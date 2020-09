Kommunalwahl in NRW: Bald grüner OB in Münster?

Die Kommunalwahlen in NRW sorgten vielerorts für Überraschungen. In Münster wird es besonders spannend.

Münster – Die Kommunalwahl hat in NRW teilweise für neue Kräfteverhältnisse gesorgt. Besonders die Grünen konnten landesweit starke Gewinne verbuchen. Auch in Münster*.

Dort kam die Partei auf knapp 30 Prozent der Stimmen bei der Wahl des neuen Stadtrates. Auch das Rennen um den neuen Oberbürgermeister wird knapp. Amtsinhaber Markus Lewe (CDU) muss in zwei Wochen in einer Stichwahl gegen den Grünen Herausforderer Peter Todeskino antreten. Über den Ausgang und die Reaktion auf die Kommunalwahl in Münster berichtet msl24.de*. (*Msl24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.)