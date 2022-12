„Kontrolle durch Sittenpolizei“: Was Indonesiens neues Gesetz für Touristen bedeuten könnte

Von: Bona Hyun

Indonesien verbietet außerehelicher Sex per Gesetz. Auch Touristen könnten davon betroffen sein. © Donal Husni/dpa

Künftig wird außerehelicher Sex in Indonesien verboten sein. Menschenrechtler sind entsetzt. Auch Touristen könnten von dem Gesetz betroffen sein.

Jakarta – In Indonesien wird außerehelicher Sex künftig verboten und mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft. In dem Land, wo ohnehin schon viel Korruption herrscht, könnte es dadurch zu weiteren Einschränkungen der Freiheit kommen, befürchten Menschenrechtler. „Es werden ab dem nächsten Jahr viele Millionen Indonesierinnen und Indonesier, wenn sie ihr bisheriges Leben weiterführen, kriminalisiert“, sagte Dr. Andreas Ufen, Indonesien-Experte am Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien, zu kreiszeitung.de von IPPEN.MEDIA.

Zudem werde ein „Klima der Einschüchterung und der allgemeinen Verunsicherung“ geschaffen. Auch Urlauber könnten mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Die Details zum neuen Gesetz und die Einschätzungen des Experten im Überblick.

Indonesien verbietet künftig außerehelichen Geschlechtsverkehr – bei einem Verstoß droht Gefängnisstrafe

Das Parlament in Indonesien hatte am Dienstag, 6. Dezember .2022, trotz aller Proteste und Kritik beschlossen, dass Sex vor der Ehe künftig mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft werden kann. Das jüngste Strafgesetz sieht nicht nur ein Verbot unter Unterverheirateten vor. Auch das gemeinsame Wohnen vor der Ehe wird verboten sein. Die Polizei nimmmt laut Spiegel nur Ermittlungen auf, wenn ein Familienmitglied eine Beschwerde einreicht. Gelten soll das neue Gesetz ab 2025.

Außerehelicher Sex wird in Indonesien verboten sein: Was bedeutet das für die Bewohner?

Für die Bewohner in Indonesien bedeutet das neue Gesetz eine Einschränkung zahlreicher Grundrechte. Die Behörden würden nicht in der Lage sein, die Gesetzesübertretungen auch nur in Ansätzen zu verhindern, so Indonesien-Experte Ufen gegenüber kreiszeitung.de. „Stattdessen wird man exemplarisch und öffentlichkeitswirksam Einzelne herausgreifen und bestrafen. Es ist also mit einer in weiten Teilen willkürlichen Strafverfolgung von Behörden zu rechnen, die ohnehin schon durch ein enormes Maß an Korruption gekennzeichnet sind“, sagt Ufen. Ohnehin schon geschwächte Zivilgesellschaften würden laut Ufen weiter unter Druck gesetzt werden.

Millionen von Paaren in Indonesien leben ohne Heiratsurkunde und würden theoretisch gegen das Gesetz verstoßen. Besonders wird dies laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) indigene Völker treffen. Auch viele Muslime werden von dem Gesetz betroffen sein, die in ländlichen Regionen nur mit islamischen Zeremonien, den sogenannten Kawin Siri, verheiratet werden.

Neues Gesetz in Indonesien könnte auch Urlauber betreffen: „Kontrolle durch Sittenpolizei“ möglich

Was das neue Gesetz für den Tourismus bedeuten könnte, ist noch unklar und müsse – laut Indonesien-Fachmann Dr. Andreas Ufen vom Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien – in den nächsten Jahren ausformuliert werden. Ausländische Paare könnten „de facto nicht den Behörden denunziert werden“, schreibt die Wochenzeitung Sydney Morning Herald. Anders sei es laut Ufen, wenn einer der beiden Personen in Besitz eines indonesischen Passes sei. Auf kreiszeitung.de-Anfrage sagte Ufen, es seien Kontrollen durch „eine Art Sittenpolizei“ möglich. Ebenso könnte es für Hotels zur Vorschrift werden, zu kontrollieren, ob die Gäste verheiratet sind. Ufen geht zudem davon aus, dass die Tourismusbranche die Gesetze überwiegend ablehnen wird.

Menschenrechtler und Tourismusbranche entsetzt über Strafgesetz: „Wird Tourismus in den Ruin treiben“

Das neu verabschiedete Gesetz hat international für Aufsehen gesorgt. Aus Sicht der Menschenrechtsorganisationen ist das Strafgesetz ein „erheblichen Schlag“ für die Menschenrechte. Der Kodex enthalte Artikel, welche die Rechte von Frauen, religiösen Minderheiten sowie Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Menschen verletzen würden, hieß es beispielsweise vonseiten der Organisation Human Rights Watch.

Phil Robertson, stellvertretender Asien-Direktor bei Human Rights Watch, schrieb auf Twitter, dass das Gesetz „den Tourismus auf Bali zerstören“ könnte. Urlauber und Reisende könnten sich künftig zweimal überlegen, ob sie eine Reise nach Bali, wo der G20-Gipfel stattfand, antreten möchten. Bisher galten außerehelicher Sex sowie homosexuelle Beziehungen in Indonesien zwar nicht als Straftat, beides wurde in dem konservativen Land jedoch schon lange tabuisiert.