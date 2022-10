Atom-Eskalation in der Ukraine? Biden wendet sich an Russland: „schwerer, schwerer Fehler“

Von: Andreas Schmid, Christoph Gschoßmann

Teilen

Russland wirft der Ukraine weiter vor, eine „schmutzige Bombe“ vorzubereiten. US-Präsident Joe Biden warnte nun vor einem „schweren Fehler“. Alle Infos im News-Ticker.

Update vom 25. Oktober, 20.48 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat Moskau erneut mit deutlichen Worten vor dem Einsatz von Nuklearwaffen gewarnt. „Russland würde einen unglaublich schweren Fehler begehen, wenn es taktische Atomwaffen einsetzen würde“, sagte Biden am Dienstag auf die Frage, ob Russland den Einsatz einer nuklear verseuchten Bombe oder von Atomwaffen vorbereite. „Ich kann nicht garantieren, dass es eine Operation unter falscher Flagge ist“, so Biden weiter mit Blick auf Russlands Behauptung, die Ukraine plane die Zündung einer schmutzigen Bombe und wolle diese dann Russland anlasten. „Ich weiß es nicht, aber es wäre ein schwerer, schwerer Fehler.“

Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, hatte am Montag ebenfalls betont, dass Russland „gelegentlich andere für Dinge verantwortlich gemacht hat, die es vorhatte zu tun“. Es gebe derzeit aber keine Hinweise, dass dies hier der Fall sei, so Kirby. „Aber es ist ein Schauspiel, das wir schon gesehen haben.“

Joe Biden, Präsident der USA, spricht über Energie und die strategische Erdölreserve während einer Veranstaltung im Roosevelt Room des Weißen Hauses. © Evan Vucci/dpa

Hofreiter fordert mehr Flugabwehrsysteme aus Deutschland für die Ukraine

Update vom 25. Oktober, 20.06 Uhr: Mehr Iris-T-Systeme für die Ukraine? Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter hat die Lieferung weiterer Flugabwehrsysteme aus Deutschland gefordert. „Drei weitere Iris-T-Systeme reichen nicht“, sagte Hofreiter der Welt (Mittwoch). „Wenn die Produktionskapazitäten nicht mehr hergeben, müssen wir verschärft prüfen, ob wir Patriot-Systeme aus Beständen der Bundeswehr und mehr Geparden liefern können.“ Außerdem müsse Deutschland gepanzerte Fahrzeuge, Kampf- und Schützenpanzer liefern, damit die Ukraine die von Russland besetzten Gebiete befreien könne.

Tschetschenen-Machthaber bekundet Unmut über Kriegsverlauf in Ukraine

Update vom 25. Oktober, 19.28 Uhr: Der berüchtigte Machthaber der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, hat erneut seinen Unmut mit dem Kriegsverlauf in der Ukraine bekundet. „Früher haben wir immer gesagt, dass wir eine militärische Spezialoperation auf dem Territorium der Ukraine führen, aber der Krieg findet bereits auf unserem Territorium statt“, sagte Kadyrow am Dienstag in seinem Telegram-Kanal. Er sei damit sehr unzufrieden. Zugleich drohte er den westlichen Unterstützer-Ländern der Ukraine mit Vernichtung.

Es sei bereits das Kriegsrecht in Grenzregionen zur Ukraine verhängt worden, sagte Kadyrow. „Aber sie schießen weiter auf friedliche Bürger und zivile Objekte.“ Russlands Antwort darauf sei „schwach“, bemängelte Kadyrow. Er forderte als Vergeltung die Auslöschung von ukrainischen Städten, „damit wir den fernen Horizont sehen können“.

Acht Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatte Kremlchef Wladimir Putin vergangene Woche in mehreren völkerrechtswidrig annektierten Gebieten das Kriegsrecht verhängt. Die Ukraine will die besetzten Gebiete zurückerobern.

Duma-Abgeordnete Leonid Slutsky warnt vor einer nuklearen Explosion in der Ukraine

Update vom 25. Oktober, 15.45 Uhr: Nach den Kreml-Aussagen über eine „schmutzige Bombe“ der Ukraine warnt der Duma-Abgeordnete Leonid Slutsky vor einer nuklearen Explosion in der Ukraine. Sie könnte auch die USA treffen. „Wenn ukrainische Anstifter eine Atombombe in die Luft jagen, werden die Folgen auf die eine oder andere Weise auch die USA und die ganze Welt treffen“, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Tass den Politiker.

Russland habe mehrmals vor einer nuklearen Katastrophe gewarnt und werde „alle erdenklichen Anstrengungen unternehmen, um sie zu verhindern“. Slutsky ist Vorsitzender der rechtsextremen Partei LDPR und steht auf der Sanktionsliste der USA. Kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs war er an damaligen russisch-ukrainischen Verhandlungen beteiligt. Sie scheiterten jedoch ergebnislos. Ein Kriegsende auf diplomatischem Wege ist derzeit nicht in Sicht.

Wladimir Medinski (v.l.) und Leonid Sluzki (v.r.), Mitglieder der russischen Delegation, und der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow (hinten Mitte) im März bei Kriegsverhandlungen. © Alexander Kryazhev/imago

Update vom 25. Oktober, 14.40 Uhr: Russland beharrt weiter auf der Behauptung, die Ukraine bereite im Krieg den Einsatz einer radioaktiv verseuchten „schmutzigen“ Bombe vor. Nach Lawrows-Sprecherin Sacharowa legt nun auch Kremlsprecher Dmitri Peskow nach.

Die Weigerung der USA, dies zur Kenntnis zu nehmen, sei angesichts einer solchen Gefahr inakzeptabel, sagte Peskow russischen Nachrichtenagenturen. „Dies ist ein Ansatz, der alles andere als seriös ist, ein Ansatz, der, so würde ich sagen, unangemessen ist angesichts der Schwere der Gefahr, über die wir hier sprechen.“

Peskow äußerte sich auch zur Ernennung Rishi Sunaks zum neuen britischen Premier. „Im Moment sehen wir keine Voraussetzungen, keine Grundlage und wir haben keine Hoffnung darauf, dass es in absehbarer Zeit positive Veränderungen geben wird“, sagte er.

„Schmutzige Bombe“ im Ukraine-Krieg? Russland wiederholt Vorwürfe

Erstmeldung vom 25. Oktober, 13.00 Uhr: Moskau – Im Ukraine-Krieg ist derzeit viel von einer „schmutzigen Bombe“ die Rede. Mit diesem Ausdruck wirft Russland der Ukraine vor, eine atomar verseuchte Bombe zünden zu wollen. Russland hatte die Vorwürfe am Wochenende publik gemacht, die Ukraine sowie die USA, Frankreich und Großbritannien wiesen diese zurück. Nun legt Russland nach – mit einem Angebot an den Westen.

Aus Russlands Außenministerium hieß es am Dienstag, Moskau sei bereit, „allen interessierten“ Staaten „detaillierte Informationen über die Vorbereitungen Kiews auf eine Provokation durch den Einsatz einer schmutzigen Bombe zu geben“.

An die Adresse der USA, Frankreichs und Großbritanniens sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa: „Was sie jetzt tun sollten, ist alle ihre Geschäfte zu verschieben, sich hinzusetzen und die von Russland in Telefonaten erwähnten Materialien zu überprüfen und die Informationen öffentlich zu analysieren.“

Der russische Außenminister Sergej Lawrow und seine Sprecherin Maria Sacharowa. © IMAGO / SNA

„Wie Russlands Äußerungen vor 24. Februar“ -Litauen warnt vor Kriegs-Eskalation

Eine erneute Reaktion der Staaten blieb zunächst aus, stattdessen äußerte sich Russlands Nachbar, Litauen. Außenminister Gabrielius Landsbergis forderte vom Westen, die Kremlbehauptungen ernst zu nehmen. Die Vorwürfe Moskaus könnten möglicherweise der Auftakt zu einer militärischen Eskalation sein, sagte der Chefdiplomat des baltischen EU- und Nato-Landes am Dienstag im Radio.

Mehr zum Thema Russland erhebt Vorwürfe gegen Ukraine – was steckt dahinter?

„Es erinnert sehr an Russlands Äußerungen im Vorlauf zum 24. Februar“, sagte Landsbergis. Vor dem Angriff auf die Ukraine seien von Moskau damals auch falsche Informationen über Chemiefabriken verbreitet worden, die angeblich in der Ukraine existierten. „Einige Partner nahmen es ernst, aber nicht unbedingt alle. Wir dachten, es ist nur ein Lügenkampagne Russlands, aber wir sehen, was daraus geworden ist“, sagte er. (as mit Material der dpa)