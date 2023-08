Kampf mit der Ukraine im Schwarzen Meer: Was Russland nicht stehlen kann, wird eben zerstört

Erz, Öl und Gas

Russland bringt nicht nur Leid und Schmerz in die Ukraine. Der Angriffskrieg lässt auch die Exporte schrumpfen. Putin hat das Nachbarland wirtschaftlich in der Mangel.

Kiew – Die Bilder aus dem Asow-Stahlwerk in Mariupol gingen um die Welt. Wochenlang verschanzten sich ukrainische Kämpfer und Zivilpersonen in dem riesigen Komplex, um dem russischen Angriff zu trotzen. Das Stahlwerk zählt zu einem der größten in Europa.

Bevor Russland die Ukraine angriff, brachte der Export von Rohstoffen, wie Eisen, Kohle oder Erdgas, dem Land hohe Devisen ein, wie die Deutsche Welle schreibt. Jetzt stehen viele der Vorkommen unter russischer Kontrolle und werden nach Russland „exportiert“ oder gar zerstört.

Im Schwarzen Meer, zwischen der Annektierten Halbinsel Krim und der ukrainischen Hafenstadt Odessa, kämpfen die beiden Länder um Gas- und Ölplattformen, wie das britische Verteidigungsministerium am Sonntag (27. August) bekannt gab.

Kampf um Öl und Gas: Der Wirtschaftskrieg im Schwarzen Meer zwischen Russland und Ukraine

Viele der Plattformen im Schwarzen Meer wurden im Zuge der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim bereits 2014 von Russland besetzt. Seit dem Großangriff im Jahr 2022 haben Truppen der Ukraine immer wieder Plattformen angegriffen und besetzt, wie das britische Verteidigungsministerium schreibt.

Dabei geht es jedoch nicht nur um die Hoheit über die Bodenschätze des Landes. Die Plattformen können auch als taktische Stützpunkte genutzt werden. Etwa um Langstreckenraketen zu positionieren oder als Hubschrauberlandeplatz, so das Ministerium.

Vor der großangelegten Invasion durch Russland förderte die Ukraine rund 100 Millionen Tonnen Rohstoffe pro Jahr. Damit belegte das Land Platz 24 im weltweiten Vergleich, wie die Auflistung der Studie World Mining Data 2023 für das Jahr 2021 zeigt. Rund die Hälfte davon entfiel auf Eisen und andere Legierungen. Durch den russischen Angriff änderte sich das schlagartig.

Export der Ukraine: Krieg lässt Rohstoffe in Putins Hände fallen

Im Jahr 2022 brach beispielsweise der Export von Erzen um ganze 60 Prozent ein, wie die ukrainische Zollbehörde gegenüber der Deutschen Welle mitteilte. Insgesamt gingen die Exporte von Waren und Dienstleistungen im Jahr 2022 um über 42 Prozent zurück, im Vergleich zum Vorjahr, wie aus einer Statistik der Wirtschaftskammer Österreich hervorgeht.

Bodenschätze der Ukraine:

Steinkohle

Titan

Mangan

Gold

Erdgas

Erdöl

Kaolin

Salz

Gips

Zirkonium

Uran

Der Export von metallurgischen Produkten gingen durch den Krieg um rund 80 Prozent zurück, wie die Deutsche Welle schreibt. Durch den russischen Angriff wurden großen Stahlhütten, wie Asow-Stahl in Mariupol, zerstört. Andere Bereiche, wie Abbaustätten von Erz in der Region Saporischschja, werden von Russland besetzt gehalten. Die dort geförderten Rohstoffe gehen nun ausschließlich nach Russland.

Insgesamt sollen nach Einschätzung der kanadischen Denkfabrik SecDev, Rohstoffe im Wert von zirka 12 Billionen US-Dollar, in Gebieten liegen, welche Russland besetzt hält. So liegen etwa ungefähr 80 Prozent der ukrainischen Kohle in solchen Gebieten. Doch damit nicht genug.

Russlands Kalkül im Ukraine-Krieg: Was nicht gestohlen werden kann, wird eben zerstört

Russland geht sogar noch einen Schritt weiter. Die Besatzer machen sich nicht nur der Bodenschätze unter ihren besetzten Gebieten habhaft. Sie nehmen auch immer wieder Rohstoffvorkommen außerhalb ihrer Besatzungszone unter Beschuss.

Im Krywyj-Rih-Becken werden Aufbereitungskombinate für Eisenerze und die dazugehörigen Vorkommen regelmäßig aus den besetzten Gebieten heraus beschossen. „Das politische Kalkül Moskaus liegt vor allem darin, das wirtschaftliche Potenzial der Ukraine zu zerstören. Dafür ist es unerheblich, ob man die Ressourcen vereinnahmt oder durch Beschuss zerstört“, sagte Jaroslaw Schalilo vom Nationalen Institut für strategische Studien in Kiew gegenüber der Deutschen Welle.

Mit der Kontrolle über die Bodenschätze der Ukraine, richtet Russland nicht nur massiven wirtschaftlichen Schaden in dem Land an, sondern hat damit auch ein Instrument über Kiew hinaus in der Hand. Das Tauziehen um ein Getreideabkommen mit Russland zeigt, welche Wellen die Kontrolle über Rohstoffe international schlagen kann. (Lucas Maier)

