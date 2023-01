Lambrecht vor Rücktritt? Söder warnt Scholz - Kanzler steht wohl vor Regel-Dilemma

Teilen

Die Union hat Kanzler Scholz schon aufgefordert, im Fall Lambrecht für Klarheit zu sorgen. Jetzt bekräftigt CSU-Chef Söder das nochmal. News-Ticker.

Ministerin Lambrecht vor dem Rücktritt ? Söder macht Druck und warnt Scholz

vor dem ? Söder macht Druck und warnt Scholz Rücktritt von Lambrecht ? Scholz „überhört“ Journalisten-Fragen

von ? Scholz „überhört“ Journalisten-Fragen Dieser News-Ticker zu Christine Lambrecht wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 15. Januar, 10.01 Uhr: Lambrecht schweigt noch zu den Rücktrittsspekulationen, ebenso Scholz. Wie nun die Bild am Sonntag (Bams) erfahren haben will, will Scholz bei einer möglichen Neubesetzung ihres Ministeramtes an seinem Grundsatz festhalten: dass sein Kabinett mindestens zur Hälfte weiblich ist.

Dieses „Frauenproblem“, wie die BamS es ausdrückt, würde bedeuteten, dass es für die Verteidigungsministerin wieder eine Nachfolgerin geben müsste. Zu dem Thema sagte zugleich Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) zur BamS: „Der Bundeskanzler sollte das für Deutschlands Sicherheit wichtige Verteidigungsministerium nicht unter paritätischen Gesichtspunkten nach Geschlechtern, sondern nur nach Kompetenz besetzen.“

Wer als mögliche Lambrecht-Nachfolgerin infrage kommt, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Ministerin Lambrecht vor dem Rücktritt? Söder macht Druck und warnt Scholz

Erstmeldung vom 15. Januar: Berlin - Wie geht es nach Lambrechts Pannenliste mit der Verteidigungsministerin weiter? Die SPD-Politikerin ist laut Medienberichten selbst zum Rücktritt entschlossen. Die Spekulationen über mögliche Lambrecht-Nachfolger kochen bereits hoch. Nun schaltet sich CSU-Chef Markus Söder in die Debatte ein.

Lambrecht und Scholz (Archivbild vom November 2022) © Bernd Elmenthaler/Imago

„Eine mögliche Nachfolge muss sofort geklärt werden“, sagte der bayerische Ministerpräsident der Bild am Sonntag (BamS) zum Fall Christine Lambrecht. Es dürfe keine Hängepartie geben. „Und es muss diesmal Kompetenz vor innerparteilichen Proporz gehen.“

Rücktritt von Lambrecht? Scholz „überhört“ Journalisten-Fragen

Eine offizielle Bestätigung für einen Rückzug Lambrechts gibt es bislang nicht. Fragen von Journalisten dazu wurden von Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Samstag (14. Januar) bei der Eröffnung eines Flüssiggas-Terminals in Lubmin an der Ostsee geflissentlich überhört.

Lambrecht steht seit Monaten immer wieder in der Kritik, die oppositionelle Union hatte wiederholt ihren Rücktritt verlangt. Kritiker werfen der Ministerin etwa die schleppend angelaufene Beschaffung für die Bundeswehr oder fehlende Sachkenntnis vor, aber auch ihr Auftreten in der Öffentlichkeit wurde immer wieder bemängelt.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Negativschlagzeilen machte ein Foto ihres Sohnes auf Mitreise in einem Bundeswehrhubschrauber. Zuletzt sorgte eine auf Instagram verbreitete Neujahrsbotschaft, in der sie begleitet von Silvesterfeuerwerk über den Ukraine-Krieg sprach, für Irritationen. (dpa/frs)