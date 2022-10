Länder fordern Klarheit über Entlastungen: MPK holt Treffen mit Kanzler nach

Von: Felix Busjaeger

Teilen

Die Ministerpräsidenten wollen bei der MPK über die Entlastungen der Bundesregierung sprechen. Kanzler Scholz nimmt nach seiner Corona-Erkrankungen nun an den Gesprächen im Kanzleramt teil. © Christophe Gateau/dpa

Weitere Entlastungen sollen Verbrauchern in Deutschland helfen. Bei der MPK wollen die Länderchefs nun über die Finanzierung reden – unter neuem Vorsitz.

Hannover/Berlin – Corona überwunden und gleich zur Ministerpräsidentenkonferenz: Nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz in der letzten Septemberwoche das Treffen der Länderchefs wegen seiner Infektion mit dem Coronavirus verpasst hat, kommen am 4. Oktober 2022 die Ministerpräsidenten zu einem Nachholtermin zusammen. Die Streitpunkte sind geblieben: Es geht um den weiteren Kurs in der Energiekrise in Deutschland. Doch es gibt eine Neuerung: Kurz vor der Niedersachsen-Wahl 2022 hat das nördliche Bundesland zum 1. Oktober turnusgemäß den Vorsitz der MPK übernommen.

Vor Niedersachsen-Wahl 2022: Stephan Weil übernimmt Vorsitz der MPK

Vor der MPK mit Kanzler Scholz sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der sich am 9. Oktober bei der Landtagswahl in Niedersachsen der Wiederwahl stellen will: „Wirtschaft und Gesellschaft – alle erwarten ein entschlossenes und gut aufeinander abgestimmtes Handeln von Bund und Ländern.“ Die Ministerpräsidentenkonferenz sei ein wichtiges Gremium zur Koordinierung der Länder untereinander sowie als Interessenvertreterin der Länder gegenüber dem Bund, so Weil. Bereits in der vergangenen Woche hatte sich die Regierungschefs der Bundesländer zu Beratungen getroffen. Wegen der Corona-Erkrankung des Kanzlers hatte es allerdings im Anschluss keine Entscheidungen gegeben.

Wegen der Gaskrise in Deutschland hatte die Bundesregierung im September das Entlastungspaket 3 angekündigt. Darin enthalten: eine Wohngeldreform, ein Nachfolger für das 9-Euro-Ticket und weitere Maßnahmen. Für den Bund war klar, dass die anstehenden Kosten mit den Ländern geteilt werden sollten. Die Regierungschefs der Bundesländer sehen hier dringenden Klärungsbedarf. „Ich bin sicher, dass Bund und Länder die offenen Fragen gemeinsam klären werden und die Entlastungen auf den Weg bringen, die Unternehmerinnen und Bürger so dringend brauchen“, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

MPK Vorsitz: Jedes Jahr wechselt die Verantwortung Eigentlich ist es vorgesehen, dass sich die Ministerpräsidentenkonferenz viermal pro Jahr zu regelmäßigen Sitzungen trifft. Bei besonderem Beratungsbedarf können Sondersitzungen hinzukommen. Das Land, das den Vorsitz innehat, organisiert und leitet die MPK und koordiniert die Interessen der Länder. Der Vorsitzende der MPK ist zudem für die Moderation der Sitzung verantwortlich und setzt sich für die Abstimmung mit dem Bund ein. Nach Hendrik Wüst (CDU) aus Nordrhein-Westfalen übernimmt nun der Ministerpräsident von Niedersachsen: Stephan Weil (SPD), der sich zeitnah der Niedersachsen-Wahl 2022 stellen muss.

Themen der MPK: Darüber sprechen Bund und Länder

Konzept für die Gaspreisbremse: Noch ist unklar, wie die Gaspreise in Deutschland gedeckelt werden sollen. Wie es heißt, würden die Bundesländer vom Bund noch keine weiteren Informationen über das Paket erhalten haben. Bislang sei nur das Volumen von 200 Milliarden Euro bekannt, sagte Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Noch ist unklar, wie die Gaspreise in Deutschland gedeckelt werden sollen. Wie es heißt, würden die Bundesländer vom Bund noch keine weiteren Informationen über das Paket erhalten haben. Bislang sei nur das Volumen von 200 Milliarden Euro bekannt, sagte Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Finanzierung der Wohngeldreform: Das Wohngeld in Deutschland soll zum Jahresbeginn 2023 deutlich steigen. Doch die Reform soll nicht nur durchschnittlich 190 Euro extra bringen, sondern auch den Kreis der Empfänger erweitern. Bisher wird das Wohngeld hälftig von Bund und Ländern finanziert, doch die Länder wollen nicht länger mitmachen.

Das Wohngeld in Deutschland soll zum Jahresbeginn 2023 deutlich steigen. Doch die Reform soll nicht nur durchschnittlich 190 Euro extra bringen, sondern auch den Kreis der Empfänger erweitern. Bisher wird das Wohngeld hälftig von Bund und Ländern finanziert, doch die Länder wollen nicht länger mitmachen. Nachfolge vom 9-Euro-Ticket: Auch nach dem Ende des 9-Euro-Tickets soll es ein bundesweites ÖPNV-Ticket geben, zu einem Preis zwischen 49 und 69 Euro im Monat. Allerdings sehen die Länder wegen der hohen Energiepreise Finanzierungsschwierigkeiten, die der Idee, dauerhaft einen attraktiven Nahverkehr anbieten zu können, im Weg stehen könnten.

Auch nach dem Ende des 9-Euro-Tickets soll es ein bundesweites ÖPNV-Ticket geben, zu einem Preis zwischen 49 und 69 Euro im Monat. Allerdings sehen die Länder wegen der hohen Energiepreise Finanzierungsschwierigkeiten, die der Idee, dauerhaft einen attraktiven Nahverkehr anbieten zu können, im Weg stehen könnten. Aufnahme von Geflüchteten: Wegen des Ukraine-Kriegs haben Hunderttausende Menschen Zuflucht in Deutschland gesucht. Die Länder verlangen, dass der Bund seine Zusage aus dem Frühjahr einlöst, sie stärker bei den Kosten für die Unterbringung und Betreuung zu unterstützen.

Wegen des Ukraine-Kriegs haben Hunderttausende Menschen Zuflucht in Deutschland gesucht. Die Länder verlangen, dass der Bund seine Zusage aus dem Frühjahr einlöst, sie stärker bei den Kosten für die Unterbringung und Betreuung zu unterstützen. Weitere Entlastungen wegen Energiekrise: Wegen der hohen Preise in Deutschland hat die Bundesregierung um Kanzler Olaf Scholz bereits mehrere Entlastungspakete und die Gaspreisbremse auf den Weg gebracht. Doch nach dem Doppelwumms fordern die Länder weitere Hilfen. Dazu zählen etwa die Stundung von Steuerzahlungen vor allem von Unternehmen und der Schutz von Mietern vor Kündigung, wenn sie Nebenkosten und Miete nicht bezahlen können.

MPK heute: Ministerpräsidentenkonferenz berät über Entlastungen für Deutschland

Seit der Ankündigung des 3. Entlastungspakets in Deutschland mit einem Volumen von 65 Milliarden Euro hat sich allerdings viel getan: Die umstrittene Gasumlage kommt nicht, als „Alternative“ hat der Bund eine Gaspreisbremse mit einem Umfang von bis zu 200 Milliarden Euro angekündigt. Mit dieser Unterstützung sollen Verbraucher vor hohen Energiepreisen wegen des Kriegs in der Ukraine geschützt werden. Geplant ist, die Preise für Gas und Strom bis voraussichtlich 2024 zu deckeln.

Das Wichtigste aus der Politik: Ausgewählt von unserer Politikredaktion und um 7:30 Uhr verschickt – jetzt kostenlos anmelden.

Vor der MPK sind die Befürchtungen groß, dass die Bundesländer die angekündigten Entlastungen wegen der Finanzierung blockieren könnten. Einige Länderchefs hatten sich bereits vor Wochen entsprechend geäußert. Der Sozialverband Deutschland (SoVD) hat deshalb einen eindeutigen Appell an die MPK: „Wir brauchen Solidarität der Starken mit den Schwächeren und eine Gemeinschaftsanstrengung von Bund und Ländern“, sagte die Vorsitzende Michaela Engelmeier der Funke Mediengruppe. Bund und Länder dürften ihren Streit nicht auf dem Rücken der Betroffenen austragen, ergänzte sie und forderte wegen der stark steigenden Kosten in Deutschland ein schnelles Handeln.