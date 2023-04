„Bin stolz drauf“: Kreml-Kritiker Kara-Mursa drohen 25 Jahre Haft - und er bereut nichts

Von: Gregor-José Moser

Teilen

Dem russischen Oppositionspolitiker Wladimir Kara-Mursa drohen wegen seiner Kritik am Kreml 25 Jahre Haft. Dennoch bereue er nichts, sagt er.

Moskau - Der Oppositionelle Kara-Mursa gibt sich nach seiner Anklage kämpferisch. Dem 41-Jährigen wird unter anderem Hochverrat vorgeworfen sowie die Verbreitung von Falschinformationen über das russische Militär. In einer Rede hatte er den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilt. Wegen seiner Äußerungen sitzt er seit April 2022, also etwa einem Jahr, im Gefängnis. 25 Jahre könnten noch vor ihm liegen, wenn er verurteilt wird.

Trotz dieser Aussichten bereut er eigenen Aussagen zufolge nichts: „Ich unterschreibe jedes Wort, das ich gesagt habe und wegen dessen ich heute angeklagt bin“, wird Kara-Mursa von The Moscow Times zitiert. Die Zeitung hat seine Äußerungen vor Gericht in einem Artikel abgedruckt. „Nicht nur bereue ich nichts - ich bin stolz darauf“, führte er demnach fort.

Wladimir Kara-Mursa, russischer Oppositioneller, sitzt seit April 2022 in Untersuchungshaft. © Hannah Wagner/dpa

Kara-Mursa: „Ich mache mir nur einen Vorwurf“

Obwohl der Kreml-Kritiker seine Äußerungen nicht bereue, scheint er mit sich selbst nicht völlig im Reinen zu sein. „Ich mache mir nur einen Vorwurf“, wird Kara-Mursa zitiert. „Ich habe nicht geschafft, genug meiner Landsleute und Politiker in demokratischen Ländern von der Gefahr zu überzeugen, die das gegenwärtige Kreml-Regime für Russland und die Welt darstellt.“ Mit Blick auf die Zukunft zeigt sich Kara-Mursa dennoch optimistisch.

Er wisse, dass der Tag kommen werde, an dem sich die Dunkelheit über Russland auflöse. „Wenn der Krieg als Krieg bezeichnet“ werde und „diejenigen, die diesen Krieg angezettelt und begonnen haben, als Kriminelle gebrandmarkt werden und nicht diejenigen, die versucht haben, ihn zu stoppen“.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Russland geht hart gegen Kritiker vor - Kara-Mursa vor Verurteilung

Wer in Russland Kritik an der Führung übt, setzt sich großer Gefahr aus. Im Dezember 2022 trat eine Gesetzesverschärfung in Kraft, die sich gegen „ausländische Agenten“ richtet. US-amerikanische Experten gehen davon aus, dass Präsident Putin damit Kritiker leichter bestrafen lassen will, wenn sie sich gegen das Regime oder den Ukraine-Krieg aussprechen. Inzwischen steht in Russland eine ganze Reihe von Oppositionellen unter Anklage.

Kara-Mursa ist ein langjähriger Gegner Putins. Er leidet inzwischen an einer Nervenkrankheit namens Polyneuropathie, die nach Angaben seiner Anwältin durch zwei Vergiftungsversuche in den Jahren 2015 und 2017 ausgelöst wurde. Sein Zustand soll sich im Gefängnis verschlechtert haben. Kara-Mursas Anwältin rechnet für den 17. April 2023 mit einer Verurteilung.