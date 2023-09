„Größte Verteidigungsinvestition der Geschichte“ – Estland und Lettland kaufen deutsches Luftabwehrsystem

Von: Erkan Pehlivan

Lettland und Estland wollen ihren Luftraum besser verteidigen. Deshalb legen sich die Staaten das System Iris-T zu. Riga testet das System bereits.

Röthenbach – Die baltischen Staaten Estland und Lettland wollen sich besser vor möglichen Angriffen aus Russland schützen und schließen sich dem gemeinsamen Luftverteidigungsinitiative European Sky Shield (Essi) an. Dazu haben die lettische Verteidigungsministerin Inara Murniece, ihr estnischer Kollege Hanno Pevkur und der deutsche Amtskollege Boris Pistorius (SPD) am Montag (11. September) am Standort des Rüstungsherstellers Diehl Defence im bayerischen Röthenbach eine Absichtserklärung unterzeichnet.

Bislang haben sich unter der Leitung Deutschlands 19 europäische Staaten zu der „European Sky Shield Initiative“ zusammengeschlossen. Ziel des im vergangenen Jahr nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine ins Leben gerufenen Schutzschirms ist es, Lücken bei der Luftverteidigung zu schließen.

Iris-T für Estland: „Größte Verteidigungsinvestition in der Geschichte“

Die baltischen Staaten wollen auch das deutsche Luftabwehrsystems Iris-T vom deutschen Hersteller Diehl Defence kaufen. „Das ist bei weitem die größte Verteidigungsinvestition in der Geschichte Estlands“, sagte der estnische Verteidigungsminister Hanno Pevkur Journalisten gegenüber. Der Deal soll rund eine Milliarde Euro kosten. „Der barbarische Krieg Russlands in der Ukraine hat gezeigt, dass die Luftverteidigung entscheidend ist, um Streitkräfte und wichtige Infrastruktur vor Luftangriffen zu schützen,“ so Pevkur.

Ein Launcher des Luftverteidigungssystems IRIS-T SLM der Firma Diehl Defence. (Archivbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Europäische Luftverteidigung stärken

Derzeit ist eine Iris-T-Einheit für Testzwecke auf dem Weg nach Lettland. „Es gibt eine gute Nachricht. Heute beginnt ein Luftabwehrsystem Iris-T seine Reise nach Lettland, um zusätzliche Tests in Lettland durchzuführen“, sagte Verteidigungsministerin Inara Murniece am Dienstag im lettischen Fernsehen.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sagte, er freue sich sehr, dass Estland und Lettland sich für die Anschaffung des Iris-T SLM entschieden hätten. Dies werde die europäische Luftverteidigung stärken. (erpe/dpa/AFP)