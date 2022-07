Lauterbach zu Kassenbeiträgen: Beschlossene Anhebung „sehr maßvoll“

Von: Alexander Eser-Ruperti

Bei den Krankenkassen sollen Milliardendefizite ausgeglichen werden. Das Bundeskabinett hat nun die Erhöhung der Kassenbeiträge gebilligt.

Berlin – Die finanzielle Lage in vielen Haushalten in Deutschland ist angespannt, bei den gesetzlichen Krankenkassen gibt es derweil ein Milliardendefizit auszugleichen. Nun wurde ein Finanzpaket beschlossen, das sich mit dem Ausgleich befasst. Inhalt des Pakets ist unter anderem eine Anhebung der Beiträge, ebenso wie ein Bundeszuschuss. Auf Verbraucherinnen und Verbraucher kommen Preisanstiege zu, die nach Auffassung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) „sehr maßvoll“ sind.

Zusatzbeitrag Krankenkasse 2023: Lauterbach setzt „sehr maßvollen“ Beitragsanstieg um 0,3 Prozent durch

Bei den gesetzlichen Krankenkassen soll ein Milliardendefizit ausgeglichen werden, mithilfe eines Finanzpakets aus dem Kabinett. Das Bundeskabinett hat ein Paket beschlossen, das unter anderem einen Bundeszuschuss vorsieht, ebenso wie eine Anhebung der Beiträge. Gesundheitsminister Karl Lauterbach bezeichnete die Mehrkosten für Versicherte indes als „sehr maßvoll“: Konkret handelt es sich um eine Anhebung des Zusatzbeitrags der Krankenkassen 2023 um 0,3 Prozent, auf 1,6 Prozent des Bruttoeinkommens. Mit dem Beschluss aus der Politik können die Beiträge für die Krankenkasse auf insgesamt 16,2 Prozent steigen. Den genauen Anstieg legen die Krankenkassen selbst fest.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach konnte die Anhebung der Krankenkassenbeiträge um 0,3 Prozent durchsetzen. (Symbolbild) © IMAGO / Political-Moments

Betroffen durch den Preisanstieg sind insgesamt 57 Millionen Mitglieder der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Gesundheitsminister Karl Lauterbach vertritt die Einschätzung, durch die Anhebung der Beiträge könne die Kürzung von Leistungen verhindert werden. Insgesamt kalkuliert der SPD-Politiker mit einem Defizit der gesetzlichen Krankenkassen von 17 Milliarden Euro im Jahr 2023. Einen Großteil der finanziellen Last sollen indes nicht die Versicherten tragen. Lauterbach bekundete zudem, Ziel der Maßnahmen sei auch, noch höhere Zusatzbeiträge zu vermeiden.

Krankenkasse und Lauterbach: Großteil der Finanzhilfe soll nicht über Krankenkassenbeiträge laufen

Lauterbach erklärte darüber hinaus, der Anstieg der Krankenkassenbeiträge, sprich die Mehrbelastung für Versicherte, sei maßvoll, da die Hälfte ohnehin von Arbeitgebern getragen würde. Krankenkassen und Gesundheitsfonds sollen insgesamt Reserven über 6,4 Milliarden Euro bereitstellen. Zudem will sich auch der Bund beteiligen, die Rede ist von einem Zuschuss über zwei Milliarden Euro. Hinzu kommt eine weitere Milliarde Euro, die als Darlehen an die Krankenkassen geht.

Insgesamt sollen rund 85 Prozent der vorhandenen Lücke durch andere Maßnahmen als höhere Beiträge gedeckt werden. Die Krankenkassen sind nicht zu einer Erhöhung verpflichtet, in der aktuell angespannten Situation gilt es allerdings als sehr wahrscheinlich, dass sie die Beiträge auch tatsächlich erhöhen. Um die Finanzlücke zu schließen, gibt es unterdessen noch weitere Ansätze, etwa einen Beitrag der Pharmaindustrie oder den Abbau von Finanzreserven. Auch die Steigerung der Effizienz soll eine Rolle spielen. Die bisher vorhandenen Honorierungen für neue Patienten einer Praxis sollen ebenfalls gestrichen werden.

Nach Lauterbachs Anhebung: Was können Verbraucher bei steigenden Krankenkassenbeiträgen tun?

Verbrauchern stellt sich eine Frage: Was können sie nach Lauterbachs Drehen an der Beitragsschraube bei steigenden Krankenkassenbeiträgen tun? Laut ntv haben Versicherte bei Anhebung der Beitragssätze stets ein Sonderkündigungsrecht. Dieses gilt bis Ende des Monats, an dem erstmals die neue Gebühr verlangt wird. Es gilt der gewohnte Kündigungszeitraum von zwei Monaten.