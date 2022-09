Koalitionsausschuss berät am Samstag über Entlastungen

Bereits am Samstag wird über ein neues Entlastungspaket beraten. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Wann kommt das nächste Entlastungspaket der Bundesregierung? Am Wochenende könnte es erste Hinweise geben.

Berlin - Der Koalitionsausschuss kommt am Samstagmorgen zu Beratungen über ein neues Entlastungspaket zusammen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin. Zuvor hatte das Nachrichtenportal „The Pioneer“ berichtet. Dem Ausschuss gehören Vertreter von SPD, Grünen und FDP aus Partei, Fraktion und Bundesregierung an. dpa