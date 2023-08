Chaos im Kreml: Russlands Elite ignoriert mitten im Ukraine-Krieg Putins Befehle

Von: Daniel Dillmann

Mercedes fahren und mit iPhones telefonieren. Russlands Führungsriege verzichtet nicht auf Luxus - und missachtet so direkte Befehle Wladimir Putins.

Moskau – Seit dem Start des Ukraine-Kriegs appelliert Russlands Machthaber Wladimir Putin an die eigene Bevölkerung. Der Präsident fordert die Einheitsfront. Wörter wie Krieg waren im Zusammenhang mit der russischen Invasion in der Ukraine verboten. Kritik am Militär oder am Vorgehen der russischen Truppen wurde unter Strafe gestellt. Hochrangigen Beamten wurde die Verwendung westlicher Luxusgüter untersagt.

Doch ausgerechnet die erste Reihe der Kreml-Politiker scheint nicht bereit zu sein, auf die Verwendung von US-amerikanischen Smartphones oder deutschen Autos zu verzichten. So war es ausgerechnet Ex-Präsident Dimitri Medwedew, der nach Angaben des US-Nachrichtenportals Newsweek vergangene Woche mit einer ganzen Flotte von Luxusmodellen der Marke Mercedes-Benz vorgefahren war.

Medwedew fährt Mercedes - und ignoriert Putins Order

Medwedews Mercedes-Trip scheint dabei kein Einzelfall gewesen zu sein. Wie unter anderem das unabhängige Nachrichtenportal Verstka aus Russland selbst berichtet, sollen immer wieder hochrangige Kreml-Politiker dabei gesichtet werden, wie sie sich westliche Luxusartikel gönnen. Meist ist die Rede von hochwertigen Limousinen und Smartphones des US-Herstellers Apple. Allein in der Woche, nachdem Wladimir Putin das Verwendungsverbot westlicher Produkte ausgesprochen hatte, sollen russische Beamte mehr als 570.000 US-Dollar in ausländische Autos investiert haben - eine direkte Missachtung der klaren Order des Kreml-Chefs.

Doch nicht nur in Fragen der Fortbewegung, sondern auch bei der Kommunikation scheinen hochrangige Beamte die Befehle Wladimir Putins einfach zu ignorieren. Wie das ebenfalls unabhängige Nachrichtenportal Agentstvo berichtet, würde die komplette Führungsriege des Staatskonzerns Rostec weiterhin Apple-Smartphones verwenden. Deren Nutzung ist Staatsdienern in Russland seit Anfang Juli verboten. Putin fürchtet, dass durch die Apple-Geräte die US-Regierung an geheime Informationen aus der Führungsriege des Kreml gelangen könnte.

Putin verbietet westlichen Luxus - doch Russland bietet keine Alternativen

Ein Grund für die Ignoranz der Führungsriege gegenüber Wladimir Putins Befehlen könnte der Mangel an russischen Alternativen sein. Die zahlreichen Bemühungen, heimische Alternativen zu westlichen Konsumgütern und Technologien zu entwickeln, scheiterten in Russland bislang. Weder befindet sich ein erfolgreiches Smartphone aus Russland auf dem Markt, noch ist der russische Automarkt dafür bekannt, Luxuskarossen zu produzieren. Laut offiziellen Statistiken erlebte der inländische Automarkt 2022 das schlechteste Jahr seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Die Marktanteile russischer Firmen brachen ein und sanken um mehr als 60 Prozent.

„Viele ausländische Unternehmen, westliche und koreanische Unternehmen, haben den russischen Markt verlassen“, erklärt Wirtschaftsexperte Oleg Iganov gegenüber Newsweek die aktuelle Situation. „Wenn Sie früher ein billiges Auto kaufen wollten, hätten Sie ein koreanisches Auto gekauft. Aber das ist jetzt nicht mehr möglich.“ Die Lücke füllen würden derzeit vor allem Anbieter aus China. Doch dort würden bei weitem noch nicht genug Autos produziert werden, um neben dem heimischen auch noch den russischen Markt zu versorgen.

Putins Führungsanspruch wackelt

Die offene Missachtung seiner unzweideutigen Befehle kommt für Wladimir Putin zur absoluten Unzeit. Der Ukraine-Krieg verläuft längst nicht wie geplant. Die westlichen Verbündeten der Ukraine zeigen keinerlei Anzeichen dafür, ihre Unterstützung einzustellen. Die russische Wirtschaft hat weiter mit den Sanktionen zu kämpfen und die russische Währung, der Rubel, befindet sich seit Wochen im freien Fall. Zusätzlich dazu hat die Rebellion der Wagner-Söldner, angeführt von Jewgeni Prigoschin, Putins absolutem Führungsanspruch einen Dämpfer zugefügt. Putin bleibt daher aktuell kaum etwas anderes übrig, als die Missachtung seiner direkten Befehle hinzunehmen. (Daniel Dillmann)