Ukraine-Scheinreferenden beendet: Russland verkündet „klare“ Siege - UN mit deutlicher Reaktion

Von: Stephanie Munk, Felix Durach, Fabian Müller

Teilen

Die Scheinreferenden der russischen Besatzer in der Ukraine sind beendet. Russland präsentierte bereits erste „Ergebnisse“ der illegalen Abstimmung. News-Ticker.

Update vom 27. September, 22.08 Uhr: Behördenvertreter in den von Moskau besetzten Regionen Saporischschja, Cherson und Luhansk in der Ukraine haben am Dienstag Siege bei den sogenannten Referenden für eine Annexion durch Russland vermeldet. Die Wahlbehörde in Saporischschja in der Südukraine erklärte nach Auszählung aller Stimmen, dass laut vorläufigem Ergebnis 93,11 Prozent für eine Annexion gestimmt hätten. In der ebenfalls südukrainischen Region Cherson meldete die Besatzungsbehörde eine Zustimmung von 87,05 Prozent.

Wenig später vermeldeten auch die pro-russischen Separatisten in der ostukrainischen Region Luhansk einen Sieg bei der Abstimmung über die Annexion. Es sei „klar“, dass Luhansk in den Schoß Russlands zurückkehre, erklärte Leonid Pasetschnik, Anführer der selbstproklamierten Volksrepublik Luhansk auf der Online-Plattform Telegram.

In der Region Donezk waren am Dienstagabend erst 31,74 Prozent der Stimmen ausgezählt. Doch auch hier erklärte die Wahlbehörde, dass die Ja-Stimmen überwiegen würden. Die Vereinten Nationen (UNO) bekräftigten unterdessen, sie blieben weiterhin der „territorialen Integrität“ der Ukraine innerhalb ihrer „anerkannten“ Grenzen „verpflichtet“.

Krieg in der Ukraine: Selenskyi hält Rede vor dem UN-Sicherheitsrat

Update vom 27. September, 21.53 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor einer Zerstörung der internationalen Diplomatie durch Russland gewarnt. Die Vertreter Moskaus hätten im UN-Sicherheitsrat keine Waffen benutzt, sagte Selenskyj am Dienstag in einer Video-Ansprache vor dem mächtigsten UN-Gremium. „Aber sicherlich wird es niemanden überraschen, wenn diese Rolle des UN-Sicherheitsrates zur Zone der Gewalt seitens der Vertreter Russlands wird“. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis Moskau die letzte noch funktionierende internationale Institution zerstöre, warnte er.

Selenskyj forderte außerdem die internationale Gemeinschaft zum entschlossenen Vorgehen gegen eine möglicherweise bevorstehende Einverleibung von Teilen seines Landes durch Russland auf. Mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin sagte er vor dem UN-Sicherheitsrat: „Annexion ist die Art von Handlung, die ihn allein gegen die gesamte Menschheit stellt. Ein klares Signal wird jetzt von jedem Land der Welt benötigt.“ Jede illegale Annektierung sei ein Verbrechen gegen alle Staaten.

Ukraine-Scheinreferenden beendet: Russland verkündet erste „Ergebnisse“

Update vom 27. September, 17.22 Uhr: Das russische Oberhaus könnte am 4. Oktober über die Annexion von vier ukrainischen Gebieten an Russland entscheiden. Das sagte die Vorsitzenden des Oberhauses,Valentina Matwijenko. An diesem Tag sei die nächste planmäßige Sitzung angesetzt, sagte sie nach Angaben russischer Agenturen. Es bestehe bisher keine Notwendigkeit, Sondersitzungen anzuberaumen.

Zuvor war in Medien spekuliert worden, Präsident Wladimir Putin könnte schon an diesem Freitag in einer Rede vor beiden Kammern des russischen Parlaments die Annexion der insgesamt vier Gebiete im Osten und Süden der Ukraine formell bekanntgeben.

Update vom 27. September, 17.11 Uhr: Die ukrainische Regierung will sich von den Pseudo-Referenden in vier russisch kontrollierten Gebieten in der Ukraine nach eigenen Angaben nicht beeinflussen lassen. „Diese Maßnahmen, diese Entscheidungen von Putin werden keinen Einfluss auf die Politik, Diplomatie und das Handeln der Ukraine auf dem Schlachtfeld haben“, sagte Kiews Außenminister Dmytro Kuleba auf einer Pressekonferenz.

Ukraine-Scheinreferenden: EU bereitet bereits Sanktionen gegen Russland vor

Update vom 27. September, 17.06 Uhr: Die EU hat Sanktionen gegen Russland wegen der illegalen Scheinreferenden zur Annexion ukrainischer Gebiete offenbar schon in der Tasche. „Wenn Russland diese illegalen Referenden durchführt, werden Sanktionen der Europäischen Union folgen, mit der vollen Unterstützung meines Landes“, sagte Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna bei einem Besuch in Kiew.

„Wir haben bereits - ohne das Ende dieser Pseudoreferenden abzuwarten - die Arbeit unter Europäern aufgenommen, die Konsultationen sind im Gange, um so schnell wie möglich zu einer neuen Serie von Sanktionen zu kommen“, sagte Colonna. „Diese werden einerseits individuell sein, um die Verantwortlichen dieser illegalen Operationen ins Visier zu nehmen und betreffen zweifellos andere Sektoren, die bisher noch nicht von Sanktionen betroffen waren und die dies nun sein werden.“

Ukraine-Scheinreferenden: Selenskyj will heute noch bei UN-Sondersitzung sprechen

Update vom 27. September, 16.43 Uhr: Der ukrainische Präsident Selenskyj wird offenbar noch heute bei einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats zu den russischen Scheinreferenden in der Ukraine sprechen. Diplomatenkreise bestätigten der Deutschen Presse-Agentur, dass die ukrainische UN-Vertretung eine Ansprache beantragt hat. Russland werde aber wohl versuchen, die Videobotschaft mit einer Abstimmung zu verhindern.

Die Sitzung ist für 21 Uhr deutscher Zeit geplant. UN-Generalsekretär António Guterres hatte eine mögliche Annexion der ukrainischen Gebiete an Russland zuletzt als Verletzung des Völkerrechts bezeichnet.

Update vom 27. September, 16.14 Uhr: Folgendermaßen haben die Menschen in den ukrainischen Regionen, in denen die russischen Besatz Scheinreferenden durchgeführt haben, angeblich abgestimmt:

Donezk: 98,27 Prozent stimmten angeblich für die Beitritt zu Russland (20 Prozent der Stimmen ausgezählt)

Luhansk: 97,83 Prozent stimmten angeblich für Beitritt zu Russland (21 Prozent der Stimmen ausgezählt)

Saporischschja: 98,19 Prozent stimmten angeblich für Beitritt zu Russland (18 Prozent der Stimmen ausgezählt)

Cherson: 97,63 Prozent stimmten angeblich für Beitritt zu Russland (27 Prozent der Stimmen ausgezählt)

Ukraine-Scheinreferenden beendet: Russland verkündet erste „Ergebnisse“

Update vom 27. September, 16.05 Uhr: Die russischen Besatzer haben die Scheinreferenden in mehreren ukrainischen Gebieten für beendet erklärt und erste Ergebnisse der völkerrechtswidrigen Abstimmungen präsentiert. Nach Auszählung erster Stimmzettel in Wahllokalen in Russland hätten jeweils mehr als 97 Prozent der aus den Gebieten Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja stammenden Wähler für einen Beitritt ihrer Heimatregionen zu Russland gestimmt, meldeten russische Agenturen am Dienstag.

In einem Wahlbüro in Donezk werden die Stimmen zum Scheinreferendum ausgezählt. Erste „Ergebnisse“ hat Russland schon präsentiert. © IMAGO/RIA Novosti

Aus Wahllokalen in den besetzten Gebieten selbst gab es zunächst keine Angaben. Zur Stimmabgabe aufgerufen waren seit vergangenem Freitag auch ukrainische Flüchtlinge in Russland. Damit dürfte noch in dieser Woche eine beispiellose Annexionswelle beginnen.

Die Scheinreferenden werden weltweit nicht anerkannt, weil sie unter Verletzung ukrainischer und internationaler Gesetze und ohne demokratische Mindeststandards abgehalten werden. Beobachter hatten in den vergangenen Tagen auf zahlreiche Fälle hingewiesen, in denen die ukrainischen Bewohner der besetzten Gebiete zum Urnengang gezwungen wurden.

Ukraine-Scheinreferenden: Offenbar konkrete Kreml-Pläne zu „Krimbezirk“ durchgesickert

Update vom 27. September, 14.05 Uhr: Wie die russische Zeitung „Wedomosti“ berichtet, soll es im Kreml bereits konkrete Pläne für die Eingliederung vier ukrainischen Gebiete geben, in denen aktuell Scheinabstimmungen abgehalten werden. Geplant sei die Bildung eines neuen föderalen „Krimbezirks“, der die bereits 2014 annektierte Halbinsel Krim sowie die besetzten Teile der Gebiete Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk umfassen soll.

Neuer Verwaltungschef solle Dmitri Rogosin werden, der im Juli als Chef der Raumfahrtbehörde Roskosmos abgelöst worden war, hieß es weiter. Schon im Juli hatten Medien spekuliert, der Hardliner und Nationalist könnte einer der Kreml-Kuratoren in den Separatistengebieten Donezk oder Luhansk im Osten der Ukraine werden. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow verwies gegenüber der Agentur Interfax nur darauf, dass Moskau über einen Beschluss informieren würde, sobald er getroffen wurde. „Wir kündigen solche Dekrete des Präsidenten oder Personalentscheidungen nie an“, so der Kreml-Sprecher.

EU will Sanktionen gegen Verantwortliche für Scheinreferenden in der Ukraine verhängen

Update vom 27. September, 13.40 Uhr: Nach den Scheinreferenden in der Ukraine will die Europäische Union nun Sanktionen gegen die Verantwortlichen verhängen. Das bestätigte der Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, Peter Stano, am Dienstag in Brüssel: Es werde „Konsequenzen für alle Personen haben, die an der Organisation dieser illegalen Referenden beteiligt sind“. Die Abstimmungen sollen im Lauf des Tages beendet werden. Mit ersten Ergebnisse ist noch am Dienstagabend zu rechnen.

Ein Mann gibt seine Stimme in Luhansk unter der Beobachtung eines Bewaffneten ab. © dpa

Diplomaten zufolge sollen die Verantwortlichen für die „Referenden“ über einen Anschluss von vier ukrainischen Gebieten an Russland auf die Sanktionsliste der EU aufgenommen werden. Damit drohen ihnen Einreisesperren, zudem wird ihr Vermögen in Europa eingefroren. Die Sanktionsliste umfasst bereits mehr als 1200 Verantwortliche in Russland und Belarus.

Russland zieht Ende von Scheinreferenden vor – Ergebnis schon am Dienstagabend?

Update vom 27. September, 12.12 Uhr: In der Region Luhansk werden die Wahllokale für das russische Referendum nur noch bis 16 Uhr geöffnet sein. Das kündigte die Vorsitzende der Zentralen Wahlkommission der Region, Yelena Kravchenko, gegenüber der russischen Nachrichtenagentur Tass an. Die Wahllokale schließen somit früher als ursprünglich gedacht, damit die Auszählungen noch am Dienstag beginnen können.

„Sobald die Ergebnisse ausgezählt wurden, werden wir sie auswerten und in der Lage sein, sie bekannt zugeben“, erklärte Kravchenko weiter. Ein Ergebnis könnte also sogar noch am Dienstag bekannt geben werden. Auch der Chef der Militärverwaltung in der Region Cherson, Kirill Stremousov, rechnet noch am Dienstag mit ersten Ergebnissen. „Ich schätze, wir werden später am Tag (Dienstag; Anm. d. Red.) die Stimmen auszählen, wir werden sehen. Und ich denke, wir werden heute die ersten Ergebnisse bekommen“, sagte der Offizielle dem russischen TV-Sender Channel One.

Ukraine-Scheinreferenden vor Abschluss: Annexion von vier Gebieten droht

Erstmeldung vom 27. September: Moskau – Noch in dieser Woche könnte eine neue Phase im Ukraine-Krieg eingeleitet werden. Am Dienstag (27. September) haben die Bewohner der Region Donezk und Luhansk im Donbass, sowie Cherson und Saporischschja noch die Möglichkeit ihre Stimme für eine mögliche Annexion der Gebiete durch Russland abzugeben. Die Referenden sollen das russische Staatsgebiet erweitern und Russlands Machthaber Wladimir Putin mehr Möglichkeiten für den weiteren Kriegsverlauf geben.

Scheinreferenden in der Ukraine – Russland meldet absurd hohe Wahlbeteiligung

Ihre Abhaltung wird jedoch immer mehr zur Farce. Eine völkerrechtswidrige Annexion der Gebiete würde von den westlichen Staaten ohnehin nicht anerkannt werden und auch der Ausgang der Referenden ist alles andere als offen. Das zeigen auch die Berichte des US-Thinktanks Institute for the Study of War (ISW). Demnach hätten die russischen Beamten bereits am Montag verkündet, dass in allen vier Referenden bereits jetzt genügend Stimmen abgegeben wurden, um die Referenden für gültig zu erklären.

Ein Mann gibt im Rahmen der russischen Referenden seine Stimme in einem Wahllokal in der ukrainischen Stadt Mariupol ab. © STRINGER/AFP

Einen Tag vor dem Schließen der Wahllokale hätten sich demnach jeweils über 50 Prozent der Bevölkerung an den Abstimmungen beteiligt. Das ISW bezeichnet die Zahlen zur Wahlbeteiligung als „offenkundig gefälscht“. Das wäre schon alleine daran festzumachen, dass es aktuell nur schwer abzuschätzen ist, wie viele wahlberechtigte Ukrainer sich überhaupt noch in den besetzten Gebieten befinden. In den selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk soll die Wahlbeteiligung bereits am Dienstag schon bei über 80 Prozent gelegen haben.

Ausgang von Ukraine-Referenden längst klar - Putin könnte Annexion am Freitag verkünden

Auch hier geht das ISW davon aus, dass die Beteiligung selbst bei freien Abstimmungen deutlich geringer wäre. Bei den ukrainischen Präsidentschaftswahlen lag die Wahlbeteiligung demnach landesweit nur bei 62,8 Prozent. Wladimir Saldo, der Leiter der Besatzungsverwaltung in der Region Cherson, hat darüber hinaus bekannt gegeben, dass die bisher abgegeben Stimmen bereits für ein pro-russisches Ergebnis des Referendums ausreichen würde.

Das britische Verteidigungsministerium rechnet bereits damit, dass Putin am Freitag (30. September) in eine Rede vor dem russischen Parlament die Annexion der Gebiete offiziell bekannt geben wird. Das verkündete das Ministerium in ihrem täglichen Ukraine-Update auf Twitter. Anschließend könnte Putin damit beginnen, die ukrainischen Staatsbürger in den Gebieten für den russischen Wehrdienst einzuziehen. Dann müssten diese wohl in der Ukraine gegen ukrainische Truppen kämpfen, so die Analyse des ISW.

Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Russland will mit Scheinreferenden Unterstützung aus der Bevölkerung erhalten

Die russische Führung will zudem nach Einschätzung britischer Geheimdienste mit der erwarteten Annexion ukrainischer Gebiete aber auch den Angriffskrieg vor der eigenen Bevölkerung rechtfertigen. Jegliche Ankündigung einer Einverleibung der Gebiete werde der Rechtfertigung von Russlands „spezieller Militäroperation“ in der Ukraine dienen und beabsichtige, die patriotische Unterstützung des Konfliktes zu festigen, hieß es in dem Bericht weiter.

Die britischen Geheimdienste gehen jedoch davon aus, dass die Russen Putins Pläne nicht so unterstützen werden wie vom Kreml-Chef erhofft. Die kürzliche Teilmobilmachung russischer Reservisten sowie das zunehmende Wissen über die Rückschläge in der Ukraine dürften die Zustimmung deutlich trüben, hieß es. (fd mit dpa)