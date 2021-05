Lampedusa: Mehr als 2000 Schutzsuchende innerhalb kürzester Zeit - Matteo Salvini reagiert mit Warnung

Steigende Zahl an Migranten

+ © Laszlo Balogh/dpa Matteo Salvini, Vorsitzender der italienischen Lega, nimmt im April an einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ungarischen Premierminister Orban und dem polnischen Premierminister Morawiecki teil. © Laszlo Balogh/dpa

Am Wochenende nahmen mehr als 2000 Geflüchtete die gefährliche Überfahrt nach Italien auf sich und erreichten die Insel Lampedusa. Matteo Salvini schlägt Alarm.

Lampedusa/Rom - Innerhalb kurzer Zeit erreichten über 2000 Schutzsuchende auf Booten die kleine italienische Mittelmeerinsel Lampedusa. Das teilte am Montag die Nachrichtenagentur Ansa mit. Mehrere hundert Menschen seien in der Nacht auf Montag von patrouillierenden Schiffen aus kleinen Booten geborgen und an Land gebracht worden. Wieder andere erreichten die Küste Lampedusas auf eigene Faust. Die Zahl der Menschen, die binnen eines Tages bei 20 Anlandungen registriert wurden, liegt bei 2128 Männern, Frauen und Kinder. Die Insel Italiens* liegt zwischen Nordafrika und Sizilien.

In den vergangenen Wochen hatten auch private Seenotretter beobachtet, dass sich wieder sehr viele Migranten in Schlauchbooten und kleinen Holzschiffen auf die gefährliche Fahrt Richtung Europa machen, oft von Libyen und Tunesien aus.



Mehr als 2000 Geflüchtete erreichen Lampedusa - Matteo Salvini mit Warnung

Seit Beginn des Jahres kamen nach einer Zählung des Innenministeriums in Rom bis zum Freitag (7. Mai) insgesamt mehr als 10.700 Migranten nach Italien. Vor einem Jahr waren es zum gleichen Zeitpunkt gut 4100. Besonders viele stammen aus Tunesien, der Elfenbeinküste und aus Bangladesch. Rechte Parteien, darunter die mitregierende Lega von Ex-Innenminister Matteo Salvini, warnten am Wochenende vor „Tausenden illegalen Einwanderern“.

Salvini teilte am Sonntagabend mit, das er mit Innenministerin Luciana Lamorgese gemeinsam nach Lösungen suchen werde. Lamorgese stand wegen des Anstiegs der Zahl der Bootsmigranten nach Ansa-Angaben am Wochenende bereits in Kontakt mit Ministerpräsident Mario Draghi. Rom ist bemüht, Bootsmigranten schnell innerhalb der EU weiter zu verteilten. (aka/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

