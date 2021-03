Kommunalwahlen Hessen: Interaktive Wahlkarte mit allen Ergebnissen aus Gemeinden und Kreisen

Klicken Sie sich durch unsere interaktive Wahl-Karte zu den Kommunalwahlen in Hessen: Wir bieten Ihnen am 14. März immer aktuell die Wahlergebnisse aus allen hessischen Gemeinden und Kreisen.

Ganz Hessen wählt : In 426 Städten und Gemeinden sowie 21 Kreisen geht es am Sonntag, 14. März, zur Wahlurne.

: In 426 Städten und Gemeinden sowie 21 Kreisen geht es am Sonntag, 14. März, zur Wahlurne. Ergebnisse interaktiv : Klicken Sie sich durch unsere neue Hessen-Wahlkarte in diesem Artikel.

: Klicken Sie sich durch unsere neue Hessen-Wahlkarte in diesem Artikel. Vier Wahlen auf einmal: Bei den Kommunalwahlen werden Bürgermeister:innen, Landrät:innen, Gemeindevertretungen und Kreistage gewählt.

Wiesbaden - Entscheidende Wahlen stehen am 14. März 2021 in Hessen an. Dann können die Einwohner:innen über die Politik auf kommunaler Ebene entscheiden. Gewählt werden Bürgermeister:innen, Landrät:innen sowie die Gemeindevertretungen und Kreistage. Von Bad Karlshafen im Norden bis Neckarsteinach im Süden schreiten die Wahlberechtigten zur Urne. Und wir treiben im Hintergrund wieder einen hohen Aufwand, um Sie den ganzen Wahlabend über immer mit den aktuellen Ergebnissen aus allen Gemeinden und Kreisen zu informieren.

Nutzen Sie unsere interaktive Wahlkarte. Diese enthält die jeweils aktuellsten Wahlergebnisse - also alle vier Wahlen, alle Städte und Gemeinden, alle Kreise und inklusive aller Trendergebnisse. Möglichkeit 1 zur Verwendung der Hessen-Karte: Klicken und zoomen Sie sich einfach durch. Wenn Sie eine Gemeinde oder einen Kreis anklicken, erscheint ein Fenster mit alle aufbereiteten Wahlergebnissen. Möglichkeit 2: Finden Sie über die Suchfunktion einfach Ihre Gemeinde oder Kreis - oder wählen Sie diese in der Liste aus. Mit den ersten Wahlergebnissen rechnen wir übrigens am Wahlabend ab etwa 18.30 Uhr.

Interaktive Wahlkarte: Alle Ergebnisse der Kommunalwahlen

Um Ihnen immer möglichst aktuelle Ergebnisse der Kommunalwahlen in der Karte bieten zu können, greifen wir unter anderem direkt auf die Rohdaten der Städte, Gemeinden und Kreise zu und integrieren zusätzlich viele Daten von Statistik.Hessen. Wir berücksichtigen außerdem die sogenannten Trendergebnisse, die vorrangig ausgezählt und veröffentlicht werden. Dabei handelt es sich um alle Stimmen, die die Wähler:innen einer Liste gegeben hat - und keinem einzelnen Kandidaten. Bei letzterem dauert das Auszählen länger. Mehr zu unserer Daten-Methodik am Ende dieses Artikels.

Wann kann ich mit den ersten, wann den letzten Wahlergebnissen rechnen? In der Vergangenheit lagen die ersten Wahlergebnisse bereits ab 18.30 Uhr vor. Zunächst werden immer die Bürgermeister-Wahlen ausgezählt, die deswegen als erstes vorliegen sollten. Die verlässlichen offiziellen Wahlergebnisse folgen dann je Gemeinde und Kreis Schritt für Schritt und sollten im Laufe des Wahlabends verfügbar sein. Mit den Endergebnissen rechnen wir jeweils etwas später, die Auszählung kann dabei durchaus in den späten Abend oder in die Nacht gehen. Generell ist wegen der Corona-Pandemie und einem hohen Briefwahlaufkommen möglich, dass es zu Verzögerungen bei den Behörden kommt.

Ist das angezeigte Trendergebnis überhaupt aussagekräftig? Beim Trendergebnis handelt es sich um einen offiziellen und gesammelten Zwischenstand der Auszählung. Trendergebnisse berücksichtigen bereits alle Stimmen, die direkt auf eine Liste gingen. Nur Stimmen, die auf einzelne Kandidaten entfielen, werden wegen des hohen Aufwands meist erst im weiteren Verlauf des Abends ausgezählt. Erfahrungsgemäß weichen Trendergebnisse nur selten nennenswert vom späteren vorläufigen amtlichen Endergebnis ab. Weitere Zwischenergebnisse, etwa vollständige Schnellmeldungen oder einzelne Namen auf Ebene einzelner Wahlbezirke, wollen wir bei künftigen Wahlen berücksichtigen.

Wie schnell aktualisieren sich die Wahlergebnisse in der Karte? Wir erfassen im Minutenabstand neue Wahlergebnisse aus sämtlichen Datenquellen. Im Normalfall finden Sie neue hessische Wahlergebnisse also sehr schnell wieder. Wenn Sie den Artikel schon längere Zeit geöffnet haben, kann es übrigens hilfreich sein, diesen einmal kurz zu aktualisieren - dann fließen auch die allerneusten Wahlergebnisse direkt in die interaktive Karte.

Fragen und Antworten zu den Kommunelwahlen Hessen: Interaktive Wahlkarte

Wie kommt es zu den Einfärbungen von Gemeinden und Kreisen in der Karte? Sobald es ein offizielles Trendergebnis gibt, färben wir die jeweilige Gebietsfläche und die Diagramme nach der jeweils stärksten Partei ein. Dies betrifft alle Parteien, die bei den vergangenen Landtagswahlen mindestens ein Prozent der Stimmen erlangt haben - alle anderen färben wir zur besseren Übersichtlichkeit einheitlich grau. In der Gemeinde-Ansicht der Karte berücksichtigen wir generell die Gemeindevertretungen, bei der Kreis-Ansicht die Kreistage. Anders als in der Vergangenheit richten wir uns nicht nach den Personenwahlen wie Bürgermeister:innen, da diese in Hessen am 14. März nur in einer kleineren Zahl gewählt werden.

Was mache ich, wenn die Karte oder die Daten nicht vollständig oder optimal nutzbar sein sollte? Die interaktive Wahlkarte in diesem Artikel hat in Hessen seinen ersten Einsatz. Auch wenn wir diesen mit extrem viel Einsatz getestet und vorbereitet haben - an der ein oder anderen Stelle könnte es mal haken. In diesem Fall bitten wir um Nachsicht - und freuen uns generell sehr über Anregungen und Feedback. Und falls die Karte mal ein klein wenig zum Laden braucht: hinter Wahlergebnissen auf Gemeindeebene stecken viele und komplexe Daten. Wir haben bei der Entwicklung dennoch sehr viel Wert auf Geschwindigkeit gelegt, sodass die übertragene Datenmenge möglichst gering bleibt. Sollte es in Phasen hoher Nachfrage zu einzelnen Verzögerungen kommen, bitten wir Sie um ein klein wenig Geduld.

Was kann ich tun, falls meine Endgerät, mein Browser, mein Betriebssystem die Wahlkarte nicht optimal anzeigt? Wir haben die interaktive Wahlkarte auf mehr als 200 Endgeräten getestet und sie dafür optimiert. Dennoch kann es auf einzelnen Geräte-Kombinationen zu nicht optimalen oder zur fehlenden Anzeige der Wahlkarte kommen. Wenn Sie einen Internet Explorer der Version 11 oder niedriger verwenden oder ein Apple-Gerät mit iOS9 oder älter nutzen (Jahr 2012 oder früher), können wir Ihnen die Wahlkarte leider derzeit nicht mehr anbieten. Ebenso kann es sein, dass einzelne Adblocker die Wahlkarte nicht als journalistisches Angebot erkennen. In diesem Falle bieten wir Ihnen aber auf unseren Portalen eine große Bandbreite an Artikeln, um sich anderweitig über die Kommunalwahlen in Hessen zu informieren.

Fragen und Antworten: Bei Anregungen und Anliegen zum Wahldaten-Projekt

Was mache ich, wenn ich eine Anregung oder eine Frage habe? Schreiben Sie uns bei einem Anliegen zur interaktiven Wahl-Karte jederzeit sehr gerne eine E-Mail. Wir lesen jede und freuen uns, wenn wir bei künftigen Weiterentwicklungen noch besser auf Ihre Bedürfnisse eingehen können. Kurze Mail an datenteam@zentralredaktion.news genügt.