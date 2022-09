„Läuft immer noch alles nach Plan?“: Kiew reagiert mit Spott auf Teilmobilmachung

Von: Felix Busjaeger

Russlands Präsident Putin hat die Teilmobilmachung beschlossen. 300.000 Reservisten sollen eingezogen werden. Das sorgt jetzt für Spott in Kiew.

Kiew/Moskau – Russlands Teilmobilmachung, die Wladimir Putin am Mittwoch, 21. September 2022, ausgerufen hat, sorgt für Aufsehen. Während westliche Staaten teilweise in der Aktion ein letztes Aufbäumen des russischen Präsidenten sehen, reagiert die Regierung in Kiew mit Spott. Mychajlo Podoljak, externer Berater des ukrainischen Präsidentenbüros, schrieb auf Twitter: „Läuft immer noch alles nach Plan oder doch nicht?“ Ganz unberechtigt ist die Frage nicht: Bisher hatte Putin eine umfängliche Mobilmachung in Russland abgelegt – wohl aus Angst vor innenpolitischen Konsequenzen. Die Entscheidung könnte jetzt aber eine neue Phase des Ukraine-Kriegs einleiten.

Russlands Teilmobilmachung: Wladimir Putin sorgt für Spott in Kiew

Der für „drei Tage“ geplante Krieg dauere bereits 210 Tage, schrieb Podoljak weiter. Die Russen, die eine Vernichtung der Ukraine forderten, hätten nun unter anderem die Mobilmachung, geschlossene Grenzen, blockierte Konten und Gefängnisstrafen für Deserteure erhalten. Sein bitterböses Fazit: „Das Leben hat einen wunderbaren Sinn für Humor.“ Westliche Experten hatten seit Tagen erwartet, dass Wladimir Putin wegen des derzeitigen Verlaufs des Ukraine-Kriegs zu einer Teilmobilmachung gezwungen werden könnte.

Die ukrainische Armee gewinnt immer mehr Regionen, den russischen Truppen bleibt nur der Rückzug. Mit 300.000 Reservisten könnte Putin seine Reihen wieder verstärken. Womöglich hofft er auf eine Wende im Ukraine-Krieg. Derweil rückt ein Ende des Kriegs in der Ukraine immer weiter in die Ferne. Dass Wladimir Putin wohl hohe Verluste an der Front ausgleichen will, vermutet auch Olexij Arestowytsch, ebenfalls ukrainischer Berater im Präsidentenbüro: „Es sind mehr als 100.000 an Getöteten und Verwundeten, eher knapp 150.000“, schrieb er über die gefallenen Russen im Ukraine-Krieg.

Russland schickt Soldaten ins Feuer: Russische Opposition ruft zu Protesten und Widerstand auf

Nach Einschätzung von Arestowytsch seien bereits die nächsten 150.000 Russen „mental“ abgeschrieben. „Wie gut es doch ist, Russe unter Putin zu sein“, schrieb er ironisch. Eine hohe Anzahl an Toten fürchtet auch die russische Opposition und fordert Widerstand. „Tausende russische Männer – unsere Väter, Brüder und Ehemänner – werden in den Fleischwolf des Kriegs geworfen“, hieß es in einem veröffentlichten Aufruf.

Moskau selbst hatte am Mittwoch von 5937 toten eigenen Militärangehörigen seit Kriegsbeginn gesprochen. Auch unabhängige Beobachter halten die realen Verluste aber für ein Vielfaches höher als genannt.