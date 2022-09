„Kämpfen um ihr Leben“: Berichte über wilde Proteste und Warnschüsse in Russland – Selenskyj erteilt „Rat“

Von: Florian Naumann, Franziska Schwarz

Teilen

Die Einberufung in Russland läuft laut einer Analyse nicht so ab wie vorgesehen. In Dagestan fallen Warnschüsse. News-Ticker zum Militärgeschehen im Ukraine-Krieg.

Update vom 25. September, 22.35 Uhr: Wolodymyr Selenskyj hat auf Berichte über Proteste gegen Russlands Teilmobilisierung in Dagestan reagiert: „Wir sehen, dass Menschen, besonders in Dagestan, angefangen haben, um ihr Leben zu kämpfen“, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Er bezog sich dabei auf heftige Proteste, die Stunden zuvor in der muslimisch geprägten russischen Teilrepublik Dagestan im Kaukasus ausgebrochen waren.

In einem Dorf, aus dem 110 Männer für den Krieg gegen die Ukraine eingezogen werden sollten, gingen Polizisten dabei am Sonntag Berichten zufolge sogar mit Warnschüssen gegen Demonstranten vor. „Ich betone einmal mehr: Es gibt keinen Ausweg“, sagte Selenskyj. „Flieht. Oder begebt euch bei der ersten Gelegenheit in ukrainische Gefangenschaft.“

Wut in Russland? Dagestan im Fokus – Videos zeigen Putins Polizei in Schwierigkeiten

Update vom 25. September, 19.40 Uhr: Mutmaßliche Zusammenstöße zwischen Polizei und Gegnern der russischen Teilmobilmachung in Dagestan stoßen in ukrainischen Medien auf großes Interesse. Die beiden Portale Nexta und Kyiv Independent teilten am Abend mehrere Videos, die Schwierigkeiten der putintreuen Einsatzkräfte zeigen sollen. So sei etwa die Festnahme eines Protestierenden verhindert worden. Demonstranten seien auch gewaltsam auf Polizisten losgegangen, eine Gruppe Frauen habe „Nein zum Krieg!“ skandiert. Offizielle Bestätigungen für diese Darstellungen gab es nicht.

Proteste habe es nicht nur in kleinen, angeblich massiv von der Mobilmachung betroffenen Dörfern (siehe voriges Update), sondern auch in der Hauptstadt Dagestans, Machatschkala, gegeben, schrieb Nexta. Dort habe die russische Nationalgarde Demonstranten eingekesselt.

Berichten der beiden ukrainischen Medien zufolge gab es am Sonntag auch eine Detonation in der russisch besetzten Stadt Melitopol in der Südukraine. Ersten Erkenntnissen zufolge sei ein Auto explodiert. Über die Insassen sei zunächst nichts bekannt gewesen. Diese Berichte ließen sich nicht verifizieren. Im August hatte ein tödlicher Anschlag auf das Auto der Kreml-Propagandistin Darja Dugina international Schlagzeilen gemacht.

Wut über Putins Teilmobilmachung in Süd-Russland? Video soll Polizei-Warnschüsse zeigen

Update vom 25. September, 17.52 Uhr: In der russischen Teilrepublik Dagestan ist die Polizei angeblich mit Warnschüssen gegen Proteste gegen die russische Teilmobilmachung vorgegangen. Das berichten Bürgerrechtler am Sonntag. Auf Videos ist zu sehen, wie Polizisten Gewehre in die Luft richten, dann sind Schüsse zu hören. Auch Gerangel zwischen Anwohnern und Beamten ist zu sehen. Laut dagestanischen Medien war der Protest eine Reaktion darauf, dass aus dem Dorf 110 Männer in den Krieg gegen die Ukraine gezwungen wurden.

Im Dorf Endirej hatten Anwohner eine Straße blockiert, um so die von Russland Präsident Wladimir Putin angeordnete Teilmobilisierung zu behindern, wie die unabhängige Organisation OVD-Info am Sonntag mitteilte. Das muslimisch geprägte Dagestan gehört zu den Regionen Russlands, aus denen Beobachtern zufolge besonders viele Männer eingezogen werden. Aktivisten beklagen, dass Angehörige ethnischer Minderheiten besonders stark von der Mobilmachung betroffen sind und sprechen deshalb teils sogar von „ethnischen Säuberungen“.

Dieses Foto zeigt Menschen in Machatschkala an einem Militär-Rekrutierungszentrum am vergangenen Donnerstag (22. September). © IMAGO/Stringer

Putins Marine und Angriffe in der Ostsee: Deutscher Vize-Admial warnt – „Embargo greift noch nicht“

Update vom 25. September, 14.42 Uhr: Die Aufrüstung der russischen Marine geht trotz westlichem Embargo und Ukraine-Krieg nach Einschätzung des deutschen Marineinspekteurs Jan Christian Kaack weiter. „Ich gehe davon aus, dass die russische Marine im Wesentlichen gestärkt aus dem Ukraine-Krieg herausgehen wird“, sagte der Vize-Admiral der Welt. „Wir erkennen derzeit den ungebremsten Neubau von modernen Einheiten, die hoch effektiv ausgerüstet sind. Da scheint das westliche Embargo noch nicht zu greifen.“

Die Einheiten würden mit Überschallwaffen oder ballistischen Iskander-Raketen ausgestattet. Die Ankündigung Putins, neuartige Hyperschall-Seeraketen namens „Zirkon“ schon bald auf einer Fregatte in Dienst zu stellen, sei keine Propaganda: „Ich nehme das ernst. Sehr ernst.“

Kaack warnte zugleich vor russischen Angriffen unter Wasser. „Auf dem Grund der Ostsee, aber auch im Atlantik gibt es einiges an kritischer Infrastruktur wie Pipelines oder Unterseekabel für IT. Da können sie Ländern wie Estland schnell das Licht ausschalten, und es gibt Gefährdungen der globalen Kommunikationsstrukturen, auf die man besonders achten muss.“ Nach Kaacks Worten haben sich russische Unter- oder Überwassereinheiten zuletzt über längere Zeit im Bereich dieser Kabel aufgehalten.

Ukraine-News: Scheinreferenden gehen trotz Beschuss weiter

Update vom 25. September, 13.26 Uhr: Die Scheinreferenden in der Ukraine gehen trotz Beschuss weiter. Nach Angaben der russischen Besatzungsbehörden starben im Gebiet Cherson am Sonntag zwei Menschen in einem Hotel bei einem ukrainischen Raketenangriff.

In der Stadt Enerhodar im Gebiet Saporischschja musste ein Wahllokal wegen massiven Beschusses von ukrainischer Seite an eine andere Stelle verlegt werden, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass meldete. Unabhängig verifizieren ließen sich diese Angaben zunächst nicht. Die international als Bruch des Völkerrechts kritisierten Abstimmungen sind auch im Gebiet Donezk noch bis Dienstag angesetzt.

Geheimdienst: Teilmobilmachung setzt auch Putins Nationalgarde unter Druck

Update vom 25. September, 10.53 Uhr: Die russische Nationalgarde (Rosgwardija) gerät nach britischer Einschätzung zunehmend unter Druck. „Es besteht eine realistische Möglichkeit, dass die Mobilisierung genutzt wird, um die Rosgwardija-Einheiten mit zusätzlichen Kräften zu verstärken“, teilte das Verteidigungsministerium in London mit und berief sich dabei auf Geheimdiensterkenntnisse.

Forderungen, die Teilmobilisierung auf die Truppe auszudehnen, habe es in Moskau bereits gegeben, betonte die Behörde „Rosgwardija-Einheiten haben sowohl im Kampf als auch bei der Sicherung des Hinterlands in der Ukraine eine wichtige Rolle gespielt und erleichtern derzeit Beitrittsreferenden in den besetzten Gebieten“, hieß es in London.

Die Truppe, die zum Innenministerium gehört, sei eigentlich für den Einsatz in Russland vorgesehen und solle dazu beitragen, das „Regime“ von Putin zu sichern. „Sie war besonders schlecht auf die intensiven Kämpfe in der Ukraine vorbereitet“, so das Ministerium. „Angesichts der Notwendigkeit, den wachsenden Dissens in Russland zu unterdrücken, sowie operativen Aufgaben in der Ukraine steht Rosgwardija höchstwahrscheinlich unter besonderem Druck.“

Aufnahme vom 31. August: Mitarbeiter der Rosgwardija (Nationalgarde) bewachen den Roten Platz in Moskau © Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Teilmobilmachung durch Putin: Insider berichtet von Chaos

Erstmeldung vom 25. September: Kiew/Washington - Wer soll jetzt für Russland in den Ukraine-Krieg? Ein fehlender Punkt im Dekret sorgte in der Frage für Verwirrung. Insgesamt 300.000 Männer will Moskau laut Verteidigungsminister Sergej Schoigu einziehen - das könnte dem Plan von Kremlchef Wladimir Putin widersprechen, so das Institute for the Study of War (ISW) in seinem jüngsten Update vom 25. September.

Putins Teilmobilmachung: Insider berichtet von Widerstand im Verteidigungsministerium

Mitarbeiter des russischen Verteidigungsministeriums sollen Militärs dafür gerügt haben, „exzessiv“ Einberufungen verschickt zu haben, ohne auf Ausnahmen etwa nach Alter oder Einschränkungen zu achten. Das berichtet das ISW unter Berufung auf einen nicht namentlich genannten Insider. Laut dem ISW-Bericht sind die Föderationskreise für die Durchführung der Einberufung zuständig, während das Verteidigungsministerium die Kontingente und Fristen setzt. Doch hier herrsche nun „Verwirrung, Desorganisation sowie Verletzungen der Vorgaben.“

„Das deutet auf einen möglichen Riss zwischen Schoigu und Putin hin“, so die Einschätzung der Militärexperten vom ISW. Das ISW ist ein Thinktank mit Sitz in Washington.

Proteste in Russland: Selenskyj fordert Moskau zum Aufgeben auf

Nach neuen Protesten gegen russische Teilmobilmachung hat unterdessen Wolodymyr Selenskyj Moskaus Kämpfer zum Aufgeben aufgefordert. Es sei besser, die Einberufung zum Dienst abzulehnen, als auf fremder Erde als Kriegsverbrecher zu sterben, sagte der ukrainische Präsident in einer Videobotschaft - in russischer Sprache. Zugleich bot er an, dass sich russische Soldaten freiwillig in Kriegsgefangenschaft begeben könnten. Dort würden sie zivilisiert behandelt.

Bei vielen Russen hat die Teilmobilmachung für den russischen Überfall auf die Ukraine Panik ausgelöst, viele versuchen das Land zu verlassen. Bei Protesten in Dutzenden Städten in Russland wurden seit Mittwoch (21. September) mehr als 2000 Menschen festgenommen. (frs mit Material von AFP und dpa)