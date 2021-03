Umfrage-Knall kurz vor Landtagswahl in Baden-Württemberg: CDU stürzt ab - Kretschmann vorne

Winfried Kretschmann wird die Grünen wohl wieder in die Regierung führen. Ob er Ministerpräsident bleibt, ist noch ungewiss.

Für die Landtagswahl in Baden-Württemberg zeigen die Umfragen eine klare Tendenz. Zuletzt wurde der Abstand zwischen Grünen und CDU größer.

Umfragen zur Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg legen eine Fortsetzung der bisherigen Koalition nahe.

legen eine Fortsetzung der bisherigen Koalition nahe. Winfried Kretschmann bleibt damit noch nicht automatisch der Ministerpräsident .

. Andere Koalitionen im Landtag sind möglich aber weit weniger wahrscheinlich.

Update vom 5. März, 18.05 Uhr: Einer neuen Umfrage des ZDF-„Politbarometers“ zufolge können die Grünen um Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann gut eine Woche vor der Landtagswahl noch einmal einen Prozentpunkt im Vergleich zum Februar zulegen. Sie kommen damit auf 35 Prozent. Die CDU um Susanne Eisenmann verliert hingegen 4 Prozentpunkte und landet nur noch bei 24 Prozent. Es folgt die AfD mit 11 Prozent wie beim letzten Mal. SPD und FDP kommen jeweils auf 10 Prozent der Stimmen, wobei die FDP immerhin einen Prozentpunkt zulegt.

Institut Datum Grüne CDU AfD SPD FDP Linke Sonstige ZDF-Politbarometer 05.03.2021 35 24 11 10 10 3 7 INSA/Bild 13.02.2021 31 28 11 11 10 4 5 Forschungsgruppe Wahlen 5.2.2021 34 28 11 10 9 3 5 Infratest dimap 4.02.2021 34 27 10 11 9 3 6

Die aktuellen Umfragen zur Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg: Grünen liegen vorne

Update vom 24. Februar, 13.30 Uhr: Am 14. März wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Umfragen liefern zuvor Prognosen für den möglichen Ausgang am Wahlsonntag. Die Insa-Wahlumfrage vom 13. Februar sieht aktuell die Grünen mit 31 Prozent vorne, gefolgt von der CDU (28 Prozent), SPD und AfD mit jeweils 11 Prozent, knapp dahinter die FDP (10 Prozent). Diese Tendenz zeigen aktuell auch andere Umfrage-Institute.

Die Forschergruppe Wahlen und Infratest dimap sieht die Grünen bei 34 Prozent - und schätzen damit den Abstand zwischen Grünen und CDU größer ein als die aktuelle Insa-Umfrage. Die Umfragen zeigen ein knappes Rennen zwischen den Sozialdemokraten in Baden-Württemberg und der Alternative für Deutschland. Ein Scheitern an der Fünf-Prozent-Klausel prognostizieren die Umfragen den Linken.

Erstmeldung vom 29. Januar, 9.40 Uhr: Stuttgart - Die Landesregierung von Baden-Württemberg ist seit 2011 einzigartig in Deutschland. Als einziger Grüner ist Winfried Kretschmann in einem Bundesland der Ministerpräsident. Als Landesvater hat er ausgezeichnete Beliebtheitswerte. Ein Wahlsieg der Grünen ist laut den Prognosen für die Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg* trotzdem nicht sicher. Wer zwischen Grünen und CDU die Nase vorn hat, schwankt von Umfrage zu Umfrage.

Am 14. März dürfte es außerdem ein enges Rennen zwischen AfD* und SPD* geben. Beide Parteien können laut den Umfragen für die Landtagswahl 2021 die drittstärkste Kraft im Landtag werden. Im Vergleich zur Wahl 2016 wurden der AfD bisher stärkere Verluste vorhergesagt als der SPD. Der Einzug in den Landtag erscheint für die FDP als relativ sicher und für die Partei Die Linke wiederum als sehr unsicher.

Umfragen zur Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg

Institut Datum Grüne CDU AfD SPD FDP Linke Sonstige INSA / Bild 13.01.2021 30 30 12 12 8 4 4 Infratest dimap / SWR 17.12.2020 35 30 11 10 7 3 4 INSA / Bild 19.11.2020 29 31 12 11 7 5 5 Infratest dimap / SWR / Stuttgarter Zeitung 15.10.2020 34 29 11 11 6 4 5 INSA / Bild 10.09.2020 28 31 12 12 7 7 5 Landtagswahl 13.03.2016 30,3 27,0 15,1 12,7 8,3 2,9 3,7

Prognosen deuten wieder auf Grün-Schwarz in Baden-Württemberg hin

Die Situation ist für die beiden Regierungsparteien sowohl komfortabel als auch kompliziert. Eine Fortsetzung der Regierungsarbeit wäre für Bündnis 90/Die Grünen* und CDU* auf jeden Fall möglich. Gemeinsam steuern die beiden Parteien auf rund 60 Prozent der Stimmen zu - vielleicht sogar deutlich mehr. Beide Seiten betonen, dass es keinen Automatismus für eine Fortsetzung der Koalition gibt. Doch Winfried Kretschmann und der CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann gehen laut den Umfragen aus Baden-Württemberg die weiteren Optionen aus.

Mögliche Koalitionen laut den Umfragen zur Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg

Für Kretschmann käme rechnerisch Grün-Rot-Rot infrage. Zwei Dinge sprechen gegen das Bündnis mit SPD und Die Linke*. Erstens ist die Linkspartei ein Wackelkandidat für den Einzug in den Landtag. Die Umfragen vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg zeigten sie eher unterhalb der 5-Prozent-Hürde. Zweitens gilt Kretschmann schon immer als Grüner des konservativeren Parteiflügels. Er wäre damit kaum der Mann für eine Landesregierung dieser Art. Die FDP* zeigte sich im Jahr vor der Landtagswahl offen für eine Koalition auch mit den Grünen. Die Liberalen könnten sich aber genauso gut in die andere Richtung orientieren.

Die CDU darf auf Schwarz-Rot-Gelb hoffen. Dafür braucht Susanne Eisenmann eine SPD, die sich auf die Rolle des Juniorpartners der Union einlassen will. Auch das ist eine sehr unsichere Rechnung, denn die Sozialdemokraten richten den Blick auf eine Zusammenarbeit mit den Grünen. Eine Koalition mit der AfD strebt weder die CDU noch eine der anderen Parteien an.

Wer noch nicht weiß, zu welchen Parteien die eigenen Wünsche passen, kann auch 2021 wieder den Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Baden-Württemberg* befragen.

Solange die Prognosen für die Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg keine deutliche Trendwende zeigen, deutet alles auf eine Fortsetzung von Grün-Schwarz hin. Offen bleibt vor allem die Frage, wer die meisten Stimmen holt und am Ende den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin stellen darf. (rm) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks