Ohne Greta! Thunberg ignoriert UN-Klimakonferenz

Von: Jens Kiffmeier

Viel Gerede, wenig Konkretes: Greta Thunberg setzt kaum Hoffnung in die internationale Klimakonferenz (Cop27). Die Umweltikone sagt ihre Teilnahme ab.

London – Stiller Protest: Bereits vor Beginn der internationalen UN-Klimakonferenz (Cop27) in Ägypten regt sich Widerstand gegen die Veranstaltung. So warf die schwedische Klimaaktivistin den Regierungen in aller Welt Tatenlosigkeit bei der Bewältigung des Klimawandels vor und sagte ihre Teilnahme an dem Forum ab. Bereits im Vorfeld würde sich abzeichnen, dass die Teilnehmer lediglich Maßnahmen vortäuschen wollten, doch für dieses „Greenwashing“ stehe sie nicht bereit, sagte Thunberg in London laut dem Guardian.

UN-Klimakonferenz: Greta Thunberg sagt Teilnahme an Cop27 in Ägypten ab – Klimagipfel sucht Lösungen zum Klimawandel

Die UN-Klimakonferenz beginnt am kommenden Samstag (6. November 2022) in Ägypten. In dem Badeort Scharm el Scheich sollen Experten und Fachleute rund zwei Wochen über Lösungen beraten, mit denen der Klimawandel gestoppt und bewältigt werden kann. Für Deutschland reist unter anderem Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) an.

Steht für Greenwashing nicht zur Verfügung: Greta Thunberg sagt Teilnahme an UN-Klimakonferenz (Cop 27) ab. © Yui Mok/dpa

Begleitet werden wird die Konferenz der Politik von zahlreichen Protesten – trotz des Fernbleibens von Thunberg. Bereits im Vorfeld hatten sich viele Aktivistinnen und Aktivisten aus der ganzen Welt angekündigt. Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, kommen diese vor allem aus Afrika und anderen Regionen des globalen Südens sowie aus Osteuropa. Aus Ländern wie Deutschland, England oder Skandinavien scheuen derweil viele Umweltschützer die Anreise. Denn diese ist ohne Flugzeug kaum zu schaffen.