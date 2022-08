Koalitions-Konflikte: SPD-Chef wird zu Klartext-Klingbeil – „Streitereien sein lassen“

SPD-Chef Lars Klingbeil

In der Koalition zwischen SPD, Grünen und FDP herrscht aktuell nicht immer eitel Sonnenschein. Lars Klingbeil stört das. Der SPD-Chef spricht ein Machtwort.

Berlin – Stress und Ärger? Kommt in jeder guten Beziehung vor. Das gilt auch für die Ampel-Koalition zwischen der SPD, den Grünen und der FDP. In Zeiten der Gaskrise in Deutschland gibt‘s schließlich genügend Punkte, über die sich die Politik zoffen kann – selbst in der Regierung um Kanzler Olaf Scholz: Die neuen Steuerentlastungen, die Finanzminister Christian Lindner plant, findet nicht jeder so gut wie der FDP-Politiker selbst. Diskussionen über ein neues Entlastungspaket nach dem bisherigen Entlastungspaket begleiten die Parteien in Deutschland durch den Sommer – und die Frage, wies mit den Atomkraftwerken in Deutschland und deren Laufzeit weitergeht, stellt die Ampelkoalition selbst vor einen Stresstest.

Wohl dem, der in so einer Konstellation einen Mahner hat, der darauf bedacht ist, dass ein Rad ins andere greift, aufs große Ganze schaut und Sorge tragen will, dass der Ampel-Koalition die Themen und Streitigkeiten nicht um die Ohren fliegen. In diese Rolle schwingt sich nun Lars Klingbeil auf. Der SPD-Chef richtet ein Machtwort an die Minister der Ampelkoalition.

SPD-Chef spricht Machtwort: Nein zu Konflikten in der Koalition – Appell an Ministerinnen und Minister

Wird die Diskussion um die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger und andere Themen etwa zur Last für die Koalition? Das Potenzial für Konflikte jedenfalls ist da – und Lars Klingbeil, der jüngst in der Gaskrise die Angst geschürt hat, dass Deutschland gar nicht alle entlasten kann, ein Dorn im Auge. „Was ich von allen Ministerinnen und Minister erwarte, ist, dass wir die Streitereien untereinander sein lassen“, wird der SPD-Chef gegenüber der Mediengruppe Bayern zum „Klartext-Klingbeil“. Der SPD-Chef schwört die Ministerinnen und Minister der Ampelkoalition auf, sich nicht internen Streitereien hinzugeben, sondern vielmehr nach draußen an die Bürgerinnen und Bürger ein anderes Bild weiterzugeben: das, dass die Koalition zueinander steht.

„Wir müssen gemeinsam und geschlossen dafür sorgen, dass niemand wegen steigender Energiekosten aus seiner Wohnung geworfen wird oder dass Familien nicht mehr wissen, wie sie sich den Wocheneinkauf leisten können“, sagte Klingbeil der Mediengruppe Bayern mit Blick auf die Diskussionen um Entlastungen in der Gaskrise in Deutschland, in der auf die Verbraucher im Oktober die Gasumlage zukommt und im September die Energiepreispauschale aus dem Entlastungspaket 2022 ausgezahlt wird. Er könne, so Klingbeil weiter, nur an alle Ministerinnen und Minister in der Ampelkoalition dringend appellieren, sich darauf zu konzentrieren, „denn daran wird die Ampel gemessen“.

Konflikt in der Ampel-Koalition: SPD-Chef Klingbeil positioniert sich bei Streit um AKW-Laufzeit klar

Zum Streit um die Atomkraftwerke in Deutschland, bei der die FDP eine Verlängerung der Laufzeit will und die Grünen wanken, sagte Klingbeil: „Der laufende Stresstest der Regierung wird zeigen, ob wir die drei Atommeiler noch etwas länger brauchen und deshalb in den Streckbetrieb gehen müssen.“

Nach Meinung des SPD-Chefs, der gebürtig aus Soltau in Niedersachsen kommt, müsse die Ampel-Koalition „diese energiepolitischen Fragen pragmatisch und nicht ideologisch klären.“ Der SPD-Chef positioniert sich in dieser Frage allerdings deutlich: „Ein generelles Zurück zur teuren und gefährlichen Atomenergie – da bin ich ganz klar dagegen.“