Landtagswahl 2018 in Bayern: Die Ergebnisse aus den Stimmkreisen

Hier finden Sie heute regionale Ergebnisse der Landtagswahl 2018 in Bayern. Betrachten Sie alle Zahlen der Stimmkreise, Städte und Gemeinden im Detail.

München - Welche Partei bekam in meiner Stadt die meisten Stimmen? Welcher Direktkandidat war in einer Gemeinde besonders beliebt? Diese und andere Fragen beantworten wir mit vielen Daten aus den bayerischen Regionen, die wir für Sie aufbereiten. In unseren interaktiven Karten können Sie am Wahlabend und darüber hinaus das genaue Wahlverhalten vom Regierungsbezirk bis hinunter zur Gemeinde betrachten.

Über die aktuellen Geschehnisse am Wahlabend halten wir Sie auch in unserem Live-Ticker zur Landtagswahl Bayern auf dem Laufenden. Alle News, Ergebnisse und Reaktionen zur Landtagswahl in den Merkur.de-Regionen von Freising bis Garmisch-Partenkirchen und Miesbach bis Ebersberg finden Sie in unseren lokalen Live-Tickern.

Bei der aktuellen Hochrechnung um 18 Uhr liegt die CSU bei 35,5 Prozent. Das sind weniger Prozent als noch 2008 unter Beckstein. Kein Wunder, dass sich dadurch die Frage nach möglichen Rücktritten von Seehofer und Söder aufdrängen.

Ergebnisse der Stimmkreise in Bayern

Der Freistaat Bayern ist für die Landtagswahl in Stimmkreise aufgeteilt. Jeder der 91 Kreise wählt einen eigenen Kandidaten in den Landtag, so dass die regionalen Ergebnisse besonders relevant für die Zusammensetzung des Landesparlaments sind. Sobald am Wahlabend die ersten Zahlen verfügbar sind, stellen wir Ihnen fortlaufend die Ergebnisse aus den Stimmkreisen bereit.

Gesamtergebnis der Landtagswahl 2018 in Bayern

Gewinne und Verluste der Parteien

Sitzverteilung im neuen Landtag 2018

So haben die Stimmkreise in Bayern gewählt

Ergebnisse der Städte und Gemeinden in Bayern

Auch auf kleinerer Ebene können Sie Informationen zu den Ergebnissen der Landtagswahl 2018 in Bayern erhalten. So können Sie in vielen Regionen sehen, wie die Direktkandidaten in unterschiedlichen Gemeinden abgeschnitten haben und wie viele Stimmen auf die Parteien entfallen sind.

Hier sehen Sie nach Auszählung aller Stimmen die Ergebnisse aus den Gemeinden. Aufgrund großer Datenmengen kann das Laden der Karte einige Sekunden dauern.

Machen Sie mit und stimmen ab, welche Regierungsbildung Sie bevorzugen würden!

Umfragebild: Matthias Balk / dpa

Im Folgenden finden Sie den Überblick über die bayerischen Stimmkreise. Die Links führen Sie zu weiterführenden Informationen auf merkur.de* und den Regionalportalen von OVB24*.

Wahlkreis Oberbayern bei der Landtagswahl 2018 in Bayern

Im Wahlkreis Oberbayern sind rund 3,2 Millionen Bürger wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei der vergangenen Bundestagswahl bei 79,6 Prozent, bei der letzten Landtagswahl waren es 65,9 Prozent. Insgesamt 61 Sitze im Landtag werden aus Oberbayern besetzt, darunter 31 Direktmandate aus den Stimmkreisen und 30 Listenplätze. In keinem der anderen Regierungsbezirke werden auch nur halb so viele Abgeordnete in den Landtag geschickt.

Hier finden Sie die Stimmkreise in Oberbayern:

Wahlkreis Schwaben bei der Landtagswahl 2018 in Bayern

Aus dem Wahlkreis Schwaben kommen 26 Abgeordnete in den Bayerischen Landtag. Die Sitze werden jeweils zur einen Hälfte als Direktmandate und zur anderen Hälfte über die Parteilisten vergeben. Die Wahlbeteiligung in Schwaben lag bei der Bundestagswahl bei 77,0 Prozent und bei der Landtagswahl vor fünf Jahren bei 61,1 Prozent. Die Zahl der Wahlberechtigten liegt bei rund 1,3 Millionen.

Hier finden Sie die Stimmkreise in Schwaben:

Wahlkreis Niederbayern bei der Landtagswahl 2018 in Bayern

Der Wahlkreis Niederbayern ist mit 18 Abgeordneten im Landtag vertreten. Neun Direktkandidaten und Neuen Listenkandidaten schaffen den Sprung ins Parlament. Gewählt werden Sie von den rund 940.000 Wahlberechtigten in diesem Regierungsbezirk. Niederbayern hatte im bayernweiten Vergleich eine geringe Wahlbeteiligung von 74,5 Prozent bei der Bundestagswahl und 59,8 Prozent beim der letzten Landtagswahl in Bayern.

Hier finden Sie die Stimmkreise in Niederbayern:

Wahlkreis Oberpfalz bei der Landtagswahl 2018 in Bayern

Mit 850.000 Wahlberechtigten ist die Oberpfalz ein kleiner Wahlkreis in Bayern. 16 Abgeordnete dürfen die Region vertreten, zur Hälfte als Direktkandidat gewählt und zur anderen Hälfte über die Listen des Wahlkreises bestimmt. Bei der Bundestagswahl gingen 77,5 Prozent der Wähler an die Urne, bei der Landtagswahl im Jahr 2013 waren es 63,8 Prozent.

Hier finden Sie die Stimmkreise in der Oberpfalz:

Wahlkreis Mittelfranken bei der Landtagswahl 2018 in Bayern

Mittelfranken schickt 24 Abgeordnete in den Landtag. Von den 12 Direktkandidaten werden vier - und damit bereits ein Drittel - in der Stadt Nürnberg gewählt. Dieser Wahlkreis hat knapp 1,3 Millionen Wahlberechtigte, von denen bei der letzten Bundestagswahl 77,8 Prozent gewählt haben. Die Wahlbeteiligung zur Landtagswahl in Bayern lag zuletzt bei 63,2 Prozent.

Hier finden Sie die Stimmkreise in Mittelfranken:

Wahlkreis Oberfranken bei der Landtagswahl 2018 in Bayern

Aus dem Wahlkreis Oberfranken kommen 16 Abgeordnete in den Landtag. Auch hier erfolgt die Wahl zur Hälfte über Direktkandidaten und zur Hälfte über die Parteilisten. Mit 77,9 Prozent lag die Wahlbeteiligung zur vergangenen Bundestagswahl sehr hoch. Zur Landtagswahl gingen zuletzt 63,1 Prozent der Wahlberechtigten an die Urne.

Hier finden Sie die Stimmkreise in Oberfranken:

Wahlkreis Unterfranken bei der Landtagswahl 2018 in Bayern

Der Wahlkreis Unterfranken schickt zehn Direktkandidaten in den Landtag und neun Abgeordnete ziehen über die Listenplätze ins Parlament ein - somit vertreten 19 Abgeordnete den Regierungsbezirk. In der jüngeren Vergangenheit gab es 79,6 Prozent Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl und 64,2 Prozent Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl.

Hier finden Sie die Stimmkreise in Unterfranken:

Video: So hätten die gewählt, die nicht wählen dürfen

*merkur.de und OVB24* sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks