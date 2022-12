Lebenserwartung sinkt wegen Corona – wie geht es weiter mit der Maskenpflicht?

Von: Bona Hyun

Wie geht es weiter mit der Maskenpflicht? Gesundheitsminister haben sich jüngst darüber ausgetauscht. © Wolfgang Maria Weber/imago (Symbolbild)

Durch Corona ist die Lebenserwartung um ein Jahr gesunken. Die Gesundheitsminister haben sich vorerst auf keine einheitliche Maskenpflicht geeinigt.

Berlin – Durch die Corona-Pandemie ist die Lebenserwartung in der EU 2021 im Vergleich zum Zeitraum vor der Pandemie gesunken. In den meisten Ländern gibt es sogar den höchsten Rückgang seit dem Zweiten Weltkrieg. Das geht aus einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hervor. Autoren der Studie verweisen auf die Schwachstellen im europäischen Gesundheitssystem. Der Gesundheitssektor in Deutschland habe deutlich mehr Investitionen im Bereich des Personals und der Digitalisierung und nötig, schreiben die Autoren der Studie.

Corona senkt Lebenserwartung um ein Jahr – Pandemie wirkt sich auf junge Menschen aus

Die Pandemie hatte unter anderem auch erhebliche Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der jungen Menschen. In Deutschland stieg der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit Angstsymptomen. Die Nachfrage nach Unterstützung in psychosozialen Diensten sei laut OECD ebenfalls gestiegen.

Nicht nur Corona und die Subvarianten wie die vorherrschende Variante Omikron fordern die Menschen und ihr Immunsystem. Derzeit setzt die Grippewelle ein, viel früher als gedacht. In Zeiten der sogenannten Twindemie und Omikron ist es daher wichtig, das Immunsystem ausreichend zu schützen. Im Winter könnten drei Szenarien möglich sein, da sich einige Omikron-Varianten schnell in Deutschland verbreiten. Eine Frage, die sich viele im Zusammenhang mit Corona stellen: Wie geht es weiter mit der Maskenpflicht?

Wie geht es weiter mit der Maskenpflicht? Gesundheitsminister können sich nicht einigen

Beim jüngsten Austausch konnten sich Gesundheitsminister von Bund und Ländern nicht auf Corona-Schutzvorgaben, wie eine einheitliche Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), einigen. Das bestätigte eine Sprecherin des sachsen-anhaltischen Sozialministeriums am Abend nach den Beratungen. Die meisten Länder wollten die Maskenpflicht bis Jahresende behalten. Bayern hat allerdings inzwischen die Maskenpflicht im ÖPNV bereits gekippt. Für Fernzüge ist die Maskenpflicht bis 07. August 2023 festgeschrieben.

Gesundheitsminister Lauterbach und RKI plädieren für Maskenpflicht und Isolationsregeln

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, sollen sich laut der Sprecherin für eine Fortsetzung der Isolations-und Maskenpflicht ausgesprochen haben. Sie verwiesen auf eine hohe Sterblichkeit vor allem bei älteren Menschen, die auch anfälliger für einer Grippe sind.

Gesundheitspolitiker hatten aus Solidarität auch im Hinblick auf die akute Lage des RS-Virus in Krankenhäusern zum Tragen der Masken aufgerufen. „Akut können wir das machen, was wir während der Pandemie gut eingeübt haben: Infektionen vermeiden und Infektionsketten unterbrechen“, sagte der FDP-Gesundheitsexperte Andrew Ullmann in der „Welt“. Besondere Solidarität sollte Kindern gelten, da ihre Gesundheit momentan durch das RS-Virus gefährdet sei.