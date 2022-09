Putin krank: Krebsleiden bei Kreml-Chef? Lawrow reagiert erstmals auf Gerüchte

Von: Jens Kiffmeier

Krebs oder Parkinson: Um den Gesundheitszustand von Wladimir Putin ranken sich im Ukraine-Krieg viele Gerüchte. Jetzt äußert sich Russlands Außenminister Lawrow.

Moskau – Zweifel verboten: Der Kreml hat Spekulationen um einen schlechten Gesundheitszustand von Russlands Präsidenten Wladimir Putin zurückgewiesen. So dementierte Außenminister Sergej Lawrow zum ersten Mal seit dem Beginn des Ukraine-Krieges deutlich die Gerüchte, dass Putin krank sei. „Ich glaube nicht, dass vernünftige Menschen in dieser Person Anzeichen für irgendeine Art von Krankheit oder Gebrechen sehen können“, sagte der Minister dem französischen Fernsehsender TF1. Doch ob die Aussage das Gerede um eine mögliche Schwäche des Kremlchefs stoppen können, bleibt unwahrscheinlich.

Wladimir Putin krank: Außenminister Sergej Lawrow dementiert Gerüchte um Krankheit von Russlands Präsident

Seit Wochen halten sich hartnäckig die Gerüchte, dass Wladimir Putin krank ist. So soll Russlands Präsident entweder an Krebs oder an Parkinson erkrankt sein. Wirklich überprüfen lassen sich die Spekulationen, hinter denen oftmals auch Wunschdenken in der westlichen Politik steckt, nicht. Denn der Gesundheitszustand vom Kremlchef, der in den russischen Medien ebenso tabu ist wie sein Privatleben, lässt sich nur aus der Ferne diagnostizieren. So weisen Mediziner immer wieder daraufhin, dass der fast 70-Jährige bei Auftritten wie am 9. Mai zum Tag des Sieges verändert aussehe. Auch zittrige Hände werden als Symptom gedeutet.

Weiß seit Jahren seinen Außenminister Sergej Lawrow hinter sich: Russlands Präsident Wladimir Putin. © Gavriil Grigorov/dpa

Putin krank? Aus Sicht von Lawrow ist das alles Unsinn. Der Kreml-Chef trete jeden Tag in Erscheinung. „Man kann ihn auf Bildschirmen sehen, seine Reden lesen und anhören“, sagte Lawrow. Zur Untermauerung veröffentlichte der Kreml sogar eine eigene Stellungnahme. Der Vorgang ist insofern interessant, dass Putin bisher die Gerüchte um eine mögliche Krankheit nicht kommentieren ließ – möglicherweise auch, um seine Gegner im Unklaren zu lassen, wie einige Russland-Kenner bereits vermuteten.

Wladimir Putin: Wie krank ist Russlands Präsident? Spekulationen um Krebs und Parkinson lassen sein Macht bröckeln

Ist Putin krank oder nicht? Die mögliche Strategie, die bisher gefahren wurde, entpuppt sich für den Präsidenten auch als gefährlich. Denn mit jedem Tag, an dem weiter über eine Krankheit oder sogar den Tod von Wladimir Putin spekuliert wird, bröckelt die Macht des Kremlherrschers. So wendeten sich zuletzt auch einige Oligarchen mit drastischen Worten von Putin ab und befeuerten die Gerüchteküche um ein baldiges Ende. Er hoffe, ließ sich ein Oligarch kürzlich per Tonband-Aufnahme zitieren, dass „Putin am Krebs sterben“ wird. Danach häuften sich die Berichte, dass hinter den Kulissen an einem Putsch gearbeitet werde und die möglichen Nachfolger bereits bereitstünden. Diesem Treiben wollte Lawrow jetzt wohl ein Ende setzen.