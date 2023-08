Oligarch schießt gegen Putin: Yandex-Gründer Wolosch verurteilt „babarischen“ Ukraine-Krieg

Von: Maximilian Gang

Mit Yandex hat Arkadi Wolosch einen wahren Tech-Giganten erschaffen. Nun teilt der Oligarch heftig gegen Wladimir Putin und seinen Ukraine-Krieg aus.

Moskau – Knapp eineinhalb Jahre nach der Invasion Russlands in die Ukraine hat Wladimir Putin den Rückhalt aus der Bevölkerung weiterhin auf seiner Seite, zumindest wenn man den staatlichen Umfragen Glauben schenkt. Doch zuletzt bekam die Fassade des Kreml-Chefs Risse, laut der US-Nachrichtenagentur Bloomberg verliert Putin zunehmend den Rückhalt russischer Oligarchen. Nun hat Arkadi Wolosch, der Erfinder des „russischen Google“ Yandex, Russlands Ukraine-Krieg scharf kritisiert.

Oligarch wettert heftig gegen Putins Ukraine-Krieg: Invasion Russlands „ist barbarisch“

„Russlands Invasion in die Ukraine ist barbarisch, und ich bin kategorisch dagegen“, schrieb Wolosch in einem Statement, das dem russischen Onlinemedium The Bell vorliegt. „Ich bin entsetzt über das Schicksal der Menschen in der Ukraine […], dessen Häuser jeden Tag bombardiert werden“. Viele der Leittragenden seien seine Familienmitglieder oder Freunde. Trotz seines Umzugs nach Israel 2014, trage er Verantwortung für die Handlungen in seiner Heimat, hieß es vom 59-Jährigen. Die Mitteilung verfasste der Yandex-Gründer auf Englisch und Russisch – weil er „von allen Seiten gehört werden will“.

Doch warum kommt das Statement von Wolosch erst jetzt, lange nach dem Beginn der Invasion Russlands in die Ukraine? Im Verlauf des vergangenen Jahres sei er immer wieder nach einer Positionierung im Ukraine-Krieg gefragt worden, so der Oligarch. Für sein Schweigen habe es Gründe gegeben. Sein Timing dürfe hinterfragt werden, aber nicht die Essenz seiner Aussagen: „Ich bin gegen den Krieg“, stellt Wolosch, der sich auf seiner Website als „in Kasachstan geborener Israeli“ und als „Philanthrop“ bezeichnet, klar.

Ex-Chef des „Russischen Google“: Yandex-Gründung in der Hoffnung auf ein „neues Russland“

Man hätte Yandex – heutzutage Russlands größtes Internetunternehmen – 1997 gegründet, um mitzuhelfen, ein „neues Russland“ zu kreieren: „Offen, progressiv, in die Weltwirtschaft integriert und über Naturschätze hinaus wertvoll für die Welt“, schreibt der ehemalige CEO. Nachdem die EU-Sanktionen auch ihn getroffen hatten, trat Wolosch bei dem Tech-Riesen – dem „Projekt seines Lebens“ – zurück, wie die russische Zeitung Kommersant berichtete. Und nicht nur die Yandex-Gründer hätten an der Vision eines „neuen Russlands“ gearbeitet.

Yandex, das russische Google Gründung 1997 Hauptsitz Amsterdam, Niederlande Mitarbeiterzahl rund 25.000 Umsatz (2022) 522 Milliarden Russische Rubel (rund 4,82 Milliarden Euro)

„Viele weitere russische Unternehmer, Wissenschaftler und andere – die Russland in den 1990er-Jahren hätten verlassen können – haben sich dazu entschieden zu bleiben, um das Land zu kreieren, das wir sehen wollten“, erklärte Wolosch. Es sei eine „einmalige Chance“ gewesen, die sich nach dem Zerfall der Sowjetunion geboten habe. „Viele internationale Unternehmen, Geschäftsleute und Unternehmer kamen nach Russland, um ein Teil davon zu sein“, so der 59-Jährige.

Yandex-Gründer Wolosch: Russlands Invasion in die Ukraine „die Welt verändert“

Im Laufe der Zeit sei es zunehmend klarer geworden, dass die Hoffnung, ein weltweit integriertes Russland zu schaffen, in immer weitere Ferne rückte, so die Analyse des Informatikers. Der Druck auf sein damaliges Unternehmen sei gewachsen. „Aber wir haben nicht aufgegeben, haben unser Bestes getan, selbst als die Umstände härter wurden“. Im Februar 2022 – dem Monat der Invasion Russlands in die Ukraine – habe die Welt sich verändert. „Ich habe bemerkt, dass meine Rolle in der Geschichte von Yandex zu einem Ende gekommen war“, beschreibt der Unternehmer die Gedankengänge hinter seinem Unternehmensausstieg.

Hier war das Verhältnis noch besser: Wladimir Putin bei einem Yandex-Besuch in Moskau in 2017. © Mikhail Metzel

Stattdessen hätte sein Fokus nach der Eskalation im Ukraine-Krieg darauf gelegen, jungen talentierten Ingenieuren dabei zu helfen, Russland zu verlassen. Tatsächlich hatte die Invasion im Februar 2022 und die Mobilmachung Putins im September 2022 für eine massive Abwanderungswelle gesorgt. Nach Angaben des russischen Digitalisierungsministers Maxut Schadajew hätten bis Ende 2022 allein 100.000 IT-Experten aus Russland verlassen, wie die SZ berichtete. Laut der russischen Ausgabe von Forbes flüchteten in den ersten zwei Wochen nach Putins Ankündigung der Mobilmachung rund 700.000 Menschen aus dem Land.

Putin will Russland nationalisieren: Kreml erhöht den Druck auf Tech-Gigant Yandex

Bislang hatte Yandex weitestgehend versucht, ihre Tätigkeitsfelder in Russland und dem Rest der Welt auch im Angesicht des Ukraine-Kriegs zu balancieren. Doch nach Angaben des Instituts für Kriegsstudien (ISW), könnte Wladimir Putin Bemühungen in diese Richtung zukünftig zunichtemachen. Demnach versuche man aktuell, Yandex mithilfe von Datenschutzgesetzen auf die nationalen Grenzen Russlands zu begrenzen. Yandex müsste – will es sich an die rechtlichen Vorgaben halten – die Daten aller Nutzer an den russischen Inlandsgeheimdienst FSB weiterleiten.

Arkadi Wolosch gründete einst das russische Goolge-Pendant Yandex – nun kritisiert er Putins Ukraine-Krieg scharf. (Archivbilder) © Itar-Tass/Imago & Kremlin Pool/Zuma Press Wire/Gavriil Grigorov/dpa

Das stellt das Tech-Unternehmen vor große Schwierigkeiten: Noch kürzlich hatten die Verantwortlichen von Yandex mitgeteilt, dass sie versuchen, die Gesetze in jedem Land, in dem sie tätig sind, zu befolgen – und dass sie die Daten von Nutzern nur an das jeweilige Land weiterleiten. „Der Kreml scheint Yandex dazu zu zwingen, ihre Unternehmenszweige im Ausland entweder zu verkaufen oder sich von ihren Subunternehmen, wie das israelische Ride-Sharing-Unternehmen Yango, zu distanzieren“, hieß es. Der Tech-Riese sei bereits mit einer Geldstrafe belegt worden, weil es die russischen Richtlinien missachtete.

Woloschs Statement als „weiße Flagge“? Zeitpunkt der Positionierung wirft Fragen auf

Angesichts dieser Entwicklungen rund um Yandex, spekulieren laut dem ISW einige russische Quellen, dass es einen Zusammenhang zwischen den Nationalisierungsplänen des Kreml und dem plötzlichen Vorstoß von Wolosch geben könnte. Demnach könnte das Statement als eine Art „weiße Flagge“ gewertet werden. Möglicherweise wolle der Gründer damit zeigen, dass er sich damit abgefunden hätte, dass der Kreml sein Vorhaben der Nationalisierung Russlands fortsetzen würde.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, dass ihre Quellen bei Yandex einen Talentabwanderung befürchten, sollte das Tech-Unternehmen nationalisiert werden. Viele Mitarbeitende hätten Russland nach der Invasion in die Ukraine verlassen. Diese Befürchtung scheint der russischen Spitze durchaus bewusst zu sein, wie es vom ISW heißt: Mehrere Kreml-nahe Investoren sollen bereits Angebote eingereicht haben, um Yandex zu kaufen. (mg)