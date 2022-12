Kubicki glaubt nicht, dass Lauterbach „ganze Legislaturperiode im Amt bleibt“

Von: Alexander Eser-Ruperti

FDP-Vize Wolfgang Kubicki ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Nun poltert er erneut gegen Gesundheitsminister Karl Lauterbach.

Berlin – Wolfgang Kubicki (FDP) sorgt in der Ampelkoalition erneut mit Äußerungen in Richtung von Gesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) für Unruhe: Der FDP-Vize zählt den SPD-Politiker offen an und erklärt, er glaube nicht daran, Lauterbach würde „die ganze Legislaturperiode“ im Amt bleiben. Für die Sozialdemokraten ist das ein Schlag ins Gesicht, erneut zeigt sich die Ampel unter Kanzler Olaf Scholz (SPD) alles andere als geeint.

Wolfgang Kubicki zählt Gesundheitsminister Karl Lauterbach an

FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat sich mit scharfer Kritik an Gesundheitsminister Karl Lauterbach gewandt. Der FDP-Politiker äußerte gegenüber den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung: „Ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus, dass Karl Lauterbach als Gesundheitsminister die ganze Legislaturperiode im Amt bleibt“. Er wirft dem SPD-Mann unter anderem Schwäche bei der Leitung des Ministeriums vor.



Lauterbach würde sich „verzetteln“, so der FDP-Vize, der zu einem Schluss kommt: „Er kann das Haus nicht führen“. Es knirscht gewaltig zwischen den Regierungsparteien in Deutschland. Auch innerhalb der Sozialdemokraten gäbe es Zweifel an Lauterbach, so Kubicki. Er sagt: „Die SPD ist doch selbst komplett genervt von Lauterbach. Wenn Sie sich bei Mitarbeitern seines Hauses umhören, ist die Frustration nicht mehr zu toppen. Die Leute fragen, welchen Twitter-Kanal sie denn nutzen müssten, um zu wissen, was der Minister will.“ Es ist kaum anzunehmen, dass die SPD diesen Vorwurf so stehen lassen wird.

Es ist nicht Kubickis erste Kritik an Gesundheitsminister Lauterbach

Es ist keineswegs das erste Mal, dass sich der FDP-Vize in den vergangenen Worten mit klarer Kritik an Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gewendet hat. Im Streit um die Corona-Isolationspflicht hatte Kubicki Lauterbach erst kürzlich die Verbreitung von „Corona-Panik“ vorgeworfen. Der Bundestagsvizepräsident erklärte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland im November, Lauterbach solle „endlich aufhören überzogene Corona-Panik zu verbreiten“. Kubicki zur Isolationspflicht: „Aus meiner Sicht benötigen wir mittlerweile keine verpflichtenden Maßnahmen mehr, weil die Endemie erreicht ist“ – ein nicht nur in der Ampel mehr als umstrittener Standpunkt.

Lauterbach selbst hatte die Aufhebung der Corona-Isolationspflicht in einigen Bundesländern zuvor deutlich kritisiert. Aus der Perspektive des Gesundheitsministers kommt dieser Schritt zur Unzeit. Lauterbach stellte deshalb zuletzt klar, der Vorstoß der Länder fände „nicht die Billigung der Bundesregierung“. Derweil ruft die CSU in Person von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek Lauterbach inzwischen dazu auf, auch in der Debatte um die Maskenpflicht im Fernverkehr von seiner „Basta Mentalität“ abzurücken. Es scheint: Der Streit um Lockerungen in der Corona-Politik sorgt in der Politik weiter für Konflikte – ob Ampel-intern, oder zwischen Gesundheitsministerium und Opposition.