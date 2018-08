Landtagswahl 2018 in Bayern: Welche Koalitionen sind möglich?

Natascha Kohnen, SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2018 in Bayern, könnte in Koalitionsverhandlungen mit der CSU gehen.

Nach der Landtagswahl 2018 in Bayern wird wohl eine Koalition erforderlich sein. Die CSU benötigt laut den Umfragen einen Regierungspartner.

Am 14. Oktober 2018 findet in Bayern die Landtagswahl statt. Aus sieben Regierungsbezirken sind insgesamt 180 Landtagsmandate zu vergeben. Die CSU unter Markus Söder wird die absolute Mehrheit voraussichtlich nicht behalten. Sie muss einen Koalitionspartner finden, falls das Ergebnis der Landtagswahl den Prognosen entspricht. Wir geben Ihnen den Überblick, welche Parteien voraussichtlich den Einzug in den Landtag schaffen und welche Koalitionen denkbar sind.

Koalitionen in Bayern: Diese Parteien kommen voraussichtlich in den Landtag

CSU (Christlich-Soziale Union)

SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands)

Bündnis 90/ die Grünen

FDP (Freie Demokratische Partei)

Freie Wähler

AfD (Alternative für Deutschland)

Die Linke, die ÖDP (Ökologisch-Demokratische Partei), die Bayernpartei und die Piratenpartei schaffen wahrscheinlich bei der Landtagswahl 2018 in Bayern nicht die Fünf-Prozent-Hürde. SPD und Grüne sind auch nach 2018 ziemlich sicher im Landtag vertreten, FDP und Freie Wähler könnten den Einzug in den Landtag knapp verpassen, wie die aktuellen Sonntagsfragen zeigen.

Dennoch bleibt die CSU mit Sicherheit die mit Abstand stärkste Partei im Landtag. DieSPD wird wohl wie schon in der Bundestagswahl 2017 Ihr historisch schlechtestes Ergebnis einfahren, die Grünen dafür womöglich ihr bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in Bayern.

Das Wahlergebnis der AfD wird besonders interessant: Die Rechtspopulisten dürften der Hauptgrund dafür sein, dass die CSU unter die 50 Prozent rutscht. Die Alternative für Deutschland sollte laut den Prognosen zur Bayerischen Landtagswahl 2018 ein zweistelliges Ergebnis holen und wird womöglich stärkste Kraft hinter der CSU.

Wie stark die AfD abschneidet, wird die zukünftige Politik von Markus Söder und der CSU sicherlich stark beeinflussen. Die Zeit nach den Urnengang im Oktober wird also auf jeden Fall sehr spannend für die Politik in Bayern.

+ Welche Kräfteverhältnisse bald im Bayerischen Landtag herrschen werden, ist noch völlig offen. © Andreas Gebert/dpa

Welche Koalition in Bayern ist realistisch?

Zu den möglichen Koalitionen in Bayern haben die Spitzenkandidaten der Landtagswahl 2018 jeweils ihre eigenen Ansichten.

Markus Söde r muss sich für mindestens einen der fünf möglichen Koalitionspartner entscheiden, obwohl die CSU die Hoffnung noch nicht aufgegeben hat, doch noch die absolute Mehrheit der Stimmen zu bekommen. Ein zwischenzeitliches Umfrage-Hoch nach dem Rückzug von Horst Seehofer hat sich für die CSU wieder in einen Negativ-Trend verkehrt.

Natascha Kohnen, Spitzenkandidatin der Bayern-SPD, möchte sich als klare Alternative zu Söder und der CSU profilieren. Sie will mit der SPD auf jeden Fall zweitstärkste Kraft im Bayerischen Landtag werden. „Anpacken statt Hetzte“ lautet die Ansage der SPD-Kandidatin. Zu einer möglichen Koalition mit der CSU möchte sie sich aber noch nicht äußern.

Hubert Aiwanger geht für die Freien Wähler ins Rennen und warnt die Politik davor, die AfD dauernd ins Spiel zu bringen und die Partei durch die andauernde Kritik in eine Märtyrerrolle zu heben.

Die Grünen werden - wie auf Bundesebene - von einer Doppelspitze in den Wahlkampf geführt. Katharina Schulze und Ludwig Hartmann möchten mit den Grünen in die Regierung, allerdings ist fraglich ob Markus Söder Interesse an einer solche Koalition hat.

Die FDP unter Martin Hagen aus Oberbayern sieht sich als „natürlichen Koalitionspartner“ der CSU und präsentiert sich als „Modernisierungspartei “. Eine Koalition wäre aber vermutlich nur in einem Dreier-Bündnis möglich.

Einer Koalition mit der FDP und den Grünen steht Markus Söder ohnehin skeptisch gegenüber. Auch die AfD kommt vermutlich kaum in Frage für den Bayerischen Ministerpräsidenten. Am wahrscheinlichsten erscheint damit eine Koalition aus CSU und SPD oder zwischen der CSU und den Freien Wählern, deren Stimmenanteil dafür aber zu klein sein dürfte.

Mögliche Regierungskoalitionen nach Wahlergebnis

Laut den Prognosen der Wahlforscher hätte die Christlich-Soziale Union nicht mehr den Luxus, mit jeder im Landtag vertretenen Partei koalieren zu können. Darauf deuteten Umfragen vom Beginn des Jahres 2018 zunächst noch hin. Eine Zwei-Parteien-Koalition der CSU mit der FDP oder den Freien Wählern hätte voraussichtlich keine Mehrheit. Laut Umfragen aus dem August (siehe unten) hätten folgende Zweier-Koalitionen die 50-Prozent-Mehrheit:

CSU und SPD: ca. 50 Prozent

CSU und AfD: ca. 53 Prozent

CSU und Grüne: ca. 53 Prozent

+ SPD, Grüne, FDP, Freie Wähler oder gar AfD? Wer wird gemeinsam mit der CSU nach der Landtagswahl 2018 in Bayern regieren? © Sven Hoppe/dpa

Landtagswahl 2018 in Bayern: Umfragen zeigen möglich Koalitionen

Institut Datum CSU SPD AfD Grüne FDP Linke Freie Wähler Sonstige Civey für SPON/Augsburger Allgemeine 14. August 38,1 12,3 15,2 15 5,3 2,7 7,3 4,1 Forsa/RTL/n-tv 13. August 37 12 13 17 5 4 8 4 GMS/Sat.1 Bayern 1. August 39 12 13 14 6 3 8 5 Infratest dimap für den „BayernTrend 2018“ 18. Juli 38 13 12 16 5 4 9 3 Ergebnis Landtagswahl 2013 15. September 2013 47,7 20,6 nicht dabei 8,6 3,3 2,1 9,0 2,6

(Quelle: wahlrecht.de)

Wer noch nicht sicher ist, welche Partei eine Stimme bekommen soll, kann den Selbsttest machen. Der Wahl-O-Mat für Bayern ist wieder mehrere Wochen vor der Landtagswahl online abrufbar.

bcs