„Verteidigen uns gegen Nazis“: So denken Russen über Putin und den Krieg

Von: Bona Hyun

Putin hat Unterstützer in der Bevölkerung. Besonders Russen auf dem Land sind von der Politik des Kreml-Chefs überzeugt. © Valery Sharifulin/Maximilian Clarke/dpa (Montage)

In der russischen Bevölkerung unterstützen einige Putins Politik und leugnen den Ukraine-Krieg. Doch parallel dazu es gibt auch Gegenbewegungen.

Moskau – Der Ukraine-Krieg hält die Welt auch 2023 in Atem. Auch wenn der russische Angriff auf die Ukraine bereits viel Leid verursacht hat, halten einige Russen weiter zu Putin. Das trifft laut Tagesschau besonders auf viele Russen auf dem Land zu. Sie glauben, dass die Ukraine eine Bedrohung für Russland darstellt, wie es laut Tagesschau in den russischen Medien behauptet wird. „Ich verstehe nicht, warum die Ukraine diesen Weg geht. Warum erreichen sie keine Einigung?“, sagte der russische Landwirt Roman Ponomarjow einem Tagesschau-Reporter. Er ist nicht der einzige mit dieser Denkweise.

„Verteidigen uns gegen Nazis“ – Wie denken Russen über den Ukraine-Krieg und Putin?

Putin hat in Russland Unterstützer. In ländlichen Regionen ist die Mehrheit der Russen von seiner Politik und der „militärischen Spezialoperation“, so spricht man auf dem Hof von Ponomarjow vom Ukraine-Krieg, überzeugt. „Wir entwickeln uns in die richtige Richtung“, zitierte die Tagesschau eine junge Mutter. Auch ein weiterer Bewohner ist überzeugt, dass der russische Präsident das Land in die richtige Richtung führe.

Doch ist das auch die Realität? Seit Beginn des Ukraine-Kriegs hat Russland viele Verluste hinnehmen müssen. Berichte über den schlechten Zustand der russischen Soldaten häufen sich. Unter anderem macht die Kälte im Winter den russischen Truppen zu schaffen. Zudem sind die russischen Soldaten meistens schlecht ausgerüstet und verfügen nur über alte Munition.

Putin-Anhänger auf dem Land unterstützen Kreml-Chef– doch es gibt auch eine Gegenbewegung

Die massiven Verluste Russlands ändern jedoch nichts an der Haltung der Putin-Unterstützer. Vielleicht werden sie auch nicht von den pro-Putin-Russen wahrgenommen. Selbst von den westlichen Sanktionen würden die Russen nichts spüren, so Landwirt Ponomarjow. „Wir sind hier quasi im Hinterland und kümmern uns um unsere Angelegenheiten. Die Jungs dort verteidigen uns gegen Nazis, schützen uns vor äußeren Faktoren, die auf uns Einfluss haben könnten“, zitierte die Tagesschau den russischen Landwirt. Ponomarjow glaubt die Erzählung des Kreml, in der Ukraine seien Nazis an der Macht.

Doch parallel zur pro-Putin-Haltung entwickelt sich eine Gegenbewegung. Die 18-jährige Darja Heikinen hat seit Kriegsbeginn gegen Putins Politik demonstriert und auf Missstände aufmerksam gemacht, wie sie der Tagesschau erzählte. Jedoch scheinen viele, die sich gegen Putin und den Ukraine-Krieg wehren, eingeschüchtert zu sein.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Widerstand in der Bevölkerung wächst

Die russische Bevölkerung scheint also im Hinblick auf den Ukraine-Krieg zwiegespaltener Meinung zu sein. Doch spätestens nach dem ukrainischen Angriff auf die russische Militärunterkunft in Makijiwka könnte der Widerstand gegenüber Russland zunehmen. Pro-russische Militärblogger sowie Politiker machten die russische Militärführung verantwortlich für den gelungenen Angriff, bei dem laut bisherigen Angaben eine Vielzahl russischer Soldaten umkamen. Hauptfehler der Russen sei die illegale Nutzung von Smartphones gewesen, durch die die Ukrainer den Standort der Russen ermitteln konnten. Das räumte das russische Verteidigungsministerium ein.

Seit geraumer Zeit gibt es auch Spekulationen, dass Putins Rückhalt innerhalb der Bevölkerung schwinden könnte. Zuletzt machten Gerüchte über einen Sturz Putins die Runde. Experten halten für wahrscheinlich, dass der Kreml-Chef bei einer Niederlage im Ukraine-Krieg gestürzt werden könnte. Leibwächter würden sogar Putschversuche vereiteln.