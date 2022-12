„Klimaneutrale Lösung“: Spahn fordert von Ampel 200 Millionen Euro-Förderung für Kernfusion

Von: Bona Hyun

Jens Spahn (CDU) fordert von der Ampel eine 200 Millionen-Förderung für die Kernfusion – Grüne und SPD lehnen Vorstoß ab. © Michael Kappeler/dpa

Union im Alleingang? Jens Spahn fordert von der Ampel eine Förderung der Kernfusion in Höhe von 200 Millionen Euro. SPD und Grüne lehnen dies ab.

Berlin – Die derzeitige Energiekrise treibt Diskussionen über weitere Versorgungsmöglichkeiten an: Jens Spahn (CDU) plädiert für die Unterstützung von Kernfusion als Energiequelle in Deutschland. Er verlangt von der Ampel eine Förderung in Höhe von 200 Millionen Euro. Kernfusion könne eine klimaneutrale Lösung für die Energieversorgung sein, so Spahn gegenüber Web.de News und verweist dabei auf die jüngsten Fortschritte der Technologie aus den USA. Spahns Forderung stößt bei der Ampelkoalition auf Gegenwind. Einzig die FDP würde wohl mitziehen – könnte Zoff drohen?

Energieversorgung in Deutschland: Union und FDP plädieren für Förderung von Kernfusion

Es wäre nicht das erste Mal, dass die Union für ihre Vorstöße kaum Mitstreiter findet – wie jetzt auch im Fall bei der Förderung von Kernfusion. Die Union setze auf technologischen Fortschritt, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Spahn. Auch wenn noch offen stünde, wann die Technologie zum Einsatz komme, drängt die Union, die Forschung über Kernfusion voranzutreiben. Zuspruch bekommt die Union von der FDP. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) sprach sich im ZDF-Interview dafür aus, in zehn Jahren die ersten Kernfusionsreaktoren für die Energiegewinnung zu nutzen.

Angesichts der Energiekrise in Deutschland werden mehrere Möglichkeiten für die Energieversorgung diskutiert. Bei einigen Methoden gehen die Meinungen der Ampel-Koalitionen auseinander, was neuen Streit heraufbeschwören könnte. FDP-Fraktionschef Dürr will die Debatte um Fracking in Deutschland voranbringen. Die Fracking-Methode wurde neben der FDP von der Union begrüßt, doch Umweltverbände, SPD und Grüne hatten den Vorstoß abgelehnt. Auch der umstrittene Weiterbetrieb der AKWs angesichts der hohen Strompreise in Deutschland könnte für Zoff in der Ampel sorgen.

Was ist Kernfusion? Bei der Kernfusion verschmelzen, anders als in Reaktoren von Atomkraftwerken, zwei Atomkerne zu einem Kern. Bei diesem Prozess wird Energie freigesetzt. In der Theorie ist diese Art von Energiegewinnung sogar klimaneutral. Die US-Regierung hatte vor einigen Wochen zwar erklärt, dass es erstmals gelungen sei, beim Verschmelzen von Atomkernen mehr Energie zu gewinnen als zu verbrauchen. Jedoch gibt es in der Politik Streitigkeiten, wann und inwiefern diese Technik einsetzbar ist.

Jens Spahn (CDU) fordert von Ampel Millionen-Förderung für Kernfusion – Grüne und SPD lehnen Vorstoß ab

Die Union und FDP stoßen mit ihrer Forderung bei den restlichen Koalitionspartnern der Ampel auf Gegenwind. „Kernfusion ist seit Jahrzehnten ein milliardenschweres Vorhaben, das in Fragen der Nutzbarkeit längst von erneuerbaren Energien überholt wurde“, sagte Nina Scheer, klima- und energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, dem Nachrichtenportal Web.de. Scheer betonte, dass man Fortschritte in der Forschung und Entscheidungen zur Energiegewinnung trennen müsse.

Auch die Grünen zweifeln an der Wirksamkeit der Kernfusion. Die Kernfusion könne in absehbarer Zeit keinen Beitrag zur Energieversorgung leisten, sagte Grünen-Bundestagsabgeordnete Bernhard Herrmann. Prognosen dazu, wann Kernfusion einsatzbereit ist, verschieben sich regelmäßig um Jahrzehnte. Um die Erderwärmung einzudämmen, sei aber eine schnelle Verringerung des CO2-Ausstoßes notwendig, so Herrmann. Die Kernfusion gilt in der Forschung als Hoffnungsträger für die Energie der Zukunft. Doch der Weg bis zur Umsetzung ist noch ein sehr langer.