach einer Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg. Er hoffe aber, „dass der russische Staat seinem früheren Staats- und Regierungschef die Ehre erweist, die ihm gebührt“.

Das Problem könnte nun eine Trauerfeier im Bundestag lösen. Mit einer eigenen Gedenkveranstaltung, sagte jetzt Gysi, könne man Gorbatschow ehren und zugleich die scharfe Kritik an Putin nicht verwässern. Ähnlich äußerte sich auch sein Parteifreund Dietmar Bartsch. Auch Vize-Bundestagspräsidentin Kathrin Göring-Eckhard signalisierte Zustimmung zu der Idee.