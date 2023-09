Hohe Verluste an Panzern: Russland sucht Nachschub - und hofft auf Auslaufmodell T-80

Russland gehen im Ukraine-Krieg die Panzer aus. Für Abhilfe soll ein altes Modell aus den 90ern sorgen. Ist aber eine Produktion überhaupt noch möglich?

Jekaterinburg - Noch immer spielen Panzer im Ukraine-Krieg eine entscheidende Rolle. Doch mehr als 18 Monate nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine nimmt der Bestand vor allem in Russland immer mehr ab. Während Kiew auf die Hilfe des Westens bauen kann, ist Moskau fast auf sich alleine gestellt. Das macht sich bemerkbar. Immerhin hat Russland seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach Angaben der Investigativgruppe Oryx mehr als 2000 Panzer verloren.

Tatsächlich setzt die russische Armee an der Front derzeit offenbar vor allem auf Panzer aus der Sowjetzeit. Immer wieder schickt das Militär veraltete T-54, T-55 und T-62 an die Front in die Ukraine. Damit alleine kann sich Russland langfristig aber kaum über Wasser halten. Zuletzt hatte das Militär die Produktion von T-90-Panzern hochgefahren. Jetzt will Russland nach langer Zeit offenbar wieder Panzer vom Typ T-80 produzieren.

Russland muss im Ukraine-Krieg den Verlust zahlreicher T-80-Panzer verkraften.

Russland will Produktion von Panzern des Typs T-80 wieder aufnehmen

Der Rüstungskonzern Uralvagonzavod habe einen entsprechenden Auftrag erhalten, teilte Firmenchef Alexander Potapow in einem am Sonntag (10. September) ausgestrahlten Interview mit dem Armeesender Swjesda mit. „Die Aufgabe steht, zumindest hat das Militär sie uns gegeben“, sagte Potapow. Der T-80 habe sich während der „militärischen Spezialoperation“, wie in Russland der Ukraine-Krieg genannt wird, besonders bewährt, hieß es in der Reportage des Senders dazu.

T-80-Panzer Besatzung 3 (Fahrer, Richtschütze, Kommandant) Länge 7,01 Meter Breite 3,60 Meter Höhe 2,20 Meter Masse 46 Tonnen Bewaffnung 125-Millimeter-Glattrohrkanone vom Typ 2A46M Geschwindigkeit 70 km/h (Straße), 45 km/h (Gelände)

Der Plan scheint gewagt. Denn Uralvagonzavod betritt damit fast so etwas wie Neuland. Laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins Forbes soll seit 1991 im Werk im sibirischen Omsk kein neuer T-80-Rumpf mehr produziert worden sein. Fraglich ist entsprechend auch, ob es überhaupt genügend Lieferanten gibt, die die für den Bau eines T-80 notwendigen Komponenten zur Verfügung stellen könnten. Immerhin werden dafür zehntausende Teile benötigt.

Details zum möglichen Neustart der T-80-Produktion in Russland gibt es nicht

Der T-80 wurde von 1976 an in der Sowjetunion gebaut, allerdings in wesentlich geringeren Stückzahlen als der bereits vor ihm entwickelte, aber noch parallel hergestellte T-72. Insgesamt sollen gut 10.000 T-80 vom Band gelaufen sein, ehe die Serienproduktion weitgehend zugunsten des moderneren T-90 eingestellt wurde. Details zum möglichen Neustart der Produktion gibt es nicht. Laut Potapow laufen Gespräche mit dem Industrieministerium über den Aufbau neuer Produktionsstätten. (cs/dpa)

