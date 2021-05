Klimaschützer in Hamburg fordern weniger Neubauten, dafür mehr Grünflächen

Trotz Mangel an Wohnraum

BUND spricht sich für mehr Grünflächen in Hamburg aus und fordert vom Hamburger Senat ein Umdenken in Hamburgs Wohnungsbau-Politik.

Hamburg – Die nicht staatliche Umweltorganisation, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) kritisiert den Hamburger Senat unter erstem Bürgermeister Peter Tschentscher*(SPD), wegen der von 2011 vereinbarten Zielmarke von jährlich

10 000 Baugenehmigungen für Wohneinheiten in Hamburg. Die Klimaschützer*bezeichnen die Hamburger Wohnungsbau-Politik als „verantwortungslos“. BUND-Vorsitzende Christiane Blömeke sagt, „Natur- und Artenschutz dürfen nicht länger der Bauwut untergeordnet werden“. Sie sehe eine Minderung an Grünflächen, was den Klimaschutz und die Artenvielfalt gezielt gefährde. 2020 wurden 10 007 Baugenehmigungen erteilt.

Der Hamburger Senat* und die Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) planen eine Neuauflage des Bündnisses für das Wohnen aus 2011. Mit dem damals beschlossenen Abkommen haben Senat, Wohnungswirtschaft und Mietvereine eine Zielmarke von 10 000 (früher 6 000) Genehmigungen für Wohneinheiten vereinbart, um gegen den Mietenanstieg in Hamburg zu wirken. Laut der in Hamburg regierenden SPD, sei die 10-jährige Wohnungsbaupolitik in Hamburg erfolgreich und sie sehen kein Grund für ein Umdenken, wie das von BUND vorgeschlagene „Netto-Null-Prinzip“. SPD-Finanzsenator Andreas Dressel twitterte dazu, „Baustopp heißt Wohnungsnot“. *24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.