AfD-Abgeordnete von Storch zeigt den Vogel – Lauterbach reicht’s und er stellt Anzeige

Von: Carolin Gehrmann

Teilen

Gesundheitsminister Karl Lauterbach hielt vergangene Woche seine Rede im Bundestag zum Infektionsschutzgesetz. Die AfD-Abgeordnete von Storch soll ihm dafür den Vogel gezeigt haben – das lässt der Minister aber nicht auf sich sitzen und zieht Konsequenzen.

Berlin – Im Bundestag geht es öfter heiß her und der Ton kann auch mal rauer werden. Doch manches überschreitet dann einfach die Grenzen des Akzeptablen – findet Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Der Minister ist zwar Kritik an seiner Person wegen seiner Corona-Politik gewohnt – vor allem von der rechten Seite der Regierungsbank. Doch nun ging ihm offenbar entschieden zu weit, was AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch während seiner Rede zum Infektionsschutzgesetz gesagt haben soll.

Nach Vorfall im Bundestag: Gesundheitsminister Lauterbach stellt Anzeige gegen AfD-Politikerin wegen Beleidigung

Worum es bei dem Ganzen ging: Von Storch soll nach Lauterbachs Rede Augenkontakt zum Minister gesucht und laut gerufen haben: „Sie sind völlig irre!“. Dabei soll sie eine kreisrunde Fingerbewegung am Rande ihrer Stirn gemacht haben, was der Gesundheitsminister als „einen Vogel zeigen“ interpretiert habe. Der Spiegel hatte darüber berichtet. Lauterbach hat die Politikerin daraufhin wegen Beleidigung angezeigt. Laut dem Tagesspiegel hat das Gesundheitsministerium die Anzeige am Donnerstag, dem 15. September, bestätigt.

Wegen Corona-Regeln: AfD pöbelt während Lauterbachs Rede zum Infektionsschutzgesetz

Schon zuvor war es während der Rede des Gesundheitsministers zu einem hitzigen Schlagabtausch zwischen Lauterbach und Mitgliedern der AfD gekommen – vor allem beim Thema Maskenpflicht hatte es immer wieder störende Zwischenrufe von der AfD gegeben. Lauterbach hatte daraufhin seinem Ärger über dieses Verhalten auf Twitter Luft gemacht: „Immer wieder Beleidigungen und Bedrohungen durch Mitglieder und Abgeordnete der #NoAfD. Beides gehört zum Politikstil der Partei. Nur konsequentes Anzeigen kann hier helfen“.

Lauterbach gegen von Storch: Maskenpflicht und Corona-Regeln immer wieder Grund für Streit zwischen den Parteien

Lauterbach ist wegen seiner Corona-Politik, die viele als zu streng empfinden, immer wieder Anfeindungen und Hass ausgesetzt. Der Minister gehört zu den am meisten bedrohten Politikerinnen und Politikern in Deutschland und wird in die höchste Sicherheitsstufe eingeordnet.

Gerade die AfD ist eine der Parteien, die sich in der Vergangenheit oft kritisch zu vielen Corona-Regeln der Bundesregierung geäußert hatte. Die Maskenpflicht war dabei ein besonders umstrittenes Thema – auch andere Fraktionen hatten sich dagegen ausgesprochen. Der Streit darum könnte wohl auch im Corona-Herbst weitergehen, wie der aktuelle Vorfall vermuten lässt.

Von Storch giftet weiter – Lauterbachs Politik zeigt „Züge von Besessenheit“

AfD-Abgeordnete Beatrix wird im Bundestag gerne mal laut. Nun hat sie eine Anzeige wegen Beleidigung am Hals. © Sebastian Gabsch/IMAGO

Beatrix von Storch zeigte sich trotz der Anzeige wenig schuldbewusst und legte stattdessen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) noch einen drauf: „Lauterbach hat jeden Bezug zur Realität verloren. Das bekräftige ich gern auch nochmal. Seine Corona-Panik ist irrational und zeigt Züge von Besessenheit. Dass er den Meinungsstreit um seine Politik jetzt mit Anzeigen austragen will, zeigt, dass er die Nerven verliert.“

Als Zeugen seien in der Anzeige bei der Polizei Berlin Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Soziales, Annette Kramme (SPD), angegeben, wie der Spiegel berichtet.

Corona in Deutschland: Verhandlungen um Corona-Maßnahmen für den Herbst waren nicht leicht

In der Sitzung am 8. September hatten die Bundestagsabgeordneten die neuesten Änderungen am Infektionsschutzgesetz beschlossen. Lauterbach und Justizminister Marco Buschmann (FDP) hatten in den vergangenen Wochen die neuen Coronaschutzmaßnahmen ausgehandelt, die ab 1. Oktober gelten sollen. Diese Verhandlungen waren nicht immer leicht. Lauterbach hatte dem Justizminister in seiner Rede nun aber seinen ausdrücklichen Dank ausgesprochen, beim Thema Maskenpflicht „dem wissenschaftlichen Sachstand“ Platz gemacht zu haben, und dessen Kompromissfähigkeit gelobt.