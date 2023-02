Lauterbach kritisiert „Exzesse“ und „Schwachsinn“ bei Corona-Regeln

Von: Alexander Eser-Ruperti

Die Zeiten strenger Corona-Regeln in Deutschland sind vorbei, nur an wenigen Orten gelten noch spürbare Maßnahmen. Karl Lauterbach zieht bei Lanz Bilanz.

Berlin – Es war lange Zeit das große innenpolitische Thema: Welche Corona-Regeln sollen gelten, was ist zu viel, was zu wenig? Inzwischen ist die Debatte abgekühlt, es sind kaum noch Maßnahmen spürbar und wo sie noch geführt wird, ist die Diskussion um Corona-Maßnahmen meist nicht mehr so emotional aufgeladen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zieht bei Markus Lanz eine Bilanz der Corona-Politik der vergangenen Jahre. Er sieht deutliche Fehler – doch auch vieles, was richtig gemacht wurde.

Karl Lauterbach bei Lanz: Manche Corona-Maßnahmen waren „Schwachsinn“

Am Abend vom Donnerstag, dem 09. Februar, war es wieder so weit: Karl Lauterbach war bei Markus Lanz zu Gast. In der Talkrunde sprach der amtierende Gesundheitsminister über die Bekämpfung der Corona-Pandemie in den letzten Jahren. Dabei kam der SPD-Politiker durchaus auch zu kritischen Urteilen: Lauterbach sagte im ZDF unter anderem: „Was Schwachsinn gewesen ist, wenn ich so frei sprechen darf, sind diese Regeln draußen.“

Karl Lauterbach zu Gast bei Markus Lanz in der Sendung vom 09.02.2023 © ZDF/Cornelia Lehmann

Lauterbach, der selbst erst seit Dezember 2021 im Amt ist, bezog sich damit unter anderem auf das vorübergehende Verbot ohne Maske zu joggen. Sein klares Urteil: „Das ist natürlich klar, das sind Exzesse gewesen.“ Der SPD-Politiker kommt zu dem Urteil, die Länder hätten deutlich überreizt, ganz besonders im Fall von Bayern. Ebenfalls klare Kritik äußert Lauterbach an langen Schul- und Kitaschließungen. Der Minister dazu: „Die Schulschließungen und auch die Kitaschließungen, das hätte man so lange nie durchziehen dürfen.“

Bereits vor seiner Tätigkeit als Bundesminister hatte Lauterbach als Experte Einfluss auf die schwarz-rote Regierung genommen. Deshalb schließt der SPD-Politiker auch sich selbst ein, wenn er bei Lanz jetzt sagt, es sei „vieles, von dem, was wir gemacht haben, richtig gewesen“. Vieles – doch nicht alles, so Lauterbach. Es war ein Prozess.

Lauterbach zur Corona-Bilanz: „Wir sind gut durchgekommen“

Alles in allem fällt Lauterbachs Corona-Bilanz nach drei Jahren Pandemie trotz allem nicht schlecht aus: „Wir sind gut durchgekommen“, befindet der Gesundheitsminister. Aufgrund des hohen Maßes an Vorsicht sei Deutschland trotz eines hohen Bevölkerungsalters mit einer niedrigeren Sterblichkeit durch die Pandemie gekommen, als andere Länder. Insgesamt seien seit Pandemiebeginn etwa 180.000 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Corona-Virus verstorben, Lauterbach dazu: „Das ist keine schlechte Zahl.“

Dennoch wäre man „noch besser gewesen, wenn es nicht diese ständige Politisierung der Maßnahmen gegeben hätte“, so der Gesundheitsminister bei Lanz. Lauterbach spricht von einem deutschen „Sonderproblem“, dass „durch eine Querdenkerfront, die sich aufgebaut hat, die Impfungen bei älteren Menschen nie so weit ausgebreitet werden konnten, wie notwendig gewesen wäre.“.

Gegen den Juristen und Journalisten Heribert Prantl setzt sich der Minister im Verlauf der Sendung dann noch einmal entschieden zur Wehr, denn er sieht einen „haltlosen Vorwurf“ gegen seine Person. Hintergrund: Prantl hatte dem SPD-Politiker vorgeworfen, „hysterisiert“ zu haben, dadurch habe er „die Querdenkerei mit großgezogen“. Lauterbach dazu: „Dass jetzt diejenigen, die versucht haben, die Bevölkerung zu schützen, auch ältere Menschen, und das gemacht haben im Einklang mit der Wissenschaft, plötzlich verantwortlich gemacht werden für die Querdenker, das ist perfide und nicht richtig.“