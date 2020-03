Coronavirus in Bayern: Ist die Kommunalwahl in Gefahr? Ministeriums-Sprecherin klärt auf 

Coronavirus in Bayern: Ist die Kommunalwahl in Gefahr?

Die Coronavirus-Fälle in Bayern nehmen zu - aus Vorsicht werden immer mehr Großveranstaltungen abgesagt. Könnte das Virus auch der Kommunalwahl am 15. März gefährlich werden?

Wegen des Coronavirus werden in Bayern bereits Großveranstaltungen abgesagt.

Könnten auch die Kommunalwahlen am 15. März in Gefahr sein?

Eine Sprecherin des Bayerischen Innenministeriums nimmt dazu Stellung.

München - Das Thema „Coronavirus“ ist omnipräsent - und auch in Bayern bereitet man sich auf einen vermehrten Ausbruch von Covid-19 vor. Firmen legen Notfall-Pläne vor*. Teilweise werden Mitarbeiter auch vorsorglich ins Home-Office geschickt. In München hat BMW nach einem ersten Coronavirus-Fall einschneidende Maßnahmen ergriffen. Auch Großveranstaltungen im Freistaat, wie etwa die Internationale Handwerksmesse in München*, wurden aus Sicherheitsgründen schon abgesagt.

Ein weiteres Großereignis steht Bayern allerdings noch bevor - die Kommunalwahlen am 15. März*. Die Stichwahlen findet zwei Wochen später am 29. März statt. Wegen einer Ausbreitung des Coronavirus in Panik zu geraten, ist sicherlich übertrieben. Doch könnten die Wahlen durch eine weitere Verbreitung der Lungenkrankheit tatsächlich gefährdet sein - beziehungsweise verschoben werden müssen?

Bayern: Wegen Coronavirus - Können Kommunalwahlen am 15. März stattfinden?

„Aus Sicht des Innenministeriums gibt es derzeit keinen Grund, eine Verschiebung der Kommunalwahlen am 15. März anzudenken“, erklärt Sandra Schließlberger, stellvertretende Pressesprecherin des Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration, auf Nachfrage von Merkur.de*.

Die Kommunalwahl in Bayern wegen des Coronavirus* zu verschieben, steht aktuell also nicht zur Debatte. „Die Gesundheitsbehörden beobachten die Entwicklung und treffen in jedem Einzelfall die gebotenen Maßnahmen“, so die Sprecherin weiter.

Sollten Wähler oder Kontaktpersonen am Wahltag tatsächlich erkrankt sein und kein Wahllokal aufsuchen können, könnten sie kurzfristig per Briefwahl teilnehmen, heißt es weiter. „Die entsprechenden Anträge könnten sie – wie andere Erkrankte auch – noch bis 15 Uhr des Wahltages stellen oder stellen lassen“, erklärt Schließlberger.

Bayern: Coronavirus-Fälle nehmen zu - Werden Kommunalwahlen verschoben?

Dass die Kommunalwahlen wegen eines außergewöhnlichen Ereignisses komplett verschoben hätten werden müssen, ist bislang noch nicht vorgekommen. Sie haben „alle an den von der Staatsregierung festgesetzten Terminen stattgefunden“, so die Sprecherin. Bei den über 2000 Gemeinden in Bayern käme es allerdings immer wieder einmal vor, dass eine Wahl in einer einzelnen Gemeinde nicht wie geplant durchgeführt werden konnten.

„Aktuelle Beispiele sind die Gemeinden Burk im Landkreis Ansbach und Hohenkammer im Landkreis Freising, wo jeweils ein Bewerber für das Amt des ersten Bürgermeisters kurzfristig verstarb“, sagt Schließlberger. Die Landratsämter werden dort einen neuen Termin für die Bürgermeisterwahlen in den nächsten drei Monaten anberaumen.

Coronavirus in Bayern: Hygieneregeln für Wahlhelfer bei Kommunalwahl 15. März

Am Tag der Wahl am 15. März würden für Wahlhelfer außerdem „die gleichen Hinweise der Gesundheitsbehörden wie für andere Bürger“ gelten. Spezielle Coronavirus*-Regelungen gibt es nicht. „Auch sie sollten sich insbesondere an den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes orientieren und die Hygieneregeln befolgen, zum Beispiel aktuell kein Händeschütteln, die Husten- und Nies-Etikette einhalten“, sagt die Sprecherin.

nema

Im Landkreis Freising besteht bei einem Bürgermeisterkandidaten Coronavirus-Verdacht - Er steht aktuell unter Quarantäne. Das Coronavirus verbreitet sich weiter. Auch in Bayern gibt es neue Fälle - unter anderem in Augsburg und Lindau. 59 Schüler müssen deshalb vorerst zu Hause bleiben.

Video: Kommunalwahl in Bayern am 15. März - So wird gewählt

*

Merkur.de und tz.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.