Kommt der Sturz von Putin? Anzeichen eines Kontrollverlustes

Von: Johannes Nuß

Dass im Ukraine-Krieg für Wladimir Putin nicht alles nach Plan läuft, ist offensichtlich. Könnte der Sturz Putins bevorstehen? Die Kontrolle hat er verloren.

Moskau – Für Russlands Präsidenten Wladimir Putin wird es dieser Tage einsam im Kreml: Während im Ukraine-Krieg eigentlich schon seit März klar ist, dass es für Russland dort alles andere als nach Plan läuft, wird immer deutlicher, wie dem Herrscher im Kreml die Kontrolle entgleitet. Folgt bald der Sturz von Putin?

Kommt der Sturz von Putin? Anzeichen für Kontrollverlust des Kreml-Herrschers mehren sich

Inzwischen wird von russischen Nationalisten ganz offen ein härteres Vorgehen im Krieg gegen die Ukraine durch das russische Militär gefordert, was den Druck auf Kreml-Chef Wladimir Putin immer stärker werden lässt. Gerüchten zufolge könnte sich auch der Sturz von Putin abzeichnen, berichten mehrere Medien übereinstimmend. Leibwächter Putins seien bereits darauf vorbereitet, einen Putschversuch gegen den russischen Despoten zu vereiteln.

Mit den Anzeichen für einen Sturz Putins geht auch einher, so der Historiker Timothy Snyder von der Yale University im Gespräch mit dem Onlineportal t-online.de, dass sich die Anzeichen mehren, dass Putin die Kontrolle im Kreml langsam aber sicher verliert. Der Historiker macht dies konkret fest an drei Verhaltensweisen Putins.

Krieg statt militärische Spezialoperation: Kontrollverlust zeichnet baldigen Sturz Putins ab

Snyder wertet ein Zeichen des Kontrollverlusts darin, dass inzwischen in Russland ganz offen von einem Krieg gegen die Ukraine gesprochen wird. Zuvor war die offizielle Bezeichnung „militärische Spezialoperation“. Anfangs war das Wort „Krieg“ im Zusammenhang mit der Ukraine sogar verboten.

Ein weiteres Anzeichen für Putins Kontrollverlust und dass sich bald ein Sturz Putins abzeichnen könnte, ist die Tatsache, dass es eine Teilmobilmachung gab. Dies war eigentlich im Vorfeld des Einmarsches Russlands in die Ukraine ausgeschlossen worden. So soll es zumindest innerhalb der russischen Regierung verabredet gewesen sein. Weil ihm schließlich in der Ukraine die Soldaten ausgingen, musste Putin die Teilmobilmachung ausrufen.

Sturz von Wladimir Putin: Eklatante Fehler bei der Annexion der Separatistengebiete

Darüber hinaus, so Timothy Snyder, habe Putin bei der Annexion der Separatistengebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson eklatante Fehler begangen. Das könne ihm nun zum Verhängnis werden und letztendlich auch zu Putins Sturz führen. Denn, nur kurz nach der Unterzeichnung der Verträge zur Annexion konnte die Ukraine erste Gebiete wie Cherson wieder zurückerobern. Das habe deutlich gemacht, dass Russland überhaupt nicht in der Lage sei, eroberte Gebiete zu halten.