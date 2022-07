Kommt „Querdenken“ zurück? Energiekrise und Ukraine-Krieg könnten Aufwind bringen

Von: Felix Busjaeger

Robert Habeck steht auf der Bühne und spricht auf der Demonstration des Bürgerbündnisses. Die Situation könnte den „Querdenker“ wieder Aufwind geben. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

„Querdenker“ dominierten eine Zeit lang das Bild der Städte. Mit den Corona-Maßnahmen verschwanden auch sie. Doch die Gaskrise könnte sie nun zurückbringen.

Berlin – Eine lange Zeit gehörten sie zum urbanen Bild vieler größeren Städte in Deutschland: Jede Woche zogen Menschen, begleitet von der Polizei, durch die Ortschaften, um ihren Protest gegen die Corona-Maßnahmen in Deutschland kund zu tun. Immer wieder stand im Raum, dass sich die sogenannte „Querdenker“-Szene radikalisiert, doch in den vergangenen Monaten war es immer ruhiger geworden um die Protestler. Zwar gab es immer noch Corona-Demos, allerdings waren die Teilnehmerzahlen deutlich zurückgegangen. Doch die Gaskrise in Deutschland und die Folgen des Ukraine-Kriegs könnten der Bewegung wieder Aufwind bringen.

Gaskrise in Deutschland: „Querdenker“ könnten wieder an Aufwind gewinnen

Die Herausforderungen für Menschen in Deutschland sind derzeit groß: Eine hohe Inflation und stark gestiegene Preise beim Gas und Strom belasten die Geldbeutel der Verbraucher stark – und es keine Besserung in Sicht. Experten warnen sogar davor, dass die Gaspreise noch weiter explodieren könnten. Bei der kommenden Nebenkostenabrechnung wird wohl für viele Bürger eine böse Überraschung lauern. Die Entwicklungen um einen möglichen Gasnotstand könnte die „Querdenker“-Szene in den restlichen Monaten des Jahres 2022 und darüber hinaus wohl für sich nutzen. Das befürchtet zumindest Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD).

Welche Form der Protest gegen die Arbeit von Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sowie den übrigen Ministern annehmen kann, zeigte sich bereits vor wenigen Tagen in Bayreuth. Der Bundeswirtschaftsminister stellte sich bei einem Bürgerdialog den Fragen der Besucher. Allerdings wurde der Auftritt von Habeck von einem Pfeifkonzert und Drohungen begleitet. Auslöser des Protests war Habecks Solidarisierung mit der Ukraine, wodurch dieser als „Kriegstreiber“ betitelt wurde.

Solidarität in Deutschland schwindet wegen Energiekrise – das könnten „Querdenker“ ausnutzen

Diese Solidarität mit dem Land am äußersten Rand Europas scheint zumindest in einzelnen Regionen der Bundesrepublik allmählich zu schwinden. Das machte Maier auch gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland deutlich. „Die erhöhten Gaspreise werden die Menschen hart treffen. Das gibt Extremisten die Chance, Menschen zu mobilisieren. Das müssen wir im Auge haben“, warnte der Politiker. Dass der Frust derzeit schwelt, zeigte sich auch zuletzt in der Nähe von Leipzig. Die Süddeutsche Zeitung berichtete von wütenden Senioren, die ihren Ärger auf die Straße trugen.

Dabei war auffällig, dass die ursprünglichen Proteste gegen die Corona-Politik in den Hintergrund getreten sind. Inzwischen wird der kollektive Spaziergang dafür genutzt, um gegen stark unterschiedliche Themen zu demonstrieren. SPD-Politiker Maier sah die schwindende Solidarität mit der Ukraine auch teils darin begründet, wie sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zum Ukraine-Krieg geäußert hat. Ende vergangenen Jahres wurde auch in Niedersachsen vor radikalen Corona-Protesten gewarnt.

Solidarisierung mit der Ukraine: Kretschmer ruft zum Dialog auch mit Russland auf

„Was Michael Kretschmer da macht, ist der Sache nicht dienlich“, sagte Maier. Seine Kritik bezog sich darauf, dass Kretschmer zuletzt erklärt hatte, Deutschland müsse im Krieg zwischen Russland und der Ukraine vermitteln und erwirken, „dass dieser Krieg eingefroren wird“. Maiers Einschätzung nach würde nämlich nicht die Bundesregierung Gesprächen entgegenstehen, sondern Russland würde Verhandlungen verweigern. Angesichts dieser zerrissenen Linie der Politik scheint es so, als würde der Protest der „Querdenker“ wieder mehr Anklang finden.

Die Süddeutsche beschreibt in einem Beitrag, dass insbesondere in den östlicheren Bundesländern weniger Unterstützung für Russland-Sanktionen geben würde. Wegen dieser Tendenzen wäre die Landespolitik in mehreren Bundesländern in Aufruhr. Thüringens Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer schließt demnach nicht aus, dass die kommenden Demonstrationen deutlich herausfordernder als die Corona-Proteste werden könnten. „Demokratiefeinde warten nur darauf, Krisen zu missbrauchen, um Untergangsfantasien, Angst und Verunsicherung zu verbreiten“, sagte zuletzt auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) dem Spiegel.

„Querdenker“ in Deutschland: Kommt der Rückenwind für die Bewegung mit der Gaskrise?

Ob in den kommenden Wochen die Proteste der „Querdenken“-Szene wieder zunehmen könnten, ist bislang unklar. Allerdings verzeichnen immer mehr Orte Proteste und eine wachsende Wut der Bürger angesichts der Gaskrise in Deutschland. Und die Situation in Deutschland wird sich voraussichtlich in den kommenden Monaten auch nicht ändern – im besten Fall stagniert sie auf einem ähnlichen Niveau. Außerdem könnte ein weiterer Faktor die Proteststruktur in Deutschland wieder zum neuen Leben erwecken: die Aussicht auf den Corona-Herbst 2022.

Steigende Fallzahlen und eine Ausbreitung von Omikron BA.5 könnten dafür sorgen, dass in den kühleren Monaten Corona-Maßnahmen wieder zunehmen könnten. Inwieweit dies allerdings dazu führt, dass die „Querdenker“ wieder das Bild der Städte prägen könnten, muss sich allerdings in den kommenden Wochen zeigen.