Landtagswahl in Niedersachsen 2022: „Ermattet" – Althusmann attackiert Weil

Von: Jan Knötzsch

Am 9. Oktober 2022 steigt in Niedersachsen die Landtagswahl. CDU-Minister Bernd Althusmann will Ministerpräsident Stephan Weil ablösen. Und greift ihn an.

Hannover – Noch ist der Tag, an dem Niedersachsen zur Landtagswahl 2022 schreitet, in weiter Ferne – wann wird genau in Niedersachsen gewählt? Dann, wenn es soweit ist, entscheiden die Bürgerinnen und Bürger, wer die Landtagswahl 2022 gewinnt und danach das Land als Ministerpräsident regiert: der aktuelle Amtsinhaber Stephan Weil (SPD) oder aber doch Herausforderer Bernd Althusmann (CDU). Auch darüber, welche Koalition dann die Mehrheit haben und welche Politik es geben wird, votieren die Wähler, wenn sie am 9. Oktober 2022 bei der Niedersachsen-Wahl an die Urne treten.

Und auch, wenn bis zum Termin zur Landtagswahl 2022 in Niedersachsen, bei der 25 Parteien antreten, noch einige Tage ins Land ziehen werden, in denen dann unter anderem das erste Steinkohlekraftwerk aus der Reserve wieder in Betrieb geht: das Feuer im Kampf um das Amt des Ministerpräsidenten und die Hoheit in einer künftigen Koalition ist eröffnet: Bernd Althusmann geht bereits langsam in den Wahlkampfmodus attackiert Stephan Weil.

Landtagswahl in Niedersachsen 2022: Althusmann wünscht sich Weil-Ruhestand – „nämlich ab dem 9. Oktober“

Es geht dabei sogar richtig rund, noch bevor es eigentlich richtig losgeht – denn Althusmann teilt vor der Landtagswahl in Niedersachsen 2022 aus, wenn es um Stephan Weil geht. „Ich möchte Niedersachsen zum Chancenland machen. Ein ‚weiter so‘ ist mir einfach zu wenig. Die Niedersachsen haben meist ein gutes Gespür für einen sinnvollen Ausgleich zwischen Mehrheiten im Bund und in den Ländern. Rot-Grün ist Vergangenheit und out“, stichelt Althusmann in Richtung SPD und attackiert eben auch Stephan Weil. Und wenn es vor der Landtagswahl in Niedersachsen 2022 geht, dann fährt der amtierende Wirtschaftsminister Athusmann, der auch eine Meinung zum norddeutschen Nachfolger des 9-Euro-Tickets hat, noch deutlichere Geschütze auf.

Im Landtag sitzen Ministerpräsident Stephan Weil (links) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann nebeneinander – vor der Landtagswahl in Niedersachsen 2022 greift Althusmann den Landesvater an. © Julian Stratenschulte/dpa

„Die SPD und Herr Weil sind ermattet, sie haben keinen Gestaltungsanspruch mehr“, sagt Althusmann mit Blick auf die nächste Niedersachsen-Wahl am 9. Oktober 2022, vor der die AfD-Landesliste wackelt, in einem Interview mit focus.de. „Das Potenzial Niedersachsens ist längst noch nicht ausgeschöpft. Für Weil hingegen wäre es die dritte Amtsperiode, das ist in der Regel die schwächste“, reitet Althusmann seine Attacke gegen Stephan Weil weiter, über den er im Vorfeld der Landtagswahl 2022 in Niedersachsen zudem sagt: „Er hat bereits angekündigt, danach in den Ruhestand gehen zu wollen. Meiner Ansicht nach kann das ruhig früher stattfinden, nämlich ab dem 9. Oktober.“

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann fällt vor Niedersachsen-Wahl 2022 vernichtendes Fazit über SPD und Ministerpräsident Weil

Anders als Stephan Weil habe er selbst, so Althusmann via focus.de, „einen ambitionierten Gestaltungsanspruch. Die SPD und Stephan Weil als amtierender Ministerpräsident des Landes Niedersachsen, in dem in der Gaskrise immer noch der Gasspeicher ein Rehden ein Sorgenkind darstellt, sind „in meinen Augen ermattet und setzen irgendwie nur auf ein ‚weiter so‘. Sie haben keinen Gestaltungsanspruch mehr“, fällt Bernd Althusmann vor der Landtagswahl in Niedersachsen 2022 – so entsteht der Wal-O-Mat vor selbiger – ein vernichtendes Urteil über seinen politischen Gegner und bringt sich selbst und die CDU in Stellung.

Niedersachsen spiele, so befindet es Althusmann im Vorfeld der Niedersachsen-Wahl 2022, bei den Herausforderungen, die in der Zukunft anstehen, eine Schlüsselrolle“ – von den Energien, als Land der Wasserstoffwirtschaft, neuer und innovativen Mobilitätsformen, bei der Luftfahrt- und bei der maritimen Industrie, bei der Agrarwirtschaft bis hin zur Biotechnologie, zählt Althusmann auf und geht davon aus, dass am Abend der Niedersachsen-Wahl 2022 am 9. Oktober die CDU vorne liegen wird, auch wenn Umfragen die SPD bei der Landtagwahl in Niedersachsen 2022 vorne sehen.

Landtagswahl in Niedersachsen 2022: Darum rechnet Bernd Althusmann mit einem Wahlsieg der CDU am 9. Oktober 2022

Was den CDU-Mann so optimistisch macht, erklärt Bernd Althusmann als Herausforderer bei der Landtagswahl in Niedersachsen 2022 im focus.de-Interview, wo er auch die These vom Wahlsieg der CDU bei der Niedersachsen-Wahl 2022 aufstellt. Aufgrund der Umfragen, in denen sowohl die CDU als auch die SPD schon vorne gelegen haben, wie Althusmann bekräftigt, gehe er von einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus: „Die Wahlen werden wahrscheinlich in den letzten zwei bis drei Wochen vor dem 9. Oktober entschieden. Und wir haben andernorts gesehen, wie die CDU auf den letzten Metern gewinnen kann. Ich bin jedenfalls optimistisch, dass die CDU in Niedersachsen stärkste Kraft wird.“