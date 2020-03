Kommunalwahl 2020: Wahlkrimi in Augsburg erwartet

Kommunalwahlen Augsburg - Kurt Gribl tritt nicht mehr zur Wahl an

In Augsburg tritt der amtierende Oberbürgermeister Kurt Gribl nicht mehr an. Fast alle Parteien stellen einen Kandidaten zur Wahl. Bleibt die Stadt in CSU Hand?

Die Augsburger wählen am 15. März ihr neues Stadtoberhaupt

ihr Kurt Gribl tritt nicht mehr als Oberbürgermeister Kandidat der CSU an

als Oberbürgermeister Kandidat der CSU an Momentan gibt es noch keine neuen Umfrageergebnisse zu den neuen Kandidaten

Augsburg - Die Augsburger haben bei der kommenden Kommunalwahl am Sonntag, dem 15. März buchstäblich die Qual der Wahl. Ihren langjährigen CSU-Oberbürgermeister Kurt Gribl können sie dabei nicht mehr als ihr Oberhaupt wählen. Doch damit nicht genug - sie müssen sich auch noch zwischen 13 Kandidaten entscheiden. Fast jede Partei bietet ihren Kandidaten für das begehrte Amt. CSU, SPD und Grüne dominieren seit Jahren die breite Wählerschaft. Seit 2008 ist Gribl an der Spitze der Stadt und hat damit bereits zwei Kommunalwahlen hinter sich. Zur Stichwahl musste er 2014 nicht, obwohl das in Augsburg durchaus häufig vorkommt. Das CSU-Mitglied konnte sich mit 51,9 Prozent klar gegen seinen SPD-Rivalen Stefan Kiefer mit nur 28 Prozent durchsetzten. Die Grünen waren zwar wie gewohnt drittstärkste Partei, doch lagen sie mit nur 6,5 Prozent weit abgeschlagen zurück. Auch für den Stadtrat stellen sich mehrere unabhängige Wählergruppen zur Wahl.

Umfrageergebnisse noch offen

Aktuell gibt es noch keine Umfrageergebnisse der Augsburger Kandidaten. In der Woche vor der Wahl werden allerdings noch Daten erwartet. Die Ergebnisse der Oberbürgermeister und Stadtratswahl werden ebenfalls am Wahltag veröffentlicht. Im Bayerntrend vom Januar gibt es jedoch klare Ergebnisse - Die CSU lag im Januar mit 36 Prozent klar vorne. Gefolgt von den Grünen mit 25 Prozent. Freie Wähler und AfD waren dort noch mit jeweils zehn Prozent gleich auf.

OB-Kandidaten für Augsburg im Überblick

Gegenüber Merkur.de haben sich die Augsburger OB-Kandidaten über ihre Ziele geäußert. Folgen die Wähler der Partei des Alt-Oberbürgermeisters Gribl, dann würde Eva Weber ihre nächste Oberbürgermeisterin werden. Die studierte Rechtswissenschaftlerin sagte dem merkur.de gegenüber, dass ihr vor allem das Thema Arbeits-Zukunft der Stadt am Herzen liegt. Ihre Konkurrenten kennt sie sehr gut. Die Deutsche Presse Agentur (dpa) berichtete, dass Weber mit Martina Wild (Grünen) und Dirk Wurm (SPD) zusammen in der Stadtregierung gearbeitet hat. Denn Augsburg wird seit 2014 von schwarz-rot-grün regiert. Die Kandidatin der Bündnis 90/Die Grünen ist Martina Wild. Die geborene Augsburgerin lebt in Inningen und ist langjähriges Grünen-Mitglied. Wild steht für das Ziel einer „g änzlich klimaneutralen Stadt“, wie sie gegenüber Merkur.de berichtet. Die Augsburger SPD schickt Dirk Wurm ins Rennen. Ebenfalls gebürtig aus Augsburg steht der Geschäftsführer vorrangig für einen „leistungsstarken und bezahlbaren Nahverkehr“.

