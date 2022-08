Kommt der Energiesparbonus für Hartz-IV-Empfänger in der Gaskrise?

Von: Jan Knötzsch

In der Gaskrise muss gespart werden. Am besten überall. Damit genug Gas da ist. Für Hartz IV-Empfänger gibt‘s bislang wenig Sparanreize. Das könnte sich ändern.

Berlin – Kommt bald eine weitere Entlastung in Form eines Energiesparbonus auf Hartz-IV-Empfänger zu? Die Liste der Vorschläge, um in der Gaskrise in Deutschland den steigenden Energiekosten entgegenzuwirken und die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten, ist lang.

Im Entlastungspaket 2022 wurden neben der Energiepreisauschale zudem auch der Kinderbonus von 100 Euro, der Hartz-IV-Bonus und vor allem das 9-Euro-Ticket sowie der Tankrabatt für Diesel und Benzin an deutschen Tankstellen von der Ampel-Koalition um Olaf Scholz (SPD) als Entlastungsmaßnahmen beschlossen. Zuletzt machten im Zuge der Gaskrise in Deutschland die Gasumlage, die ab Oktober 2022 kommen soll, sowie die Diskussion um die Übergewinnsteuer die Runde. Ein neues Entlastungspaket ist längst ebenso im Gespräch.

Energiesparbonus für Hartz-IV-Empfänger: Entlastung für Bezieher von Regelsätzen in der Gaskrise auf der Agenda?

Bekommen Bezieher von Hartz IV bald einen Energiesparbonus? Gerade erst Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), der sich gegen die Gratismentalität der Deutschen ausspricht, wenn es um einen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket geht, hat gerade erst seine Pläne zu einer neuen Steuerentlastung vorgestellt. Doch wie sieht es eigentlich mit weiterer Entlastung für die Hartz IV-Empfänger aus, die zwar den Hartz IV-Bonus bekommen, aber ansonsten in der Gaskrise in Deutschland eher wenig thematisiert wurden.

Steht also eine weitere Entlastung für Bezieher von Hartz IV in Form eines Energiesparbonus auf dem Plan?

Energiesparbonus für Hartz IV-Empfänger in der Gaskrise? SPD und FDP wagen Vorstoß mit Ideen

Bislang ist die Sache in der Energiekrise in Deutschland, wenn es um die Hatz IV-Empfänger geht, eigentlich sonnenklar: Ihre Heizkosten werden durch das Jobcenter übernommen. Das gilt zudem auch für Rentner in Grundsicherung, für Asylbewerber und andere Leistungsempfänger. Ergo ist der Anreiz für diese Gruppe in Deutschland – es handelt sich laut FAZ um sieben Millionen Menschen und damit acht Prozent der deutschen Bevölkerung – Energie zu sparen gering. Gaskrise hin oder her. Doch da die Gaskrise in Deutschland nun einmal nicht von der Hand zu weisen ist, obwohl die Speicher in der Krise inzwischen so gut gefüllt sind, dass das Speicherziel wohl erreicht wird, macht sich die Politik nun Gedanken:

Energiebonus für Hartz IV-Empfänger und die Empfänger anderer Leistungen: SPD und FDP haben Ideen – auch die CDU steht Vorschlag offenbar offen gegenüber.

Die zentrale Frage: Wie gelingt es, auch Hartz-IV-Empfänger und andere Empfänger von Leistungen dazu zu animieren, in der Gaskrise Gas zu sparen? Mit einem Energiesparbonus? Nina Scheer, die energiepolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Bundestag, will dies erreichen, indem auch Hartz-IV-Empfänger und andere Leistungsempfänger in der Gaskrise durch eine staatliche Prämie unterstützt werden. Dieser Energiesparbonus soll ausgezahlt werden, wenn sie weniger Energie als im Vorjahr verbrauchen. „Einen konkreten Einsparanreiz im Bereich der Wärmeenergie kann der Energiesparbonus leisten. Es würde sich dann auch für Bezieher von Grund- oder Mindestsicherung ganz konkret monetär auszahlen, weniger Gas zu verbrauchen“, sagte sie der FAZ.

Gaskrise in Deutschland: Entlastung auch für Hartz IV-Empfänger? So könnte der Energiesparbonus aussehen

Auch die Gruppe um die Hartz-IV-Empfänger sei in Zeiten der Gaskrise in Deutschland von der Inflation, die laut einer Studie vom Neun-Euro-Ticket gebremst wird, stark betroffen. „Sie werden akut über steigende Stromrechnungen und allgemeine Preissteigerungen belastet, die anteilig auch auf gestiegene Gaspreise zurückzuführen sind“, erklärt Scheer in der FAZ. Die SPD-Politikerin will mit ihrem Plan – sie hat gemeinsam mit Jens Südekum, einem Volkswirt aus Düsseldorf ein Rückerstattungs-Modell entwickelt – nun auch die Hartz IV- und weitere Leistungsempfänger in der Gaskrise entlasten. Durch einen neuen, wie Scheer es nennt, Energiesparbonus für eben genau diese Gruppe von Menschen.

„Genau hier könnte unser Energiesparbonus helfen: Die Prämie für jede gegenüber dem Vorjahresverbrauch eingesparte Kilowattstunde müsste im Grundsicherungsbereich zum größten Teil bloß durchgereicht werden“, ist das Modell laut Scheer sogar schnell und problemlos durchsetzbar. Die Hartz-IV-Empfänger in der Gaskrise in Deutschland dazu zu animieren, auch Gas zu sparen und somit ihren Teil dazu beizutragen, dass Deutschland gut durch die Energiekrise kommt, findet Anklang innerhalb der Ampel-Koalition in Berlin, die derweil beim Thema längere AKW-Laufzeiten gespalten ist. Auch die FDP hat bereits Gedanken in diese Richtung.

In der Gaskrise Energiesparbonus für Hartz IV-Empfänger? Auch Opposition findet Gefallen an Vorschlag

Vize-Fraktionsvorsitzenden Lukas Köhler hat den Vorschlag gemacht, ALG-II-Empfänger finanziell an sinkenden Heizkosten zu beteiligen. Köhlers Vorschlag: Wer weniger Gas verbrauche als in den Vorjahren, bekomme dann einen Großteil der dadurch eingesparten Heizkosten ausgezahlt. Der Rest verbleibe beim Staat, sodass auch der Steuerzahler profitiere. „Somit würde sich sparsames Heizen nicht nur beim Gasverbrauch, sondern auch unmittelbar auf dem Konto der ALG-II-Empfänger bemerkbar machen“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Auch die Opposition steht Plänen für einen Energiebonus für Hartz IV-Empfänger und die Empfänger anderer Leistungen wohl offen gegenüber. „Es müssen alle dazu beitragen, dass Gas gespart wird und der Energieverbrauch sinkt. Die Gruppe der Leistungsempfänger ist dabei durchaus erheblich. Auch für sie sollte es positive Anreize geben: durch Beteiligung am gesparten Geldbetrag etwa oder durch Energiespargutscheine für effiziente Geräte und optimale Heizungseinstellung. Es ist Aufgabe der Bundesregierung, auch hierfür in einem umfassenden Energiesparpakt Vorschläge zu machen“, zitiert die FAZ Andreas Jung, den energiepolitischen Sprecher der CDU-Fraktion im Bundestag.