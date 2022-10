Landtagswahlen 2022: Alle Bundesländer und Termine

Teilen

Demokratie in Deutschland – Millionen von Bürgern entscheiden mit bei den Landtagswahlen. Welche Bundesländer in 2022 wählen und deren Kandidaten.

Berlin – Politik pur! In vier Bundesländern wird in diesem Jahr der neue Landtag gewählt. Dazu zählen Saarland, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Die Landtagswahlen in den 16 Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland sind ein weiterer wesentlicher Grundpfeiler unserer Demokratie. In 13 dieser Flächenstaaten werden die Parlamente als Landtage bezeichnet. In den Stadtstaaten Bremen und Hamburg werden sie als Bürgerschaft bezeichnet und in Berlin als Abgeordnetenhaus.

Landtagswahlen 2022 in vier Bundesländern Saarland 27. März 2022 Schleswig-Holstein 8. Mai 2022 Nordrhein-Westfalen 15. Mai 2022 Niedersachsen 9. Oktober 2022

Die Wahlverfahren und das Wahlsystem dieser 16 Bundesländer sind durch deren eigene Landeswahlgesetze und Landeswahlordnungen jeweils unterschiedlich. Der Landtag, die Bürgerschaft in Hamburg und das Abgeordnetenhaus in Berlin werden alle fünf Jahre neu gewählt. Einzige Ausnahme ist das Land Bremen – dort wird alle vier Jahre die neue Bürgerschaft gewählt.

Im Jahr 2022 finden drei Landtagswahlen in Deutschland statt. (Symbolbild) © Uwe Anspach / dpa

Landtagswahlen 2022 in Deutschland: Diese Kandidaten und Parteien stehen bereit

Die Kandidaten der Parteien werden vorgeschlagen. Für die Wahl stehen den Wahlberechtigten zwei Stimmen zur Verfügung. Die Erst-Stimme gilt für den Direkt-Kandidaten einer Partei im eigenen Landkreis und die Zweit-Stimme für einen Bewerber im Wahlkreis. Wer in den Bundesländern vom Volk als Landesvertreter bei den Landtagswahlen gewählt wird, ist automatisch Mitglied im Bundesrat in Berlin. Dort entscheiden die Landesvertreter mit, beispielsweise über neue Gesetze sowie wichtige Entscheidungen in der Europäischen Union.

Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.

Die Sitzverteilung erfolgt in den Bundesländern nach jeweils unterschiedlichen Kriterien. Die einzelnen Bundesländer bestimmen ihre eigenen Wahlgesetze und Landeswahlordnungen.

Landtagswahlen Saarland: Wer gegeneinander antritt

Im Saarland wird der 17. Landtag am 27. März 2022 gewählt. Der amtierende Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) tritt gegen Anke Rehlinger (SPD), Barbara Spaniol (Linke) und Kai Melling (AFD) an. Alle vier gelten als Spitzenkandidaten bei den Landtagswahlen im Saarland.

Der Landtag wird in freier und geheimer Wahl gewählt. Wahlberechtigt sind die Einwohner des Saarlands ab 18 Jahren und Menschen, die dort seit mindestens drei Monaten ihren Wohnsitz haben, sich gewöhnlich dort aufhalten und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Landtagswahlen Schleswig-Holstein: Bleibt alles wie es war?

In Schleswig-Holstein wird am 8. Mai 2022 gewählt. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist wieder im Rennen. Gegenkandidaten sind Thomas Losse-Müller (SPD), Monika Heinold (Grüne), Bernd Buchholz (FDP) und Lars Harms (SSW) bei der Landtagswahl Schleswig-Holstein Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) ist eine Minderheitspartei und von der fünf-Prozent-Hürde befreit. Wahlberechtigt sind die Einwohner Schleswig-Holsteins ab 16 Jahren, die seit mindestens sechs Wochen dort leben oder sich gewöhnlich dort aufhalten.

Landtagswahlen NRW: Die Wahlen in Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen wird am 15. Mai 2022 gewählt. Der amtierende Ministerpräsident ist Hendrik Wüst (CDU). Er tritt erneut an. Seine Herausforderer sind: Thomas Kutschaty (SPD), Joachim Stamp (FDP), Mona Neubaur (Grüne) und Markus Wagner (AfD). Wahlberechtigt sind die Einwohner Nordrhein-Westfalens ab 18 Jahren. Zudem müssen Menschen seit mindestens dem 16. Tag vor der Wahl dort leben oder sich gewöhnlich dort aufhalten und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, um bei den Landtagswahlen NRW wählen zu dürfen.

Landtagswahlen Niedersachsen: Stephan Weil tritt erneut an

Bei der Niedersachsen-Wahl 2022 wird am 9. Oktober gewählt. Stephan Weil (SPD), der amtierende Ministerpräsident, tritt erneut zur Wahl an. Wahlberechtigt sind die Einwohner Niedersachsens ab 18 Jahren. Sie müssen zudem seit mindestens drei Monaten mit Hauptwohnsitz in Niedersachsen leben oder sich gewöhnlich dort aufhalten und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sein.

Landtagswahl: Wer kann wählen? Nur die Personen, die im abgeschlossenen Wählerverzeichnis enthalten sind.

Sonntagsfrage Landtagswahl 2022: Umfragen und Wahlprognosen

„Was würden Sie wählen, wenn am Sonntag gewählt werden würde?“ Die Sonntagsfrage wird gestellt, um ein Meinungsbild der Bevölkerung durch Hochrechnungen zu erhalten. Die Wahlumfragen zu den Landtagswahlen zeigen, wohin die Wahlergebnisse eventuell führen können vor der Wahl.

Sonntagsfrage: Wer wird gefragt? Zufällig ausgesuchte Personen werden ausgewählt und zu den großen Parteien befragt. Diese Umfragen werden von verschiedenen Meinungsinstituten mit unterschiedlichem Vorgehen durchgeführt. Ermittelt wird die momentane politische Situation. Forsa führt beispielsweise telefonische Umfragen durch. Infratest-dimap befragt telefonisch oder vor Ort zur jeweiligen Umfrage mindestens 1000 Personen. GMS ist neben der Marktforschung ebenfalls auf politische Umfragen spezialisiert. Dabei handelt es sich um „Rohzahlen ohne politische Gewichtung“.

Wie das Endergebnis letztendlich aber ausfällt, kann nur durch die teilnehmenden Wählerinnen und Wähler entschieden werden.

16 Bundesländer in der Bundesrepublik Deutschland Baden-Württemberg Niedersachsen Bayern Nordrhein-Westfalen Berlin Rheinland-Pfalz Brandenburg Saarland Bremen Sachsen Hamburg Sachsen-Anhalt Hessen Schleswig-Holstein Mecklenburg-Vorpommern Thüringen

Die Termine der Landtagswahlen in 2023 stehen noch nicht konkret fest. Aber Bremen plant die Wahl für Frühjahr, Bayern und Hessen planen die Landtagswahlen beide im Herbst. (Ute Laukner)