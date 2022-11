Konkurrenz für Trump: Elon Musk will Republikaner DeSantis unterstützen

Von: Johannes Nuß

Die US-Wahl 2024 wirft ihre Schatten voraus: Tritt Donald Trump erneut an? Sein parteiinterner Gegner Ron DeSantis erhält Unterstützung von Twitter-Besitzer Musk.

Washington, D. C. – Es ist gerade eine Woche her, dass Twitter-Besitzer Elon Musk nach einer Abstimmung den Twitter-Account von Ex-US-Präsident Donald Trump hat entsperren lassen. Nachdem viele davon ausgegangen waren, dass Musk nun Trump in der Politik auch im Wahlkampf zu einer möglichen zweiten Präsidentschaft unterstützen könnte, hat sich Musk nun in einem Tweet eindeutig dazu geäußert, wen er im Wahlkamp um die US-Präsidentschaft 2024 unterstützen wird.

Konkurrenz für Trump: Elon Musk will Republikaner DeSantis bei der US-Wahl 2024 unterstützen

Dazu hat sich der Besitzer des Nachrichtendienstes Twitter Floridas Gouverneur Ron DeSantis ausgesucht, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Sollte dieser tatsächlich für die Republikaner im November 2024 als Präsidentschaftskandidat ins Rennen gehen, hat Musk seine Hilfe in Aussicht gestellt. Auf die Frage eines Twitter-Nutzers, ob er den Republikaner bei der nächsten Wahl 2024 unterstützen würde, antwortete Musk ganz knapp: „Ja.“ Später fügte er hinzu: „Aber Twitter als Plattform muss fair zu allen sein.“

Twitter-Besitzer Elon Musk will im Wahlkampf zur US-Wahl 2024 Donald Trump bei einer möglichen Kandidatur nicht unterstützen. © Paul Hennessy/Taidgh Barron/dpa/Montage

DeSantis gilt nach seiner Wiederwahl im November als stärkster möglicher innerparteilicher Rivale des abgewählten Ex-Präsidenten Donald Trump. Dieser hatte Mitte November bekannt gegeben, dass er sich wieder um die Kandidatur der Republikaner bemühen werde.

US-Wahl 2024: Bereits Mitte des Jahres hatte Elon Musk zu erkennen gegeben, dass er Ron DeSantis zugeneigt ist

Musk hatte vor seiner Antwort schon geschrieben, dass er für die US-Wahl 2024 einen „vernünftigen und gemäßigten“ Bewerber wolle. „Ich hatte gehofft, das wäre bei der Biden-Regierung der Fall, bin aber bisher enttäuscht worden.“ Er habe bei der jüngsten Wahl für den heutigen demokratischen US-Präsidenten Joe Biden – der vergangene Woche seinen 80. Geburtstag feierte – gestimmt, wenn auch widerwillig.

Zuvor schon habe er die Regierung von Barack Obama und dessen damaligem Vize Biden (2009-2017) unterstützt. Musk hatte Twitter Ende Oktober für rund 44 Milliarden Dollar gekauft. Bereits Mitte des Jahres hatte er zu erkennen gegeben, dass er DeSantis zuneige. (mit Material der dpa)