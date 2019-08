Landtagswahl in Sachsen 2019: Wann gibt es ein Ergebnis?

Es deutet sich ein knappes Ergebnis bei der Landtagswahl 2019 in Sachsen an. Wir erklären, ab wann die Wähler mit konkreten Zahlen rechnen können.

Dresden - Am 1. September ist der Tag der Wahrheit. In einem voraussichtlich engen Rennen wird sich entscheiden, welche Partei nach der Sachsen-Wahl die stärkste Fraktion in den Landtag schickt und wer den Ministerpräsidenten stellen kann.

Schon am Abend ist mit einem vorläufigen Ergebnis der Landtagswahl in Sachsen 2019 zu rechnen. Zunächst laufen aber die Prognosen und Hochrechnungen ein, die einen soliden Anhaltspunkt für das Endergebnis bereitstellen.

Landtagswahl in Sachsen 2019: Wann wird das Ergebnis ausgezählt?

Am Wahlsonntag schließen die Wahllokale um 18 Uhr. Das heißt, man muss sich noch vor 18 Uhr in die Warteschlange stellen, damit man seine Kreuze machen darf. Sobald der letzte Wähler seine Stimme abgegeben hat, können die Wahlhelfer vor Ort mit der Auszählung beginnen.

Da es zunächst vor allem auf die Zweitstimme für die Landesliste ankommt, können diese ersten Ergebnisse der Sachsen Wahl 2019 im Laufe des Abends zuerst abgeschlossen werden.

Wann gibt es erste Hochrechnungen und Prognosen zur Sachsen-Wahl?

Wie immer werden pünktlich um 18 Uhr die ersten Prognosen veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt können noch keine Teilergebnisse in die Zahlen einfließen. Die Auszählung hat schließlich noch nicht begonnen. Die Prognosen basieren auf Wählerbefragungen an den Wahllokalen und sind zunächst ein Näherungswert zum tatsächlichen Ergebnis. In den folgenden Stunden fließen die ersten Ergebnisse der Sachsen-Wahl 2019 stärker in die Zahlen ein. Die Hochrechnungen nähern sich dadurch immer mehr dem amtlichen Endergebnis an.

Welches Ergebnis deutet sich vor der Landtagswahl in Sachsen an?

Zwei Parteien können aus der Wahl als stärkste Kraft hervorgehen. Die Umfragen aus Sachsen zeigen, dass zwischen CDU und AfD ein enges Rennen zu erwarten ist. Beide Parteien können auf ein Ergebnis über 25 Prozent hoffen, was für die CDU dennoch ein deutlicher Verlust gegenüber 39,4 Prozent der letzten Wahl ist. Sie könnte auf den zweiten Platz abrutschen.

Die SPD kämpft um ein zweistelliges Ergebnis bei der Sachsen-Wahl und liegt damit voraussichtlich knapp hinter den Grünen. Die Linke kann drittstärkste Kraft werden, während die FDP um den Einzug in den Landtag zittern muss. Wir bieten Ihnen vor dem Wahltag den Überblick darüber, welche Spitzenkandidaten bei der Sachsen-Wahl 2019 für die größten Parteien antreten.

Welche Koalitionen kann das Wahlergebnis in Sachsen bringen?

Zunächst scheint nur eines klar zu sein: Eine Regierungskoalition unter Beteiligung der AfD ist von keinem der möglichen Regierungspartner gewollt. Eine deutliche Mehrheit der CDU-Direktkandidaten sprach sich im Vorfeld der Wahl gegen eine Koalition dieser Art aus. Eine Zusammenarbeit mit Grünen, Die Linke, SPD oder FDP scheint erst recht ausgeschlossen.

Die aktuelle schwarz-rote Koalition von CDU und SPD kann nach dem Absturz der Christdemokraten auf keine erneute Mehrheit hoffen. Somit ist zu vermuten, dass das Ergebnis der Landtagswahl in Sachsen zu einer Drei-Parteien-Koalition führen wird.

Landtagswahl in Sachsen 2019: Beeinflussen Überhangmandate das Ergebnis?

Wie man es auch von vielen anderen Wahlen in Deutschland kennt, haben die Wähler in Sachsen bei der Landtagswahl zwei Stimmen. Die Erststimme gilt für einen Kandidaten aus dem heimischen Wahlkreis. Wer vor Ort gewinnt, kommt sicher in den Landtag. Die Zweitstimme gilt für die Landesliste einer Partei. Aus dieser Stimme errechnet sich die prozentuale Sitzverteilung - und damit die Stärke der Partei im Landtag.

Falls mehr Direktkandidaten einer Partei in den Landtag gewählt werden, als dieser Partei prozentual zustehen, kommen die gewählten Abgeordneten trotzdem mit ihren Überhangmandaten in den Landtag. Das Wahlsystem in Sachsen begegnet diesem Effekt allerdings durch Ausgleichsmandate. Das heißt konkret: Die anderen Parteien erhalten ebenfalls zusätzliche Sitze, damit die Kräfteverhältnisse im Landtag wieder dem Ergebnis der Zweitstimme entsprechen. Der Einfluss von Überhangmandaten ist deshalb - wenn überhaupt - sehr gering.

Landtagswahl in Sachsen 2019: Ergebnisse am Wahlabend im Live-Ticker

Wir tickern für Sie am 1. September ab 18 Uhr fortlaufend die aktuellen Zahlen. Das vorläufige Ergebnis der Landtagswahl in Sachsen wird noch in der Wahlnacht feststehen, falls keine unerwarteten Schwierigkeiten bei der Auszählung auftreten. Bereits zuvor halten wir Sie mit allen aktuellen News auf dem Laufenden. Dazu gibt es unter anderem die Erklärung zu Stimmzettel und Briefwahl in Sachsen. Außerdem erklären wir, wozu man die Wahlbenachrichtigung braucht und was man macht, falls sie verloren geht.

Allen Wählern, die noch keine Wahlentscheidung getroffen haben, kann der Wahl-O-Mat für Sachsen eine praktische Hilfestellung geben.

Am 1. September wird nicht nur in Sachsen gewählt. Deshalb halten wir Sie natürlich auch über die Ergebnisse der Landtagswahl in Brandenburg auf dem Laufenden.

rm