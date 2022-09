Länder machen Druck: Ministerpräsidentenkonferenz will Lösung von Scholz

Von: Felix Busjaeger

Olaf Scholz steht unter Druck: Die Länder fordern vom Kanzler finanzierbare Vorschläge für weitere Entlastungen der Bürger in Deutschland (Archivbild) © Christian Spicker via IMAGO

Bei einer Ministerpräsidentenkonferenz wollen die Länder über das Entlastungspaket beraten. Weil Kanzler Scholz Corona hat, findet die Runde ohne ihn statt.

Berlin – Treffen ohne den Kanzler: Weil Olaf Scholz (SPD) wegen seiner Corona-Erkrankung beim Bund-Länder-Gipfel ausfällt, werden die Regierungschefs aus Deutschland alleine zu einer Sonderkonferenz zusammenkommen. Ab Mittwoch, dem 28. September, geht es ab 12:45 Uhr um milliardenschwere Entlastungen inmitten der Energiekrise. Das Entlastungspaket 3 wurde von der Regierung erst vor wenigen Wochen angekündigt, doch vonseiten der Länder gibt es dringenden Redebedarf. Die Beratungen mit Kanzler Scholz und der MPK-Gipfel fallen allerdings nicht aus: Geplant ist, dass ein persönliches Gespräch am 4. Oktober nachgeholt werden könnte.

MPK doch nicht abgesagt: Ministerpräsidentenkonferenz findet am Mittwoch ohne Scholz statt

Die Gaskrise hat Deutschland weiterhin fest im Griff: Nachdem der Ukraine-Krieg von Wladimir Putin die Energiepreise in Deutschland seit Monaten in die Höhe treibt, geraten immer mehr Verbraucher in finanzielle Bedrängnis. Die Inflation erreichte Rekordwerte und der wöchentliche Gang in den Supermarkt stellt viele Bürger vor immer größere Herausforderungen. Doch ein böses Erwachen droht den meisten Verbrauchern erst im kommenden Jahr, denn der Gaspreis steigt immer weiter. Derweil gibt es auch keine Einigung bei der umstrittenen Gasumlage.

Um an Lösungen gegen die Gaskrise zu arbeiten und den Bürgern Entlastungen zu bieten, wollen die Länderchefs auch ohne Olaf Scholz zusammenkommen. Das Ziel ist es, Lösungen zu finden. „Wir brauchen schnell substanzielle Entlastungen, damit im Winter mit steigenden Preisen schlimmsten soziale Härten spürbar abgemildert werden können“, sagte MPK-Vorsitzende, Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU), bereits am Dienstagabend, 27. September 2022, der Deutschen Presse-Agentur. Die Länder seien an einer gemeinsamen Lösung interessiert, damit es zeitnah zu einem gemeinsamen Signal der Hoffnung für viele Menschen kommen könne.

MPK am Mittwoch: Konferenz der Ministerpräsidenten soll Lösungen für Entlastungspakete bringen

Wie eine entsprechende Lösung für mehr Entlastungen aussehen könnte, ist vor der MPK am Mittwoch noch nicht bekannt. Allerdings äußerte Wüst die Hoffnung, dass die rot-gelb-grüne Bundesregierung ihren internen Streit rechtzeitig beende, „damit wir gemeinsam wirksam helfen können“. Reibereien bei der Ampel sind seit Wochen ein Thema: Immer wieder fallen Vertreter von SPD, Grüne oder FDP mit kontroversen Aussagen auf, die an dem Zusammenhalt der Regierungs-Koalition zweifeln lässt.

Bei der Frage nach Entlastungen für die Bürger in Deutschland konnte sich die Ampel aber schlussendlich zusammenraufen und brachte Anfang des Monats ein 65 Milliarden Euro umfassendes 3. Entlastungspaket als Ausgleich für rasant steigende Preise an den Start. Unter anderem wurde eine Energiepauschale für Rentner und Einmalzahlungen für Studenten angekündigt. Außerdem soll es einen Preisdeckel für einen Grundbedarf beim Strom geben. Großer Streitpunkt ist allerdings weiterhin die Fortsetzung des 9-Euro-Tickets. Der Bund hat Gelder angekündigt – allerdings nur, wenn die Länder das Vorhaben mitfinanzieren.

Nachfolger vom 9-Euro-Ticket: MPK fordert Lösung bei Treffen am Mittwoch

Bei der Fortsetzung des 9-Euro-Tickets drohten bereits einzelne Länder mit einer Blockade. „Wir werden viele Milliarden Euro bereitstellen, um die Wirtschaft und gerade diejenigen Menschen zu entlasten, die besonders hart betroffen sind“, sagte Wüst der dpa. „Bei der Finanzierung des Pakets muss es zu einer fairen Lastenverteilung kommen, damit Länder und Kommunen vor Ort ihrer eigenen Verantwortung in dieser Krise gerecht werden können.“

Während die Frage der Finanzierung beim MPK-Gipfel wohl einen großen Stellenwert einnehmen könnte, sehen andere Vertreter der Politik andere Entscheidungen als wichtiger an: So sagte Achim Post, SPD-Fraktionsvize im Bundestag, gegenüber der Rheinischen Post, dass in der jetzigen Situation schnelle Entlastungen für Bürger entscheidend seien. „Dass auch die Länder nun ihren Teil zur Finanzierung beisteuern, ist aus meiner Sicht eine Selbstverständlichkeit, zumal die Steuereinnahmen des Bundes im Verhältnis zu denen der Länder zuletzt zurückgegangen sind.“

MPK nicht abgesagt – nur ohne Kanzler: Schwesig will Preisdeckel für Energie

Vor der MPK hat sich Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, für einen Preisdeckel für Energie ausgesprochen. Entlastungspakete reichen aus ihrer Sicht nicht aus. „Mein Ziel ist es deshalb, dass wir uns auf einen Energiepreisdeckel einigen und mit diesem Vorschlag an die Bundesregierung herantreten“, sagte die SPD-Politikerin im Interview des Senders NDR Info am Mittwoch.

Kritik vor Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch: Markus Söder zeigte sich vor MPK enttäuscht

Abseits der Debatte um die Finanzierung des Nachfolgers des 9-Euro-Tickets hatten bereits mehrere Länder im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz gefordert, dass der Bund eine Energiepreisbremse einführt. Aus Sachsen-Anhalt hieß es etwa, kleinere Programme oder Einmalzahlungen reichten nicht aus. Ähnlich äußerte sich auch die Regierung aus Thüringen. Bezüglich eines Entwurfs aus dem Kanzleramt für die Ministerpräsidentenkonferenz hatte sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zuletzt enttäuscht gezeigt.

Söder lästerte: „Ein Satz mit X, das war wohl nix, und zwar gar nichts.“ Der Textvorschlag des Kanzleramts habe weder die Beschlüsse der Finanzminister der Länder noch die der Verkehrsminister aufgenommen, lautete die Kritik. Zudem sei auch nicht das Thema Asyl bedacht worden. Welche Ergebnisse die Beratungen der Regierungschefs der Länder bei ihrem Treffen schlussendlich noch ausarbeiten, um sie am 4. Oktober mit Olaf Scholz (SPD) zu debattieren, bleibt indes abzuwarten. Über die Länderberatungen wollen Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) informieren.