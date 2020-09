Ergebnisse der NRW-Kommunalwahl 2020: Der Überblick über die Gewinner

Am 13. September 2020 findet in NRW die Kommunalwahl statt.

Bei der Kommunalwahl werden in Nordrhein-Westfalen Bürgermeister, Stadt- und Landräte sowie verschiedene Parlamente gewählt. Im Ticker finden Sie aktuelle Ergebnisse.

Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen finden wie geplant am 13. September 2020 die Kommunalwahlen statt. Die Bevölkerung in NRW - mit fast 18 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Bundesland - wählt verschiedene Mandate, die für einen Zeitraum von fünf Jahren Gültigkeit haben. In kreisfreien Städten werden Oberbürgermeister, Stadträte und Bezirksvertretungen gewählt. In den Landkreisen entscheiden die Wähler über den Bürgermeister ihrer Gemeinde sowie den Landrat und die Zusammensetzung des Kreistages. Außerdem wird im Zuge der Kommunalwahl 2020 in NRW erstmals auch das Ruhrparlament* direkt vom Volk gewählt.

Ab wann stehen die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in NRW fest?

Unmittelbar nach Schließung der Wahllokale in Nordrhein-Westfalen wird mit der Auszählung der Wahlergebnisse begonnen - also am 13. September 2020 ab 18 Uhr. Das betrifft nicht nur die Auszählung der Urnengänge - auch die Briefwahl wird erst nach Ablauf der Frist ausgezählt. Bei den meisten Kommunalwahlen sind in der Regel bereits am Wahlabend Ergebnisse von Bürgermeister- und Landratswahlen bekannt. Das spezifische Wahlsystem in NRW wird dafür sorgen, dass die Auszählung erwartungsgemäß auch bei kommunalen Parlamenten relativ zügig voranschreitet.

Durch die besonderen Umstände aufgrund der Corona-Pandemie kann es jedoch durchaus vorkommen, dass am Wahlabend Unwägbarkeiten stattfinden. Im Anfangsstadium der weltweit grassierenden Covid-19-Welle* war das in Bayern der Fall: Bei den Kommunalwahlen im März wurden die Auszählungen durch Corona-Schutzmaßnahmen teilweise verlangsamt. Ähnlich gelagerte Verzögerungen könnten auch zu Verzögerungen bei den Ergebnissen der Kommunalwahl 2020 in NRW sorgen. Ganz davon abgesehen, dass in mindestens einem Fall die Kommunalwahl nicht am geplanten Termin stattfinden* kann.

Ergebnisse der NRW-Kommunalwahlen 2020 im Überblick

Bei uns finden Sie am Abend der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen in diesem Live-Ticker sämtliche Entscheidungen kurz nach Bekanntgabe. Über folgende Volksvertretungen wird im Rahmen der NRW-Wahl 2020 abgestimmt:

Kreisfreie Städte: Oberbürgermeister, Stadträte, Bezirksvertretungen

Oberbürgermeister, Stadträte, Bezirksvertretungen Landkreise: Bürgermeister, Landrat, Kreistag

Bürgermeister, Landrat, Kreistag Bürger der „Metropole Ruhr" (Ruhrgebiet) können zudem erstmals das Ruhrparlament bestimmen.

Damit die Entscheidung in Nordrhein-Westfalen mehrheitlich auf soliden Informationen basiert, wird es für zwei große Städte des westdeutschen Bundeslandes eine Art Wahl-O-Mat geben - für eine Kommunalwahl in Deutschland nicht selbstverständlich*.

